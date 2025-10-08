El Congreso convalida el decreto del embargo de armas a Israel

Después de dos semanas con Podemos sin querer revelar su postura, el Congreso ha convalidado en la tarde de este miércoles el decreto sobre el embargo de armas a Israel con su voto a favor de la norma. La confirmación de que Podemos allanaba la norma se hizo esperar hasta pocas horas antes de la votación y tras una intervención de la secretaria general de la formación, Ione Belarra, el martes en el pleno, muy crítica sobre el contenido de un decreto que volvió a tachar de “fake” porque mantienen que el embargo no va a ser total. La norma se ha probado finalmente por 178 votos a favor, 169 en contra y una abstención.

El Gobierno salvó así, de nuevo in extremis, otra votación muy simbólica en este arranque convulso del curso político parlamentario en este caso con Podemos ejerciendo de conciencia crítica y de teórico aliado, cada vez más distanciado.

En Podemos explican que pese al apoyo circunstancial de este miércoles se mantienen escépticos sobre que el decreto vaya a conseguir realmente “el embargo total” del trasiego de armas con Israel, pero añaden que no querían facilitar al Gobierno la excusa de que el proyecto no prosperase por su culpa. Defienden que su mensaje ya ha calado suficientemente en la sociedad y avisan de que mantendrán la presión.

En la formación morada desligaron, en cualquier caso, esa votación de la que también se produjo esta misma tarde sobre la ley de movilidad sostenible, en la que se abstuvieron para que prosperase tras otro acuerdo sobre la bocina con el Ministerio de Transportes. Sobre el decreto del embargo, en Podemos justifican su paso de la posible abstención, que también habría permitido el éxito parlamentario de la iniciativa, al voto afirmativo en que el margen de maniobra en número de votos habría sido muy escaso (media docena) y cualquier ausencia, fallo o error podría haber echado al traste el decreto y haber servido al Gobierno para culpabilizar de todo el fracaso solo a Podemos.

La medida, además, será tramitada como proyecto de ley porque recibió en ese sentido 212 votos y se abrirá así el paso a ser mejorada y modificada, algo que había reclamado Podemos y también otros socios del bloque de investidura. Los de Belarra, pese al apoyo, siguen criticando tanto las excepciones que recoge el decreto en caso de que el Consejo de Ministros así lo decida por razones de seguridad nacional como que no impida el comercio con filiales israelíes, el uso de las bases de EE UU en Rota y Morón o las inspecciones al cargamento de los barcos que pasan por los puertos españoles. Piensan que el Gobierno no va a lograr ese embargo total, pero no quieren convertirse en los culpables señalados de esa situación de cara a la sociedad, que se ha movilizado tanto en las últimas semanas contra Israel.

Por la mañana de este nuevo miércoles de infarto en las votaciones en el Congreso, Ione Belarra sí había anticipado a través de un vídeo el voto afirmativo al final al embargo de armas: “Hoy se somete a votación en el Congreso, a propuesta del Gobierno, un embargo fake que no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina: por un lado, la compraventa de armas, y por otro, el tránsito de material militar con destino a Israel. Esto no lo dice solo Podemos, lo dicen también las organizaciones de la sociedad civil y las periodistas especializadas. El decreto es un coladero por el que se filtra la complicidad de España con los genocidas, como hemos podido comprobar a lo largo de este mes".

Fuentes oficiales de Podemos explicaron que su voto ahora a favor del embargo no tiene ninguna ligazón con otras votaciones, como la de la ley de movilidad, y rechazan que haya habido alguna negociación en estos últimos días con el Ejecutivo para conseguir algo a cambio. También desmienten que haya sido una presión definitiva para formalizar ese paso que el martes, justo antes del debate en el Congreso, se presentaran frente a las Cortes las principales organizaciones propalestinas, impulsoras hace meses de una proposición de ley para reclamar la prohibición en la compraventa de armas a Israel, para solicitar a todos los grupos que apoyaran la iniciativa como un primer paso.

En el Gobierno, sin embargo, sí apuntan que ha habido contactos, que ha sido determinante el papel jugado en los mismos por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que fue el que defendió la oportunidad del decreto en el debate, y que Podemos les solicitó discreción y que les dieran “espacio” para argumentar su giro final.

La diputada de Podemos Ione Belarra se dirige a medios de comunicación antes del comienzo de la sesión de control, este miércoles. Chema Moya (EFE)

“Durante todo este mes, el embargo ya ha estado en vigor y en este tiempo los contratos de compra de armas a Israel siguen sin estar cancelados y están en el Portal de Contratación de manera pública, y la sociedad civil ya ha detectado cuatro barcos con material militar y armas con destino a Israel, que están pasando por los puertos españoles”, había apuntado en esa declaración Belarra, que indicó que el decreto “no cambia nada” y atacó al PSOE porque entiende que “no se atreve a actuar” y no apuesta por “un embargo integral de armas”.

“Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel”, avisó la secretaria general de la formación morada. “Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel”, apuntó antes de añadir que seguirán “en las calles y en las instituciones para que España rompa todas sus relaciones militares, económicas, tecnológicas, culturales o deportivas con los genocidas”.