Robles lamenta la “tibieza” de la UE en su defensa de Groenlandia frente a las amenazas de Trump

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha alzado la voz este miércoles para unirse a las críticas de quienes se quejan de la tibieza de la UE ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de usar la fuerza para hacerse con Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Dinamarca, y le ha pedido que sea “contundente y clara” en su defensa del orden jurídico internacional. “La Unión Europea tiene que reaccionar. Estemos viviendo momentos muy complicados”, ha dicho la ministra, quien ha subrayado que la intervención militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero vulneró el derecho internacional y también lo haría una anexión de Groenlandia por parte de EE UU, con el agravante de que los dos países directamente implicados son aliados en el seno de la OTAN. “En España pedimos que ese liderazgo [europeo] se haga presente”, ha subrayado, añadiendo que personalmente echa de menos que, “hasta el momento, la UE haya permanecido en silencio ante una posible invasión de Groenlandia que en ningún caso es aceptable”. “Me resulta difícilmente creíble y aceptable que un país de la Alianza Atlántica pueda realizar un acto contrario a la integridad territorial de otro país miembro de la Alianza Atlántica”, ha remachado.

La titular de Defensa ha mostrado su confianza en que, como resultado de las conversaciones entre Copenhague y Washington, esa amenaza no llegue a materializarse, pero ha subrayado la necesidad de que la UE tenga una política de seguridad y defensa creíble y unos ejércitos “capaces de disuadir y hacer respetar la paz y el orden jurídico internacional”. “Quiero una UE que sea contundente y clara en el respeto al derecho internacional. No puede haber una UE que sea tibia” en ese asunto, ha resumido.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha contestado este miércoles a la pregunta de si la UE intervendría en caso de invasión estadounidense de Groenlandia con estas palabras; “Es importante que los groenlandeses sepan, y lo saben por los hechos, no solo por las palabras, que respetamos sus deseos y sus intereses y que pueden contar con nosotros”. En cambio, ha evitado comentar una posible aplicación de la cláusula de defensa mutua prevista en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión. “No es una pregunta aplicable ahora”, ha dicho.

Por otro lado, Robles ha criticado la petición del PP de que la reunión que mantendrán el próximo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre la participación de tropas españolas en una eventual misión de paz en Ucrania se amplíe al conjunto de la estrategia de defensa y no se limite a este aspecto concreto. “Me sorprende”, ha respondido cuando se le ha preguntado su opinión. “Llevamos siete años y medio en el Gobierno y todo el mundo sabe cuál es la estrategia de defensa de España, que es un aliado fiable, responsable y serio de la Alianza Atlántica y la Unión Europea”. “Cuando oigo al señor Núñez Feijóo, me doy cuenta de que él no sabe nada del tema de seguridad y defensa”, ha añadido. “Creo que el problema es la falta de conocimiento. Le pido que ponga el valor y respete el trabajo de las Fuerzas Armadas. Es bueno que las conozca y que no las quiera utilizar políticamente”, ha concluido.

El malestar de Robles con el líder del PP no es nuevo. Feijóo recriminó al Gobierno que no hubiera permitido el despliegue de los militares en Valencia desde los primeros momentos de la dana y la entrega a la juez que investiga el caso de su intercambio de mensajes con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, demostró que tenía información que demostraba que eso no era cierto. Robles le ha pedido repetidamente que se disculpe, especialmente con los militares de la UME, pero su demanda ha caído en oídos sordos. Precisamente este miércoles la ministra ha condecorado en el Cuartel General del Ejército de Tierra a los alcaldes de Letur (Albacete), Mira (Cuenca) y de las localidades valencianas de Loriguilla y Sedaví, afectadas por la dana de 2024; así como a cinco militares de la UME que resultaron heridos en la lucha contra los incendios forestales del pasado verano.