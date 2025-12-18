El Consejo Feminista del PSOE de Madrid propone a Ferraz revisar el anonimato en el protocolo antiacoso

El Consejo Feminista del PSOE de Madrid (PSOE-M), un órgano consultivo creado en julio pasado de expertas en materia de igualdad y derechos de las mujeres, trasladará a la cúpula del partido en Ferraz las conclusiones de la reunión que celebraron este martes y en la que se constataron varios fallos del actual protocolo de denuncias de acoso en el partido, que se va a revisar en profundidad, según fuentes que participaron en el encuentro.

Uno de esos fallos tiene que ver con la actual posibilidad de registrar denuncias desde el anonimato total o la confidencialidad. El Consejo entiende que ese anonimato dificultad en algunos casos la investigación o verificación de las denuncias, como creen que ha podido suceder en las dos planteadas contra Francisco Salazar, que han estado paradas cinco meses y que han provocado este maremoto interno que padece el PSOE. Ferraz contempla la posibilidad de retocar el protocolo actual en varios puntos.

El PSOE-M creó en julio pasado un Consejo Feminista para dar respuesta a los casos que ya habían saltado entonces dentro del partido, como el que afectó y acabó con la carrera política de Salazar. Ese Consejo, que ahora se quiere extrapolar a todas las federaciones y a nivel nacional, está formado por una docena de personas, fundamentalmente mujeres referentes y con una trayectoria histórica e incuestionable dentro del PSOE y de los movimientos feministas, como la abogada Francisca Sauquillo; la exsecretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, o la presidenta de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género y catedrática de la Universidad Carlos III, Rosa Sansegundo, además de cargos como la secretaria de Organización autonómica, Pilar Sánchez Acera, y diputadas como Isaura Leal, María Sainz, Rosario Aguilar y Ana Serrano.

La presidenta del Consejo y secretaria de Igualdad del PSOE-M, Lorena Morales, convocó la cita de este martes ante la acumulación de los escándalos más recientes y será quien trasladará ahora sus conclusiones a la dirección nacional en Ferraz. La discusión de esta reunión se focalizó mucho, según fuentes presentes, en los fallos observados en el protocolo antiacoso vigente desde el pasado verano a nivel nacional en el PSOE y en el que prácticamente todas las presentes en la reunión coincidieron que no funciona muy específicamente el apartado de las denuncias anónimas o confidenciales, porque como se ha demostrado en el caso de las registradas contra Salazar no facilita su verificación.

Las participantes en la reunión no pusieron en duda en ningún momento la veracidad de las denuncias contra Salazar, sobre las que hay casi unanimidad de que se no se gestionaron bien ni de forma diligente. Sin embargo, consideran que el anonimato o la confidencialidad máxima no permite investigar en profundidad los hechos, contrastar las versiones o pedir más datos. Además, creen que abre algunas grietas peligrosas a las denuncias falsas o incluso de adversarios. La propia Francisca Sauquillo reconoció a EL PAÍS esos problemas desde su experiencia como veterana abogada. Otra de las participantes en la reunión abundó: “Los protocolos de acoso habituales implantados en empresas y administraciones conllevan garantías para las denunciantes y deben de ser verificables”.

La “reflexión bastante unánime” entre las participantes en el Consejo Feminista del PSOE-M ―un órgano teórico, informativo y consultivo― acabó con el mensaje de que el actual protocolo antiacoso “hay que revisarlo en profundidad” para “llegar a un equilibrio complejo y nada fácil entre la protección del anonimato de las personas que denuncien” y también “la protección del sistema” para que no pueda entrar en el mismo “cualquier denunciante”.

La dirección federal del PSOE, ante el cúmulo de denuncias y casos que han florecido en los últimos días, ya había acordado proceder a la revisión general del protocolo antiacoso, pero ahora también encargará a entidades externas especializadas en temas feministas que propongan alguna solución a ese debate sobre la revisión del anonimato y la confidencialidad de las denuncias.

Una decisión que ya está prácticamente tomada, y que el Consejo Feminista del partido en Madrid también elevará tras su debate interno, es acortar los plazos para investigar las denuncias por parte del Órgano contra el Acoso, que ahora estipula un tiempo de análisis de tres meses con la posibilidad de alargarlos otros tres en supuestos de gran complejidad. La determinación es acortar esos periodos de manera muy significativa.

El Consejo Feminista del PSOE-M ha propuesto también cursos de formación “obligatorios y necesarios” para todos los cargos del partido que pretendan ser incluidos en listas electorales.