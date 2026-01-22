Última hora del accidente de tren en Córdoba, y del choque de Rodalies en Barcelona | Se inicia el cuarto día de trabajo en Adamuz en busca de evidencias sobre la causa del accidente
Puente descarta “la obsolescencia” y la “falta de controles” como causa del siniestro | Adif insiste en que las vías pasaron las “revisiones habituales”
A primera hora de esta mañana se han reanudado los trabajos en Adamuz (Córdoba) para examinar y retirar los trenes accidentados el domingo y dilucidar las causas del siniestro que se ha cobrado la vida de al menos 43 personas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió el miércoles la “posibilidad innegable” de que las marcas aparecidas en los trenes, tanto en los siniestrados como en algunos que pasaron previamente por el punto donde se produjo el accidente, sean fruto de un defecto en las vías, que pudo provocar el descarrilamiento. No obstante, insiste en que es pronto para sacar conclusiones definitivas. Sí descartó “la obsolescencia” o la “falta de controles” como causa del accidente. También espera poder reconducir la huelga de maquinistas convocada para febrero. El director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, afirmó que la vía pasó las “revisiones habituales”. Mientras, en Cataluña, un plante de los maquinistas mantiene paralizado el servicio de trenes de Rodalies en toda Cataluña, lo que está ocasionando un nuevo día de caos de transporte, dos días después del accidente mortal de Gelida. En las estaciones, la incertidumbre vuelve a ser total para los viajeros y los buses alternativos van desbordados.
Todavía a la espera de que los Mossos d'Esquadra y los técnicos de Adif y Renfe analicen la caja negra ya recuperada del convoy de Rodalies siniestrado el martes por la noche, las autoridades estudian una hipótesis principal: el Ministerio de Transporte a que el muro de contención de la AP-7 cedió en parte sobre la vía y en parte encima de la cabina del maquinista, por lo que su capacidad de reacción fue “nula”. Así lo ha asegurado en conferencia de prensa el ministro de Transporte, Óscar Puente. Tanto el Govern como los Bomberos de la Generalitat, coinciden en que el muro de contención se desprendió, probablemente, de esta forma, debido a la presión del agua procedente de la lluvia que cayó durante toda la jornada. La colisión causó 37 heridos y la muerte del joven sevillano de 28 años que en ese momento estaba en prácticas como maquinista y acompañaba al titular.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió este miércoles la “posibilidad innegable” de que la causa del siniestro ferroviario que se ha cobrado 43 vidas en Adamuz (Córdoba) esté en un defecto de la vía por los “mordiscos” [marcas] detectados en los sistemas de rodadura del Iryo accidentado, así como en otros trenes que circularon con anterioridad por ese mismo tramo. Sin embargo, insistió en que, salvo el fallo humano, no hay ninguna hipótesis descartada. Puente reiteró de distintas maneras a lo largo de su comparecencia que se trata de un accidente sumamente complejo, nunca vivido antes, y trató de desvincularlo tanto del aumento de viajes con la liberalización del sector como de una falta de inversión o de mantenimiento.
Arranca el cuarto día de trabajo sobre las vías de Adamuz en busca de evidencias sobre las causas del accidente
Los trabajos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se reanudan este jueves, por cuarto día, con muchas incógnitas por aclarar en la investigación y con 42 de las 43 víctimas mortales ya identificadas. Varios coches del Iryo Málaga-Madrid ya han sido retiradas.
Los investigadores tratan de averiguar “si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse”, según señaló el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras las últimas revelaciones, el hallazgo de unas muescas en las ruedas del Iryo accidentado y en algunos trenes que pasaron minutos antes por el mismo punto. Por ello, en este momento parece lo más probable que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura, según indicó el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón.
Entre el descarrilamiento del Iryo y su choque con el Alvia pasaron unos nueve segundos, según ha informado este miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente. En una rueda de prensa ofrecida por la tarde, el propio ministro y autoridades de Renfe y Adif han añadido información sobre los hechos del siniestro. A continuación reconstruimos la secuencia temporal de los eventos confirmados y los elementos bajo sospecha del trágico accidente.
El violento choque de trenes que el 18 de enero sacudió a la población de Adamuz en Córdoba ha dejado por el momento 43 víctimas confirmadas. Estas son las semblanzas que EL PAÍS ha reconstruido a través de las publicaciones de familiares y allegados en las redes y de sus testimonios directos.
Atascos de 18 kilómetros de colas en la A-2 entre Cornellà y Martorell (Barcelona)
La A-2 en sentido este entre Cornellà de Llobregat y Martorell (Barcelona) acumula 18 kilómetros de colas este jueves sobre las 7.00. La incidencia responde al corte de la AP-7 por el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), ya que los desvíos de la carretera se hacen por la A-2, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en X.
La circulación de vehículos se cortó en la AP-7 en sentido sur a la altura de Martorell (Barcelona) y hasta Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) este miércoles sobre las 18.30 por las posibles afectaciones a la vía tras el desprendimiento del muro con el que chocó un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona). (EP)
El servicio de trenes de Rodalies sigue paralizado en toda Cataluña este jueves, dos días después del accidente mortal de Gelida, pese al anuncio de la Generalitat de que este jueves se recuperaría el servicio. El Govern advirtió de que podría haber incidencias, “no será un día fácil”, pero el jueves ha arrancado con una parálisis absoluta en la red de cercanías. En las estaciones, la incertidumbre vuelve a ser total para los viajeros y los buses alternativos van desbordados. En Sants, la principal estación de Barcelona, no salen trenes. Lo que sí hay este jueves son informadores.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad de la situación del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 43 personas, y el de Rodalies en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas. Este jueves se espera que se reanude el servicio de Rodalies de Cataluña, tras permanecer inactivo todo el miércoles por trabajos de revisión de toda la infraestructura tras el accidente, aunque aún no se ha reanudado. En Córdoba, se sigue trabajando en los trenes siniestrados en busca de la causa del siniestro.
