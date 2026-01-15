Robles no descarta la participación España en una misión de vigilancia en Groenlandia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de imposición de condecoraciones con motivo de la DANA 2024, a 14 de enero de 2026, en Madrid.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado este jueves que España pueda participar en una misión de vigilancia en Groenlandia, pero ha apelado a la prudencia y ha pedido “no precipitar acontecimientos”, en el marco de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ese territorio autónomo y dependiente de Dinamarca. “Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción”, ha declarado Robles a los medios en el Congreso, donde comparece esta mañana en la Comisión de Secretos Oficiales.

Las declaraciones de la ministra llegan después de que Francia, Suecia, Alemania y Noruega anunciasen el envío de tropas al territorio autónomo danés para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar para incrementar la seguridad en la región. Estos países aliados confirmaron su participación tras el fracaso de las conversaciones del miércoles entre Trump y las autoridades danesas y groenlandesas, en las que el presidente estadounidense insistió en su pretensión de anexionarse la isla alegando razones de “seguridad” frente a China y Rusia.

Robles ha explicado que el papel de España consistiría en “reforzar la vigilancia” en Groenlandia y ha deslizado que la decisión se tomará inminentemente. “Vamos a ver a lo largo de hoy y mañana por la mañana (...) Estos días hay reuniones y vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso tomaremos decisiones”, ha señalado la titular de la cartera de Defensa, que ha subrayado que las autoridades españolas están “permanentemente de acuerdo con los demás aliados”.

Preguntada, por si una eventual invasión de EEUU significaría el fin de la OTAN, Robles lo ha negado: “No lo creo, sinceramente creo que es inaceptable y gravísimo (la anexión) pero no creo que estemos en ese supuesto”.

La responsable de Defensa es crítica con el papel de la UE ante la crisis que en las últimas semanas se vive después de que Trump anunciara la posibilidad de una invasión de Groenlandia. Robles, de hecho, alzó la voz este miércoles y se sumó a los reproches de quienes se quejan de la tibieza de Bruselas ante las amenazas del presidente estadounidense. “La Unión Europea tiene que reaccionar. Estemos viviendo momentos muy complicados”, dijo ministra, quien insistió en que la intervención militar de EEUU en Venezuela a comienzos de año vulneró el derecho internacional.

“En España pedimos que ese liderazgo [europeo] se haga presente”, subrayó Robles, que también afeó que, “hasta el momento, la UE haya permanecido en silencio ante una posible invasión de Groenlandia que en ningún caso es aceptable”. “Me resulta difícilmente creíble y aceptable que un país de la Alianza Atlántica pueda realizar un acto contrario a la integridad territorial de otro país miembro de la Alianza Atlántica”, dijo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contestó ese mismo miércoles con la palabras de apoyo ante la cuestión de si la UE intervendrá en el caso de que las tropas estadounidenses atacasen Groenlandia: “Es importante que los groenlandeses sepan, y lo saben por los hechos, no solo por las palabras, que respetamos sus deseos y sus intereses y que pueden contar con nosotros”. No obstante, la presidenta no se pronunció sobre la posible aplicación de la cláusula de defensa mutua prevista en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión. “No es una pregunta aplicable ahora”, afirmó.