Obituarios

Muere el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, a los 75 años

Ha fallecido en un hospital de Madrid tras pasar semanas ingresado

Agencias
Madrid -
El polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por ser defensor de personajes mediáticos como El Dioni o la Dulce Neus, ha fallecido en Madrid a los 75 años. Según ha adelantado Telecinco y han confirmado a EFE fuentes próximas al letrado, Menéndez ha muerto en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado.

Rodríguez Menéndez nació en Madrid, el 16 de octubre de 1952 y en su carrera profesional destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación. Defendió entre otros a Nieves Soldevilla, la Dulce Neus, acusada de matar a su marido; a los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, el Nani, o a Dionisio Rodríguez, El Dioni, guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón con 298 millones de pesetas, algo menos de 2 millones de euros.

En 2023 fue condenado a cuatro años de cárcel por estafa grave e intrusismo profesional, por haber sacado 120.000 euros a cuatro personas, a las que engañó con un falso negocio millonario de compraventa de petróleo de la empresa argentina YPF. En 2005 la Audiencia Nacional de España lo condenó a dos años de prisión por haber difundido en 1997 un vídeo de contenido sexual en el que se atentaba contra la intimidad del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. Rodríguez Menéndez se fugó entonces a Argentina, pero regresó a España en 2006 para visitar a su madre, que se encontraba gravemente enferma. Entonces fue detenido y encarcelado. Ese año, el Tribunal Supremo elevó de seis a diez años otra condena que ya pesaba sobre él por defraudar cuatro millones de euros entre 1990 y 1994 a la Hacienda española. En agosto de 2008, tras pasar varios meses en prisión, volvió a escapar aprovechando un permiso de cuatro días.

Archivado En

