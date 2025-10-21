El PSOE recibe con “tranquilidad” la decisión del juez de citar a su exgerente: “No hay financiación ilegal”

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dado este lunes un paso más en su investigación y ha citado por primera vez a cargos del PSOE para que declaren como testigos e intenten aclarar los pagos en efectivo de la formación a José Luis Ábalos y su hombre de confianza, Koldo García. Fuentes de Ferraz garantizan la “total colaboración con la justicia” del partido y aseguran que el PSOE ha recibido el requerimiento con “tranquilidad”. “No existe la financiación ilegal”, insisten las mismas fuentes en referencia a las pesquisas del Tribunal Supremo sobre esos desembolsos en metálico y después de negarse el exministro y su asesor la semana pasada a dar explicaciones ante el juez, acogiéndose a su derecho a no declarar tras los indicios de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre ingresos “irregulares y opacos“.

Según el instituto armado, Ábalos gastó más de 95.000 euros de los que los investigadores no encuentran rastro bancario, lo que les hace dudar del origen de ese dinero. El Supremo ha citado a declarar el 29 de octubre al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a Celia Rodríguez, una trabajadora “de toda la vida” del partido, según distintas fuentes, en el área de Organización donde se encarga desde del abono de los gastos presentados a labores de logística como la reserva de vuelos y trenes para los empleados de la casa o miembros de la dirección. Un cometido que habría realizado con Ábalos y García entregándoles sobres con el dinero en metálico que, según el PSOE, corresponden a gastos justificados por ambos mediante facturas. “Son testigos, no se les está imputando nada. El juez ha decidido citarles para que le expliquen los pagos después de su negativa [de Ábalos y García]. No hay nada que ocultar”, subrayan fuentes de Ferraz.

La comparecencia del exgerente y la empleada del PSOE en el Supremo coincidirá con el primer aniversario de la dana, justo la víspera de la de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado. Pero ya esta semana habrá un anticipo de alto voltaje en la cámara Alta, que el PP controla con su mayoría absoluta, en una sesión inédita. Los comparecientes serán el propio Mariano Moreno y la gerente actual del PSOE, Ana María Fuentes, que le sustituyó tras el Congreso Federal del partido en octubre de 2021. Ese relevo fue una de las primeras decisiones de Cerdán cuando fue designado formalmente responsable de Organización del PSOE tras ejercer como interino desde julio de ese año, cuando Ábalos fue defenestrado como ministro de Fomento y renunció como número tres del partido. Cerdán le comunicó el cambio a Moreno la mañana del 18 de octubre, lunes, antes de la primera ejecutiva que se celebró tras el Congreso, en la que se aprobó la remodelación en la gerencia.

Moreno fue el encargado de la contabilidad de los socialistas desde el regreso de Sánchez a Ferraz tras su reelección en las primarias de mayo de 2017. Fuentes, que ha sido parlamentaria andaluza y diputada nacional, se incorporó a Ferraz en 2018 como directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo. En su momento, fuentes socialistas vincularon la caída de Moreno a su cercanía a Adriana Lastra, que en verano de 2022 presentó su dimisión como número dos del PSOE tras un pulso interno con Cerdán. Otras voces internas sostienen que la razón del cese de Moreno fue su resistencia a dar su visto bueno a algunos gastos presentados por Koldo García, que se encargaba de presentar las facturas del ex secretario de Organización y exministro Ábalos. Tras su salida de la sede socialista, el exgerente del PSOE fue nombrado presidente de la empresa estatal Enusa, que depende de la SEPI.

Moreno ya acudió al Senado el 15 de septiembre pasado. Fue una comparecencia opacada por la interrupción de la última etapa de la Vuelta por la masacre en Gaza, en la que informó de que fue él quien firmó, en su condición de gerente, la contratación de Koldo García como conductor de Ábalos. “Seguramente me recordaron la necesidad tanto Ábalos como Cerdán [que era el segundo de Organización con el político valenciano]”, indicó en una sesión a la que fue citado como presidente de Enusa en vez de como ex gerente del PSOE. Entonces la comparecencia se centró en su sueldo y su papel en Enusa, empresa para la que trabajó como responsable de comunicación entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 Leire Díez, la ex afiliada socialista que ofrecía favores a cambio de información de mandos policiales. La conocida como “fontanera del PSOE” trabajó en Enusa durante la presidencia de José Vicente Berlanga, socialista valenciano vinculado a José Luis Ábalos, y dejó de tener vínculos con la compañía tras la llegada a la presidencia del ex gerente socialista.

El PP ha convertido los pagos en efectivo del PSOE el eje de su estrategia de oposición. “Sánchez, el exgerente y la trabajadora del PSOE tienen que explicar cómo llegaba tanto dinero en metálico a la sede nacional del partido y cómo esos billetes acababan en el escritorio del que era mano derecha del presidente del Gobierno en su residencia oficial”, afirman fuentes populares. Los socialistas defienden que esos pagos en metálico son legales y que ni en el informe de la UCO ni en el auto del juez se habla de financiación irregular del PSOE ni de sobresueldos.

La citación como testigos —y que, como tales, están obligadas a decir la verdad— de personas del entorno del PSOE sobrevolaba desde hace semanas sobre la causa abierta a Ábalos y García. El silencio de ambos en su última declaración ante el juez ha sido determinante. En una providencia, el magistrado explica que el informe patrimonial de Ábalos alude a “posibles pagos en metálico” por parte del PSOE en favor del exministro y su antiguo asistente “que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada” por los socialistas al Supremo, “más allá de algún posible ‘descuadre’, respecto de los que sí aparecen contenidos en dicha información, de mínima importancia económica”.

El PSOE incide en que fue el propio partido el que comunicó, en un informe remitido al juez, que “los gastos se abonaban en efectivo o mediante transferencia”. Según el partido, todos los movimientos están justificados, dado que en las cuentas de la formación política constan declarados estos abonos entregados a Ábalos y su mano derecha “en concepto de gastos justificados”. El propio informe de la UCO constató que, en la documentación enviada al Supremo por orden del juez, el PSOE señaló que entre 2017 y 2021 pagó gastos a Ábalos por un importe total de 19.638,97 euros, de los que una parte se entregaron en efectivo. La misma fórmula se usó para liquidar gastos de García (12.744,73 euros). En la resolución dictada este lunes, el instructor sostiene, sin embargo, que las comunicaciones analizadas por la Guardia Civil “permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos” facilitadas por el partido político; pero, en otras ocasiones, “no se ha podido confirmar dicha correspondencia”.