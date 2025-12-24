Ir al contenido
Sánchez advierte a las tropas de que la amenaza de Putin a Europa no ha cesado

El presidente destaca en su mensaje a los militares su actuación ante los “devastadores” incendios de este verano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la tradicional videoconferencia con los militares españoles en el exterior. Foto: Borja Puig de la Bellacasa/Pool Moncloa (EFE)
Miguel González
Miguel González
Madrid -
Ir a los comentarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este miércoles a los militares de que “las amenazas a Europa no cesan, por desgracia,” y por ello, su “presencia en Eslovaquia, en Letonia, en Lituania o en Rumania resulta esencial para mostrar firmeza y determinación frente a las provocaciones de la Rusia de Putin”. En la tradicional videoconferencia que cada 24 de diciembre mantiene con las tropas desplegadas en el exterior, Sánchez ha agradecido su trabajo a los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto dentro como fuera de España. “Un año más os habéis volcado en la tarea de proteger a España y habéis contribuido con vuestra labor a la paz, a la seguridad internacional que es tan importante en nuestros días”, les ha dicho.

El presidente ha subrayado también la “abnegación” y “eficacia” con la que los militares han afrontado situaciones “muy complicadas” dentro de las fronteras españoles, como fueron los “devastadores” incendios forestales del pasado verano. “Vuestra sola presencia ya traía esa confianza, esa seguridad y esa esperanza a la gente. Podéis, por tanto, sentir por ello un inmenso orgullo”, ha subrayado.

Sánchez ha hecho repaso del convulso panorama internacional, empezando por el conflicto de Ucrania, que se prolonga todavía tras “casi cuatro años de una invasión ilegal injustificada” con “el continuado sufrimiento de su población”. También ha advertido de que “la situación sigue siendo inestable, crítica,” en Oriente Próximo, a pesar del alto el fuego y de las negociaciones en curso para pasar a una nueva fase del plan de paz, Y ha citado expresamente “el extraordinario trabajo y la excelente moral” del contingente español en Líbano, donde se siguen produciendo continuas violaciones del cese de hostilidades acordado entre Israel y la milicia chií Hezbolá, lo que “hace aún más necesaria vuestra misión”.

A continuación, ha señalado que más de 20.000 militares españoles han participado este año en operaciones internacionales, “una cifra que ilustra por sí sola el compromiso con la paz y con la seguridad internacional y con un orden multilateral basado en reglas”. Y ha recordado que 175 miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad han dado la vida en 36 años de misiones en el exterior.

Tras reconocer el esfuerzo añadido que supone para los militares pasar estas fiestas lejos de sus familias ―“no hay palabras que puedan mitigar la nostalgia del hogar, ni acortar la distancia que os separa de vuestros seres queridos”, ha dicho―, ha enfatizado que “el esfuerzo merece la pena” y que cuentan “con la gratitud de todo un país cuya bandera” llevan “con dignidad y orgullo” por otros países. Finalmente, ha deseado que 2026 “traiga por fin la paz a tantos rincones del mundo necesitados de ella. Esa paz a la que vosotros contribuís día a día allí donde estéis”.

A la videoconferencia han asistido también la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, quienes recientemente visitaron al contingente español en Líbano. “Todos vosotros sois un orgullo. La labor que estáis realizando en favor de la paz, de la seguridad, en misiones internacionales, es un ejemplo para todos”, ha dicho la ministra a los militares. El Consejo de Ministros de este martes aprobó la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, con “un esfuerzo militar similar al de 2025, con ajustes numéricos puntuales en algunas misiones”.

Sobre la firma

Miguel González
Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.
