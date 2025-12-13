Detenido un joven por atropellar a tres ciclistas en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), uno de ellos en estado crítico

El conductor de una furgoneta ha fallecido en otro accidente al salirse de la vía en Sant Pol de Mar

Tres ciclistas han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, al ser atropellados en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) por un coche, cuyo joven conductor ya ha sido detenido. Según ha informado la Policía Local de Vilanova i la Geltrú, el conductor ha sido detenido hacia las 10.00 horas de la mañana por el atropello múltiple a un grupo de ciclistas, por lo que se le acusa por delitos contra la seguridad del tráfico.

De los tres ciclistas heridos, uno ha sido evacuado en helicóptero al Hospital de Bellvitge, mientras que los otros dos, con pronóstico menos grave, han sido trasladados al hospital de Sant Camil, según ha detallado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El detenido ha sido trasladado ya a dependencias de los Mossos d’Esquadra, mientras la investigación sigue abierta.

Por otro lado, el conductor de una furgoneta ha fallecido este sábado al salirse el vehículo de la vía y ser alcanzado después por un coche en Sant Pol de Mar (Barcelona), un accidente que ha dejado también otras tres personas heridas de diversa consideración.

El suceso, ha informado el Servei Català de Trànsit, ha tenido lugar poco antes de las tres de la tarde en el kilómetro 117 de la autopista costera C-32 a su paso por Sant Pol de Mar. En ese punto, por circunstancias que ahora se investigan, una furgoneta se ha salido de la calzada y posteriormente un turismo ha chocado contra ella. A consecuencia del impacto ha fallecido el conductor de la furgoneta y tres personas más han resultado heridas.

De ellas, una en estado leve y otra en estado menos grave han sido evacuadas al hospital de Mataró (Barcelona), mientras que una tercera persona, también en estado menos grave, ha sido trasladada al hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona). Con la víctima de este sábado son 138 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en los que llevamos de año, según lo datos de Trànsit.

Al lugar del accidente se han desplazado dos patrullas de los Mossos, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres ambulancias y un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El accidente ha obligado a cortar momentáneamente la circulación en el citado punto de la C-32, donde posteriormente se han abierto dos carriles. Esta tarde todavía se registran dos kilómetros de retención en las inmediaciones del siniestro.