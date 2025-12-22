Ir al contenido
La estación Sol cierra la tarde de este lunes por el concierto del grupo Hakuna en la Real Casa de Correos

Estará clausurada entre las 16.30 y las 19.30 ante la previsión de aglomeraciones en el exterior, pero los pasajeros de Metro sí podrán hacer cambios entre líneas

Estación Sol en Madrid
Agencias
Madrid -
La estación de Sol cerrará la tarde de este lunes coincidiendo con la actuación del grupo musical Hakuna desde el balcón de la Real Casa de Correos, que forma parte de la programación navideña de Villancicos en Sol. Por petición de las autoridades, la estación estará cerrada entre las 16.30 y las 19.30 ante la previsión de aglomeraciones, según han apuntado a Europa Press fuentes de Renfe.

El concierto tendrá lugar a partir de las 18.00 en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, con la interpretación de cinco de los temas más representativos de Hakuna, un movimiento nacido en 2012 con un repertorio que “combina música, fe y juventud”.

Para la garantizar la seguridad, previsiblemente, no se podrá entrar a la estación desde las 16.10 y los accesos permanecerán cerrados durante esas tres horas. En el caso del metro, se mantendrá la correspondencia entre las líneas 1, 2 y 3, por lo que los viajeros se podrán bajar en esta parada solo para cambiar a otro tren.

En cambio, los trenes de la red de Cercanías, las líneas C 3 y C 4, no efectuarán parada en la estación de Sol durante ese intervalo de tres horas.

La programación de Villancicos en Sol incluye unas 3.200 voces de 65 coros escolares que están actuando todas las mañanas de los días lectivos por la Navidad. Por las tardes se suman los integrantes de 16 escuelas y conservatorios de música y danza, que llevan al escenario piezas de cámara, una Big Band, una zambombada flamenca, un concierto dramatizado y un coro góspel, entre otras propuestas.

