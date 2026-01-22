Última hora del accidente de tren en Córdoba, y del choque de Rodalies en Barcelona | Se inicia el cuarto día de trabajo en Adamuz en busca de evidencias sobre la causa del accidente

Arranca el cuarto día de trabajo sobre las vías de Adamuz en busca de evidencias sobre las causas del accidente

Los trabajos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se reanudan este jueves, por cuarto día, con muchas incógnitas por aclarar en la investigación y con 42 de las 43 víctimas mortales ya identificadas. Varios coches del Iryo Málaga-Madrid ya han sido retiradas.

Los investigadores tratan de averiguar “si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse”, según señaló el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras las últimas revelaciones, el hallazgo de unas muescas en las ruedas del Iryo accidentado y en algunos trenes que pasaron minutos antes por el mismo punto. Por ello, en este momento parece lo más probable que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura, según indicó el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón.