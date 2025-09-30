Pedro Sánchez respalda la propuesta de paz para Gaza anunciada por Trump y pide poner “punto final” a “tanto sufrimiento”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la propuesta de paz anunciada este lunes por el presidente de EE UU, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Sánchez ha expresado: “España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por EE UU. Hay que poner punto final a tanto sufrimiento”. El plan de 20 puntos anunciado por Donald Trump contempla la creación de un Gobierno de transición para la Franja, presidido por el propio Trump con la asesoría del ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización del enclave y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

“Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil”, continúa el mensaje del presidente Sánchez, que añade que la “solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible”.

Pedro Sánchez fue uno de los primeros líderes europeos en reconocer a Palestina como Estado. Fue en mayo de 2024 y de forma coordinada con Irlanda y Noruega. Entonces, el jefe del Ejecutivo anunció que “España no reconocerá, a no ser que se pacte entre las partes, ninguna otra frontera que no sea la de 1967″, cuando Israel comenzó a ocupar espacios del territorio palestino. Casi un año después, el presidente del Gobierno aplaudió que otros países como Francia, Reino Unido, Australia o Canadá se sumaran a su respaldo en la Asamblea de la ONU.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha expresado en un comunicado que España “saluda” la propuesta de plan de paz norteamericano y ha hecho un llamamiento a las partes a “comprometerse con el fin de la violencia”. “​España llama a hacer todos los esfuerzos negociadores para poner fin a la guerra y reitera su exigencia de un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria para detener un sufrimiento que ya ha durado demasiado”, dice el texto difundido por Exteriores.

Otros dirigentes, como el presidente francés, Emmanuel Macron, también han aplaudido “el compromiso” de Trump para acabar con la guerra en Gaza. “Deseo que Israel se comprometa firmemente con esta base. Hamás no tiene otra opción que liberar a todos los rehenes de inmediato y seguir este plan”, manifestó Macron, en su perfil en X. Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, también ha manifestado en un comunicado su apoyo a la propuesta: “Apoyamos firmemente sus esfuerzos por poner fin a los combates, liberar a los rehenes y garantizar la prestación de ayuda humanitaria urgente al pueblo de Gaza”, ha apuntado.