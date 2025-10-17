Santos Cerdán vuelve a pedir su salida de la cárcel y denuncia el “incomprensible agravio comparativo” con Ábalos y Koldo García

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha vuelto a pedir al juez del Tribunal Supremo que le excarcele después de que esta semana haya acordado mantener en libertad con medidas cautelares al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

El exdirigente socialista denuncia en un nuevo escrito el “incomprensible agravio comparativo” que sufre respecto al resto de investigados tras llevar ya -subraya- “ciento siete días” en la cárcel madrileña de Soto del Real. Por eso, ha vuelto a pedir al juez Leopoldo Puente que ponga fin a su situación de prisión preventiva porque, si el magistrado no ha contemplado riesgo de destrucción de pruebas en Ábalos o Koldo García, “es difícil entender” qué acciones de “destrucción” de pruebas ha podido hacer “en carácter exclusivo” Cerdán, argumenta. “No existe argumento constitucional que permita prolongar ni un día más la situación de prisión del señor Santos Cerdán”, inciden sus abogados.

El instructor decretó prisión preventiva contra Cerdán el pasado 30 de junio, tras su primera comparecencia en el Supremo, apenas 15 días después de que se difundiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapó su supuesta participación en la trama que Puente llevaba más de medio año investigando. El magistrado había rechazado una semana antes encarcelar a Ábalos y a García al considerar que no se daban los requisitos para acordar esta medida (riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva). Sin embargo, en el caso de Cerdán, el instructor entendió, que, aunque no hay peligro de que se fugue ni de que vuelva a delinquir, sí existe “un riesgo cierto” de que, si sale en libertad, el exdirigente socialista oculte, destruya o altere pruebas relevantes, uno de los requisitos legales para poder decretar la prisión preventiva.

Los abogados de Cerdán sostienen que el Supremo la inmunidad parlamentaria de Cerdán “ha sido violentada de forma clara”, ya que el juez encargó a la UCO que indagar en las comunicaciones que hubieran podido mantener con él el resto de miembros de la trama y fruto de esa orden la Guardia Civil redactó el informe que destapó la implicación del entonces secretario de Organización.“De este atropello de su aforamiento es de donde nace la imputación que lo lleva a prisión provisional en el marco de este procedimiento. En consecuencia, la prisión provisional deriva de la violación de su derecho fundamental a la participación política en la expresión de su inmunidad como diputado del Congreso”, recoge el escrito presentado por los abogados.