Sheinbaum pasará las vacaciones de Navidad en Acapulco tras dos años de Otis

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha elegido Acapulco, en Guerrero, para pasar las fiestas decembrinas. “Vamos a pasar Navidad allá”, ha informado en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional este lunes. La mandataria ha precisado que solo estará los días 25, 26 y 27 de diciembre en la ciudad costera del Pacífico, que sufrió el embate del huracán Otis hace dos años y cuya industria del turismo resintió las consecuencias del desastre. “Estaré pendiente de todas maneras”, ha añadido respecto a las actividades presidenciales que retomará antes de que termine el año.

El pasado viernes, la presidenta detallaba las mejoras que se han realizado en la avenida costera Miguel Alemán, la principal arteria vial del puerto de Acapulco llena de hoteles que quedó devastada en octubre de 2023 tras el paso de Otis, el huracán más fuerte jamás registrado que ha tocado tierra en el pacífico mexicano en los últimos 40 años. “Hemos estado haciendo una serie de intervenciones en la costera que son parte de Acapulco se Transforma Contigo, ese plan que hicimos después del huracán John y ahora para las vacaciones de diciembre van a encontrar muy bonita la costera”, dijo entonces la presidenta, comprometida por promocionar el turismo en Guerrero para revivir la economía de la región.

Información en desarrollo...