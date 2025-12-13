Última hora de la actualidad política, en directo | El PSOE valenciano pide al alcalde de Almussafes que entregue su acta de regidor
Feijóo acusa al PSOE de “encubrir a una manada de machistas y corruptos”
La dirección del PSPV-PSOE, que lidera la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha pedido a Toni González, alcalde de Almussafes, que entregue su acta de regidor. González ha anunciado su decisión de abandonar todos sus cargos orgánicos y solicitar la suspensión de militancia en el partido, a raíz de las denuncias contra él por supuesto acoso laboral y sexual. Mientras, en la campaña extremeña, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado un acto en Navalmoral de la Mata (Cáceres) para acusado al PSOE de “hipócrita” por los recientes casos de corrupción y acoso sexual en las filas del partido. “Querían dar lecciones a todo el mundo mientras se encubría a una manada de machistas y de corruptos”, ha acusado. “La democracia no es tener un conjunto de políticos del Gobierno que tienen como único objetivo resolver su agenda judicial”, ha añadido. El líder de los populares también se ha referido a Vox, al que ha acusado de bloquear el gobierno de María Guardiola en la región por no apoyar los presupuestos. “Cómo se puede tener por misión política impedir que aquel que gane pueda gobernar”, ha criticado. “De verdad venís aquí a decir: ‘Queremos echar al PSOE, pero no queremos que gobierne el PP”, ha dicho.
Por ello, el PSPV se ha dirigido “a la dirección federal del PSOE para solicitar la constitución de una gestora en la agrupación municipal de Almussafes”. El PSPV señala en un comunicado que ha tomado su decisión, en coordinación con la dirección federal del PSOE. “La dirección de los socialistas valencianos ante cualquier conducta machista, y en cualquier contexto, siempre ha tenido y tendrá la misma respuesta: apoyar a las víctimas y tolerancia cero”, indica la nota.
Esteban (PNV): o se cierra la hemorragia de escándalos ya o convocatoria electoral
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que “o el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio”. Esteban ha intervenido ante la Asamblea General del PNV que ha aprobado en Vitoria los cambios en los estatutos del partido para agilizar su funcionamiento, como limitar a 30 días la duración de las elecciones internas.
Esteban ha explicado que el PNV está preocupado, pero el presidente del Gobierno “debería estar aún más preocupado, la situación se complica sobremanera, las detenciones, procesamientos, las mordidas, las actitudes machistas, dan una sensación de agotamiento y enrarecimiento”. Con ese “goteo de escándalos”, más la incapacidad de sacar presupuestos y las mayorías negativas en el Congreso, “la legislatura no tiene muy buena pinta”. “No me jugaría el dinero a que el Gobierno aguanta hasta el 2027”, ha subrayado. (Efe)
María Guardiola explota los escándalos de acoso en el PSOE en plena campaña electoral
La presidenta extremeña y candidata a la reelección por el PP ha dedicado buena parte de su mitin este sábado en Navalmoral de la Mata (Cáceres) a arremeter contra el PSOE por las últimas denuncias de acoso sexual en el seno del partido. “El íntimo amigo de Pedro Sánchez”, ha asegurado, en alusión a Francisco Salazar, “se bajaba la bragueta delante de una subordinada con cara de lascivia. Es asqueroso. Todo el día dando lecciones de feminismo mientras tapaban las denuncias de sus propias compañeras”.
Salazar, uno de los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez en la campaña en la que fue reelegido secretario general de los socialistas en 2017, renunció el pasado julio a formar parte de la ejecutiva socialista al destaparse varias denuncias de acoso contra él. El partido, que las desoyó durante meses, pidió disculpas y ha cesado también al que fue ‘número dos’ de Salazar en La Moncloa, Antonio Hernández.
Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia) y hasta ahora vicesecretario del PSOE en la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica ha comunicado este sábado que ha decidido solicitar la suspensión de militancia en el partido y renunciar a sus cargos orgánicos, no así a la alcaldía, después de haber sido denunciado internamente por acoso sexual. “Esta dolorosa decisión”, afirma en un comunicado difundido en redes sociales, “me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón”.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado un acto de campaña en Navalmoral de la Mata (Cáceres) para acusado al PSOE de “hipócrita” por los recientes casos de corrupción y acoso sexual en las filas del partido. “Querían dar lecciones a todo el mundo mientras se encubría a una manada de machistas y de corruptos”, ha acusado. “La democracia no es tener un conjunto de políticos del Gobierno que tienen como único objetivo resolver su agenda judicial”, ha añadido.
El líder de los populares también se ha referido a Vox, al que ha acusado de bloquear el gobierno de María Guardiola en la región por no apoyar los presupuestos. “Cómo se puede tener por misión política impedir que aquel que gane pueda gobernar”, ha criticado. “De verdad venís aquí a decir: 'Queremos echar al PSOE, pero no queremos que gobierne el PP”, ha dicho.
En el cartel aparecen Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, y el abogado Ricardo Ruiz de la Serna, jefe de publicaciones de la Fundación Disenso, laboratorio de ideas del partido que preside Santiago Abascal. Se anuncia la presentación del informe La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de bienestar, realizado por dicha fundación. La convocatoria es para el martes a las 19.00 horas en el hotel Velada, en Mérida. Aunque es un acto de la campaña extremeña, en el cartel no sale Óscar Fernández, candidato de Vox. La protagonista es ella, Moñino, que entra en el hall donde aguardan los periodistas y toma la palabra. En Extremadura, debido a la entrada de inmigrantes y la salida de jóvenes españoles, se está dando la “tormenta perfecta” para “modificar la identidad” de la comunidad, afirma Moñino. Detrás, callado, asiente Óscar Fernández.
Una semana demoledora para el Gobierno, con dos crisis que se solapan, la de la corrupción y la del acoso sexual dentro del PSOE, acaba del peor modo posible, con los socios presionando ya abiertamente a Pedro Sánchez para que haga un movimiento drástico para reencauzar la legislatura. Esa exigencia ya ha llegado al corazón del Gobierno, a través de Sumar, miembro de la coalición, que reclama a Sánchez, como explicó Yolanda Díaz, una “remodelación profunda” del Ejecutivo.
Junqueras pide "hechos y compromisos" para regenerar la democracia y frenar a la derecha
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este sábado “hechos y compromisos firmes” para regenerar la democracia ante los casos de abusos sexuales en los partidos y la corrupción política y frenar el ascenso de la derecha. Junqueras ha lanzado esta propuesta en un mensaje en las redes sociales tras los casos de abusos sexuales en el seno del PSOE y las nuevas detenciones esta semana por casos de corrupción de militantes de ese partido.
“Los que abusan y se corrompen no pueden regenerar la democracia”, dice Junqueras, quien argumenta que “en el Estado español, la corrupción es sistémica y estructural, como tantas veces se ha demostrado en el PP y el PSOE”, “y, también, en otros ámbitos”, puntualiza. En ese escenario, sostiene el dirigente republicano, “hacen falta hechos y compromisos firmes para democratizar estamentos, donde la democracia no ha llegado”. (Efe)
No es la primera vez que la exmilitante y exconcejala del PSOE Leire Díez, el empresario vasco Joseba Antxon Alonso y el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero se sientan ante un juez como imputados. Sin embargo, cuando lo hagan este sábado en la Audiencia Nacional lo harán con algunas diferencias frente a sus anteriores experiencias. En esta ocasión los tres acudirán tras haber pasado tres días en los calabozos de la Guardia Civil y, además, se enfrentarán a preguntas sobre una causa de la que desconocen el alcance ya que el juez Antonio Piña mantiene el secreto sobre ella y, por tanto, sus defensas no han tenido aún acceso a los indicios que supuestamente les incriminan.
Buenos días. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga este sábado a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo. Los tres fueron detenidos el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que Piña es el titular, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Los delitos por los que se les investiga en el marco de esta causa, que se encuentra bajo secreto, son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, protagonizan un acto de campaña en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata en el último fin de semana previo a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
