El alcalde de Almussafes, acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos, pero mantiene el de regidor
Toni González afirma que ha solicitado al PSOE su suspensión de militancia para defenderse sin “causar un perjuicio al partido”
La sucesión de casos de acoso sexual en el PSOE se ha saldado este sábado con un nuevo abandono de las filas del partido. Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia, 9.000 habitantes) y hasta ahora vicesecretario provincial de los socialistas y miembro de la ejecutiva autonómica ha comunicado este sábado que ha decidido solicitar la suspensión de militancia en el partido y renunciar a sus cargos orgánicos, después de haber sido denunciado internamente por una militante. Pero González se mantiene de momento al frente del Ayuntamiento. “Esta dolorosa decisión”, afirma en un comunicado difundido en redes sociales, “me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón”.
La denuncia contra él por acoso sexual la ha presentado una militante socialista valenciana a través del canal habilitado para ello y que centraliza la sede central del PSOE. Esa misma militante, que trabaja en una empresa municipal, ha presentado otra denuncia contra el alcalde por presunto acoso laboral. La militante ha presentado las denuncias en el canal Antiacoso de los socialistas y en el Departamento de Cumplimiento de Normativa.
En su comunicado, González asegura que “seguirá trabajando desde la alcaldía por los vecinos y vecinas de Almussafes, desde el Grupo Mixto municipal, encabezando el Gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas”.
El PSPV-PSOE pide al alcalde de Almussafes que entregue su acta de regidor, tras dejar sus cargos orgánicos por las denuncias de acoso sexual y laboral
La dirección del PSPV-PSOE, que lidera la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha pedido a Toni González que entregue también su acta de regidor, informa Ferran Bono. El PSPV se ha dirigido “a la dirección federal del PSOE para solicitar la constitución de una gestora en la agrupación municipal de Almussafes”. El PSPV señala en un comunicado que ha tomado su decisión, en coordinación con la dirección federal del PSOE. “La dirección de los socialistas valencianos ante cualquier conducta machista, y en cualquier contexto, siempre ha tenido y tendrá la misma respuesta: apoyar a las víctimas y tolerancia cero”, indica la nota.
En las últimas horas, ha presentado su dimisión otro alcalde socialista, Francisco Luis Fernández Rodríguez, regidor de Belalcázar (Córdoba), por las acusaciones de acoso a una trabajadora municipal. Fuentes socialistas explicaron que no había una denuncia contra él, pero que tras ser requerido a dar explicaciones por diversas informaciones aparecidas en prensa reconoció los hechos y presentó su dimisión.
Este tipo de episodios han golpeado de forma ininterrumpida al PSOE, tras estallar el caso del ex alto cargo de La Moncloa y de la dirección del partido Francisco Salazar, uno de los fieles de primera hora a Pedro Sánchez cuando desató la batalla para reconquistar el poder del partido. Durante la semana también han tenido que dimitir, tras conocerse denuncias de acoso, el presidente de la Diputación de Lugo y líder del partido en esa provincia, José Tomé, y el miembro de la ejecutiva federal y senador Javier Izquierdo.
