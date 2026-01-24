Rodalies vuelve a suspender trenes en casi todas las líneas por el mal estado de las vías

Nueva jornada de caos en el servicio de trenes de Rodalies en Cataluña. Mensajes contradictorios de Renfe, Adif y la Generalitat han sembrado la confusión entre los usuarios del sistema este sábado en una semana negra por el accidente mortal del pasado martes y los problemas que lo han precedido cada día. Solo cuatro líneas funcionan con normalidad (R2, R8, R16 y R17) según el operador, mientras que el resto lo hace con serias alteraciones. El desorden se debe a que se ha decidido una nueva auditoría del sistema, ante el riesgo de nuevos desprendimientos sobre las vías, como el que ocurrió este viernes en la R1.

La Generalitat inicialmente informó de que no habría trenes pero después sí hubo servicio, aunque con muchas restricciones y servicios alternativos por carretera. Eso sucedió tras una reunión entre todas las partes que se inició ayer viernes. También estaba la protesta de los maquinistas, pues se mantenían sus quejas sobre la falta de seguridad en algunos puntos de la vía. El pasado martes, en Gelida, el desprendimiento de un muro de contención derivó en el choque de un convoy, un accidente que se saldó con un maquinista muerto y casi 40 heridos.

En la mañana de este sábado, sin embargo, Renfe ha enviado un comunicado anunciando que se verán afectadas todas las líneas a causa de nuevas revisiones en la infraestructura para evitar nuevos desprendimientos del terreno. Más ante una nueva jornada de lluvias, con precipitaciones que vuelven a cebarse con Cataluña. Esa revisión era una de las demanda solicitada por los maquinistas. Inicialmente los mensajes iban en la dirección de que la suspensión sería total.

Durante toda la jornada se realizarán “revisiones exhaustivas” con ingenieros geotécnicos que evaluarán los riesgos. Mientras duren los trabajos, Renfe pondrá en marcha un servicio alternativo de transporte.

En la línea R1 se prestará servicio por carretera entre Blanes y Maçanet de la Selva, mientras que en el resto de la línea circularán dos trenes por sentido y hora. La R2 Sud une Castelldefels y Garraf con autobúa. En la R3, entre Fabra i Puig y Ribes de Freser se mantendrá el servicio con autobús, mientras que entre Ribes de Freser y Puigcerdà no hay servicio a causa de la meteorología. La R4 también mantendrá servicio alternativo entre Manresa y Terrassa y Martorell Centre y Sant Sadurní d’Anoia, mientras que entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia habrá un tren por hora y sentido.

En los servicios regionales, se prestará servicio alternativo por carretera en la R11 entre Figueres y Portbou (por obras), en la R13 entre Sant Vicenç de Calders y Lleida y en la R15 entre Reus y Riba-roja.

Los maquinistas de Rodalies están muy indignados por la mala situación de la infraestructura. Ayer por la tarde varias decenas de ellos se concentraron en la estación de Sants para protestar por la situación. Acusaron a Adif, Renfe y la Generalitat de querer restablecer la circulación pese a los problemas de seguridad que detectan en las vías. La protesta tuvo lugar horas después del desprendimiento que obligó a interrumpir de nuevo la circulación en parte de la R1, una de las más importantes del sistema.