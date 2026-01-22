‘Boro’, el perro desaparecido en Adamuz, vuelve a casa

Ana García, una de las supervivientes del accidente ferroviario cerca de Adamuz (Córdoba), relataba el lunes la trágica situación que vivió. Tras contar cómo los bomberos la rescataron a ella y su hermana, que permanece en la UCI, la joven de 26 años pedía buscar a su perro Boro, desaparecido tras el accidente: “Aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar a los animales, que son familia también”, decía entre lágrimas. La labor de decenas de voluntarios, que se pusieron entonces en marcha, ha tenido sus frutos este miércoles, cuando Boro ha sido capturado y devuelto a su familia gracias a la coordinación entre voluntarios y agentes. En la tarde del martes, miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil localizaron al can en una finca, aunque en ese momento no pudieron capturarlo, ya que escapó asustado.

Un agente del Infoca ha indicado este miércoles que Boro ya está con su familia y que han podido hacerlo gracias al trabajo conjunto de voluntarios con conocimiento de asuntos caninos y los agentes. “Desde ayer sabíamos la zona donde podía estar y hoy por fin hemos podido dar con él y que venga con nosotros” para posteriormente entregarlo a su familia, ha explicado.

Momento en el que Boro es entregado a su familia. INFOCA (Europa Press)

La joven es malagueña y trabaja en Madrid, pero había acudido con su hermana a pasar el fin de semana en su ciudad. Tras el accidente le perdió la pista a Boro, que había viajado con ellas. “Y es familia”, aseguraba la joven, que este lunes acudía con su familia a Adamuz, cojeando y con la pierna escayolada para intentar encontrar a su mascota. También repartía por los negocios de la localidad unos carteles con la foto del animal, una mezcla de schnauzer y perro de agua. “Se busca a Boro. Perdido en el accidente de Adamuz. Cualquier información es útil”, dice el texto, que se puede ver en distintos establecimientos adamuceños.

Tras volver a Córdoba para visitar durante la mañana del martes a su hermana en la UCI, Ana volvía a después al pueblo cordobés en busca del perro. No lo hacía sola. La joven contaba también con el apoyo de miembros del Partido Animalista de Córdoba y un grupo de voluntarios de distintas sociedades protectoras que han viajado de manera voluntaria hasta la sierra para participar en la búsqueda. Durante la mañana y la noche del lunes y el martes, varios jóvenes se dividieron en grupos para recorrer el entorno de las vías —las partes accesibles y cuyo acceso no estaba controlado por la Guardia Civil— e intentar así localizarlo. También preguntaban a cualquier persona que encontraran trabajando en el campo por si alguno hubiera visto al animal.

En la tarde del martes, una patrulla del Seprona vio a Boro en una finca del pueblo. Pero el animal huyó asustado y no lo pudieron coger. Finalmente ha sido en la mañana de este miércoles cuando la coordinación entre agentes y voluntarios ha servido para recuperar a Boro y llevarlo junto a su familia.