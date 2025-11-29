El sindicato de Vox ficha a los dirigentes del partido xenófobo Hacer Nación

Pancarta del partido Hacer Nación, a la derecha, en una manifestación ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en noviembre de 2023.

Hacer Nación, un partido xenófobo nacido hace cinco años partir de una escisión de la formación ultra España 2020 a la que se unieron otros grupúsculos neofascistas, se ha disuelto en silencio, mientras que sus principales dirigentes han sido fichados por Vox, según han confirmado a EL PAIS fuentes conocedoras de la operación. El hasta ahora secretario general de Hacer Nación, Mario Martos, y dos de sus más estrechos colaboradores, Carlos Navarro Valdelvira, portavoz del partido, y Eloy Jaén, se han incorporado a Solidaridad, el brazo sindical de Vox.

Hace solo seis meses, en mayo pasado, Martos declaró que Vox estaba acercándose a sus posiciones políticas, al abandonar los planteamientos liberales en favor de lo que denominó valores “socialpatriotas”. Aun así, subrayó que Vox se quedaba todavía “corto” en política migratoria y que su partido iba “un paso más allá”; ya que no distinguía, como Abascal, “entre una inmigración que se integra y otra que no lo hace”, “Si vienen cinco millones de italianos, por muy similares que seamos, ya no seríamos España”, alegaba. En política internacional, se declaraba discípulo del fundador del Frente Nacional francés, Jean-Marie Le Pen, y criticaba abiertamente a los dirigentes de Vox porque “les falta tiempo para ir detrás de Trump”.

En marzo pasado, en vísperas del Día de la Mujer, Hacer Nación protagonizó una campaña en la que mujeres vestidas cubiertas con velo integral colgaban carteles con el lema Este 8M empodérate, ponte el burka, que tuvo una gran difusión en medios de extrema derecha. En agosto de 2024, dos militantes del partido fueron detenidos en la torre Hassan de Rabat tras desplegar una pancarta contra la inmigración.

Aunque el partido no ha anunciado formalmente su disolución, la página web oficial ha sido desactivada y se han eliminado sus cuentas en las redes sociales, salvo las de las delegaciones territoriales. Alguno de los dirigentes fichados por Solidaridad han realizado una concienzuda limpieza de sus cuentas personales, haciendo desaparecer rastros de su anterior militancia, al tiempo que han empezado a replicar los mensajes de Vox. Hacer Nación no salió nunca de la marginalidad política, pero en las elecciones municipales de mayo de 2023 obtuvo dos concejales en la localidad madrileña de Velilla de San Antonio (14.000 habitantes), con casi el 12% de los votos, por encima de Vox

De la opa política sobre Hacer Nación se ha encargado el sindicato Solidaridad, cuyo secretario general es Jordi de la Fuente, con una larga trayectoria en el mundo de la extrema derecha. Antes de llegar a Vox, De la Fuente fue dirigente del MSR (Movimiento Social Republicano), un grupúsculo neonazi implicado en acciones antisemitas; y también formó parte de la cúpula de Plataforma per Catalunya (PxC) el primer partido abiertamente xenófobo que entró con fuerza en las instituciones democráticas, sumando 67 concejales en Cataluña en 2011.

Ambas organizaciones acabaron disueltas y algunos de sus dirigentes más destacados han encontrado acomodo en Vox. Este mismo patrón se repite ahora con Hacer Nación, convirtiendo a Solidaridad en la puerta de entrada en Vox de personas cuya trayectoria política anterior hace difícil que puedan acceder directamente a puestos de responsabilidad en el partido. Además, con la incorporación de este grupo ultra se fortalece el sector social-nacionalista de Vox, que aboga por un Estado del bienestar chauvinista reservado a los nativos que deja sin protección social a los inmigrantes. Su cara más visible es el portavoz de vivienda del partido y diputado revelación del grupo parlamentario, el joven Carlos H, Quero.