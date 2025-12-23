Al menos dos muertos y cuatro supervivientes al estrellarse un avión de apoyo médico de la Marina mexicana en Texas

La aeronave llevaba ocho pasajeros, entre ellos un niño afectado por quemaduras, cuando se produjo el accidente en la localidad de Galveston

El accidente de un avión de la Marina mexicana este lunes en la localidad texana de Galveston, en Estados Unidos, ha dejado al menos dos muertos y cuatro supervivientes. Dos personas siguen dentro de la aeronave. La Secretaría de Marina ha informado en un comunicado que el avión “realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau”, conocida por su trabajo con pacientes pediátricos con quemaduras.

El incidente se ha producido entre una espesa niebla sobre las aguas de la bahía de Galveston cuando el avión se aproximaba al Aeropuerto Internacional Scholes, a las afueras de la ciudad. Entre los pasajeros había un niño afectado por quemaduras, el tipo de pacientes que atiende la fundación. Lo acompañaban otros tres civiles y cuatro tripulantes de la marina. La SEMAR no ha especificado a quién ha salvado la Guardia Costera estadounidense, encargada del rescate.

La avioneta de dos hélices modelo King Air ANX 1209 de la SEMAR había salido del Aeropuerto Internacional de Mérida. Se le perdió el rastro sobre las tres de la tarde cuando iba a aterrizar en Galveston, según muestran las plataformas de rastreo de aeronaves.

En la zona del accidente se han desplegado equipos de emergencia que incluyen equipos de buceo, según ha informado la oficina del Sheriff de Galveston. En un video compartido en redes sociales se ve a una lancha de policía partir hacia el mar entre una densa neblina.

La incertidumbre es el estado de los pasajeros. Entre ellos, el del niño con quemaduras apoyado por la fundación Michou y Mau. La organización está especializada en trasladar sin costo a pacientes pediátricos de hasta 18 años con quemaduras severas. En su página web destacan que las víctimas serán atendidas en el Shriners Hospital for Children de Galveston, a donde se dirigía la aeronave accidentada.