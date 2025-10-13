Feijóo propone un registro de médicos que quieran practicar abortos y derogar el de objetores de conciencia

“A una mujer qué le interesa: ¿saber cuáles son los médicos que le pueden asistir o los médicos que no están dispuestos a atenderla?”, asegura el líder del PP

Mientras el Gobierno ultima la reforma constitucional para blindar la interrupción voluntaria del embarazo, Alberto Núñez Feijóo sigue dando bandazos sobre la posición de su partido ante la interrupción voluntaria del embarazo. Este lunes, el líder del PP ha propuesto un registro de médicos que quieran practicar abortos y derogar el de objetores. La obligatoriedad de crear este registro está incluido en la ley del aborto y la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se negó a desarrollarlo en su región. Feijóo, por contra, quiere que ahora se cumpla la normativa vigente. Pero aspira a modificarla para introducir una “lista” “contraria” en caso de ser investido presidente tras las próximas elecciones generales, previstas en principio para 2027.

“A una mujer qué le interesa: ¿saber cuáles son los médicos que le pueden asistir o le interesa saber cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla?”, ha dicho Feijóo en una entrevista en Antena 3. “Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria, lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas”, ha añadido el líder del PP, que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer “cambiar la conversación” con su propuesta de reforma de la Constitución y sus ataques a Ayuso y a Génova en este asunto para no tender que responder a los casos de corrupción que lo rodean.

El registro de médicos objetores de conciencia está incluido como requisito dentro de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Esta sería la norma que Feijóo pretende cambiar. Eso incluso cuando dos de las comunidades del PP que faltaban por crear el registro, Aragón y Baleares, han aceptado crear dicho registro.

La promesa lanzada este lunes impide al PP zanjar la discusión en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, que enfrenta a distintos sectores dentro de la formación, y continúa agrandando la maraña que inició el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al votar a favor de una propuesta de Vox sobre un supuesto síndrome posaborto no avalado científicamente. Y que luego continuó la presidenta de la Comunidad de Madrid al negarse a crear el registro de objetores. “Váyanse a abortar a otro lado”, dijo en la Asamblea.

El PP rechaza además introducir el aborto en la Constitución porque entiende que “no es un derecho fundamental”. “Allá el señor Sánchez y allá Vox”, ha remachado Feijóo. Para recordar, acto seguido, a la formación de Santiago Abascal que Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional y con la que Vox comparte grupo en la Eurocámara, votó a favor a incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución francesa.

“A Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista”

Feijóo ha aprovechado el tema del aborto para cargar también con Abascal después de aprovechar este domingo su ausencia en los actos del 12 de octubre para equiparar a Vox con EH Bildu y con otros partidos independentistas. Lejos de desdecirse de sus palabras, Feijóo ha insistido este lunes en ese mensaje. “No viene Bildu y no ha venido el líder del tercer partido de España”, ha subrayado. Pero ha ido un paso más allá. El líder del PP ha enfatizado que, frente al plante del jefe de los ultras al Rey, otros altos cargos institucionales como el presidente del Parlamento balear o el portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, sí secundaron los fastos pese al movimiento de Abascal. “Vox se parte”, ha señalado Feijóo,

La pugna entre ambos dirigentes ha arreciado en las últimas semanas, con Vox disparado en las encuestas, y con un choque directo que tras la Fiesta de la Hispanidad sigue escalando. “La estrategia política y el objetivo político de PSOE y de Vox es coincidente, descalificar al líder del Partido Popular. No parece que sea muy constructivo. Lo único que le pido a Vox es que no mienta Lo único que le pido a Vox es que no mienta y que no diga que yo tengo acuerdos con el Partido Socialista. Yo creo que a Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista”, ha zanjado.