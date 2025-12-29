Airbus advirtió de que miles de empleos estaban en riesgo si no se le dejaba importar material militar de Israel

La compañía aeronáutica europea Airbus advirtió al Gobierno de que peligraba la continuidad en España de programas multimillonarios de defensa y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo si no se aceptaba la importación de equipos militares israelíes activando la excepción prevista en el Real Decreto 10/2025 de septiembre pasado por el que se impuso un embargo total en la compraventa de armas con Israel, según fuentes gubernamentales. El Ministerio de Defensa, que lidera la llamada desconexión tecnológica con Israel, se opuso inicialmente a la aprobación de excepciones al embargo total de armas al Gobierno de Benjamin Netanyahu en respuesta al genocidio de la población palestina de Gaza, pero finalmente fue el departamento de Presidencia el que, previo informe favorable de la junta interministerial que controla el comercio de material militar (JIMDDU), llevó la petición de Airbus al Consejo de Ministros, que la aprobó el pasado día 23, víspera de Nochebuena. Según prevé el propio decreto, el Gobierno deberá comparecer ante el Congreso en cuanto se reanude la actividad parlamentaria para informar de las razones y el alcance de esta decisión y de la aplicación del veto del comercio militar con Israel en sus primeros meses de vigencia.

La excepción al embargo afecta a cuatro programas de la compañía aeronáutica europea: el avión de transporte A400M, el avión de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT, el avión de vigilancia y patrulla marítima C295 y el dron táctico SIRTAP. La mayoría de estas aeronaves se montan en las plantas de Airbus de San Pablo (Sevilla) y Getafe (Madrid), pero incorporan componentes fabricados en otros centros europeos de la compañía y también integran equipos de terceros países solicitados por el cliente. Este es el caso del sistema de protección Dircm de la firma israelí Elbit Systems, capaz de alertar y neutralizar automáticamente la amenaza que representan los misiles antiaéreos de guiado láser, que Airbus ha adquirido por 260 millones de dólares para dotar a los A400M encargados por la Fuerza Aérea de Alemania. Los mismos equipos se incorporarán a nueve aviones cisterna de Canadá, cuatro nuevos y cinco ya en servicio; y a otros nueve aparatos A330 MRTT de la flota multinacional gestionada por la OTAN que comparten Alemania, República Checa, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Noruega.

El sistema de contramedidas frente a misiles de Elbit también ha sido probado con éxito en el avión de transporte táctico C295, del que el Ejército del Aire y del Espacio acaba de adquirir 18 aparatos por 1.560 millones de euros completando una flota de medio centenar de unidades. Además, la Fuerza Aérea española eligió el radar de la compañía Elta System, filial de Israel Aircraft Industries (IAI), para equipar sus 16 nuevos C295 de vigilancia y patrulla marítima adquiridos en 2023 por 1.655 millones. La sustitución por un radar de otro modelo, según fuentes militares, retrasaría la llegada de un sistema que debe sustituir al P3 Orion, ya dado de baja, y al CN235 Vigma, al final de su vida operativa, abriendo un hueco en una capacidad que se considera crítica. En el caso del Sirtap, desarrollado conjuntamente por España y Colombia, se trata de un dron táctico de vigilancia que debe sustituir a sistemas israelíes en servicio en los ejércitos de ambos países.

Fuentes industriales sostienen que si el Gobierno no autorizara la importación de estos equipos israelíes, que Airbus debe integrar en los aviones a solicitud del cliente, el ensamblaje final de los mismos no podría hacerse en España, ya que sería necesario reenviarlos a otra factoría europea de Airbus para rematarlos antes de proceder a su entrega. En la breve justificación incluida en la referencia del Consejo de Ministros del pasado día 23 se indicaba que los cuatro programas a los que se ha aplicado la cláusula de excepción (A400M, A330 MRTT, C295 y Sirtap) tienen “un gran potencial industrial y exportador” y que la imposibilidad de importar los equipos militares israelíes, para los que no hay “alternativas inmediatas con garantías”, ponía “en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España”.

El Gobierno ha activado la disposición adicional primera del real decreto, que permite levantar excepcionalmente el veto al comercio militar con Israel cuando su aplicación “suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales”, con el argumento de que una eventual salida de estos programas militares de suelo español tendría “un impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales”.

Al margen de los proyectos de Airbus, Defensa no ha querido recurrir a la cláusula de excepción para desbloquear algunos programas destinados a las Fuerzas Armadas españolas, como el lanzamisiles de largo alcance SILAM, el misil contracarro Spike o el vehículo de combate 8x8 Dragón. Tras haber cancelado un contrato de 697 millones para adquirir el Silam con tecnología del sistema Plus de la israelí Elbit Systems, las compañías Escribano y Expal (propiedad de la germana Rheinmetall) trabajan ya en una alternativa tecnológica, que se considera viable, aunque a costa de una inevitable demora. De momento, no se ha encontrado un sustituto para el Spike LR2 de la israelí Rafael, de la que iban a comprarse 1.680 misiles por 287,5 millones. En cuanto al blindado 8x8 Dragon, en el diseño original había numerosos sistemas de origen israelí; desde el blindaje al misil antitanque, el alertador láser o el sistema de protección activa; pero fuentes de Defensa dan por sentado que será posible sustituirlos antes de que esté plenamente operativo dado el gran retraso que acumula el programa.