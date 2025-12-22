El Club Taurino Tres puyazos presenta una muy dura Feria del Aficionado
Los días 25 y 26 de abril se lidiarán toros de Prieto de la Cal, Reta de Casta Navarra, Dolores Aguirre y José Escolar en San Agustín de Guadalix (Madrid)
Toros de las ganaderías de Prieto de la Cal, Reta de Casta Navarra, Dolores Aguirre y José Escolar, y novillos de Salvador Guardiola e Isaías y Tulio Vázquez conforman el muy duro elenco ganadero de la Feria del Aficionado que por quinto año consecutivo organiza los días 25 y 26 de abril de 2026 el Club Taurino Tres Puyazos en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix.
A tenor de los temidos nombres de las ganaderías, los toreros que han aceptado el reto de hacer el paseíllo no figuran en los primeros puestos en el escalafón de matadores y novilleros. Todos ellos son profesionales con aspiraciones de abrirse paso en el complicado mundo del espectáculo taurino, y con este objetivo afrontan este difícil compromiso.
Las combinaciones son las siguientes:
Sábado, 25 de abril. Novillada matinal. Joao D’Alva y Jesús de la Calzada, que lidiarán novillos de Salvador Guardiola e Isaías y Tulio Vázquez.
Corrida vespertina. Sánchez Vara, Joselillo y Francisco Montero (toros de Prieto de la Cal y Reta de Casta Navarra).
Domingo, 26. Corrida matinal. Damián Castaño, Juan de Castilla y Maxime Solera (toros de Dolores Aguirre y José Escolar).
