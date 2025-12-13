Última hora de la actualidad política, en directo | El PSOE valenciano pide al alcalde de Almussafes que entregue su acta de regidor

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.

La dirección del PSPV-PSOE, que lidera la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha pedido a Toni González, alcalde de Almussafes, que entregue su acta de regidor. González ha anunciado su decisión de abandonar todos sus cargos orgánicos y solicitar la suspensión de militancia en el partido, a raíz de las denuncias contra él por supuesto acoso laboral y sexual. Mientras, en la campaña extremeña, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado un acto en Navalmoral de la Mata (Cáceres) para acusado al PSOE de “hipócrita” por los recientes casos de corrupción y acoso sexual en las filas del partido. “Querían dar lecciones a todo el mundo mientras se encubría a una manada de machistas y de corruptos”, ha acusado. “La democracia no es tener un conjunto de políticos del Gobierno que tienen como único objetivo resolver su agenda judicial”, ha añadido. El líder de los populares también se ha referido a Vox, al que ha acusado de bloquear el gobierno de María Guardiola en la región por no apoyar los presupuestos. “Cómo se puede tener por misión política impedir que aquel que gane pueda gobernar”, ha criticado. “De verdad venís aquí a decir: ‘Queremos echar al PSOE, pero no queremos que gobierne el PP”, ha dicho.