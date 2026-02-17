Cuatro zapatillas Salomon duraderas para él y ella con hasta un 41% de descuento ahora

No esperes más a hacerte con descuentos de invierno únicos en calzado técnico para realizar actividades al aire libre, escapadas a la montaña o practicar ‘trekking’

Hay muchas zapatillas deportivas en el mercado. Cada una con un cometido específico. Sin embargo, no todas sirven para llevar a cabo actividades al aire libre o denominadas actividades outdoor. En especial, cuando deseamos practicar senderismo, disfrutar de salidas a la montaña, subir zonas más escarpadas o atrevernos con el trekking. Tanto es así, y con el invierno entrando en su recta final, que nos han sorprendido muy gratamente las ofertas en zapatillas Salomon de montaña que acabamos de fichar en Amazon.

Segmentados tanto para público femenino como masculino, estos cuatro modelos de calzado deportivo Salomon registran notas medias elevadas, comentarios muy positivos y una gran cantidad de usuarios que siguen confiando en ellas temporada tras temporada. Por si fuera poco, las zapatillas resistentes para salir a la montaña que hemos elegido presentan hasta un 41% descuento en este mes de febrero, siendo la última oportunidad para ahorrar al máximo antes esperar a las rebajas de verano.

Zapatillas de senderismo Salomon para hombre

Porque no solo se trata de adquirir las prendas térmicas necesarias para con las que decir adiós al frío en cualquier situación o de elegir los pantalones trekking top ventas y con secado rápido para estar lo más cómodo posible, sino de dar con las zapatillas técnicas de senderismo que nos harán volar por senderos de grava, trail o con cierta grado de dificultad. Por eso, os vamos a hablar de estos dos calzados técnicos para hombre.

Zapatillas Salomon X-Adventure Recon GTX para él

A diferencia de las clásicas zapatillas de running impermeables , estas zapatillas Salomon de senderismo para hombre. Proporciona un agarre muy fiable en todo tipo de terrenos gracias al diseño de su suela, combinando agilidad y estabilidad a partes iguales. Su membrana especial de GORE-TEX protegerá los pies de tormentas o lluvias, y su robusta piel de nobuk, así como su diseño de malla garantizarán una protección duradera.

36% de descuento, ahorra 53 euros.

Zapatillas Salomon X-Adventure Recon GTX para hombre. CORTESÍA DE AMAZON

Zapatillas Salomon impermeables Alphacross 5 para él

Más ligeras que el modelo de calzado anterior, estas zapatillas técnicas de montaña Alphacross 5 son perfectas para realizar carreras, eslálones o ascensos y descensos por montaña aplicando un esfuerzo mínimo en cada pisada. La geometría de la goma Contagrip de su suela promueve una adhesión muy elevada y una evacuación del barro avanzadas. Cuenta también con una membrana GORE-TEX que aísla el pie en todo momento, y su ajuste es amplio, cómodo y muy suave al contacto con el pie.

36% de descuento, ahorra 47,05 euros.

Zapatillas Salomon impermeables Alphacross 5 para hombre. CORTESÍA DE AMAZON

Zapatillas de senderismo Salomon para mujer

Aunque en EL PAÍS Escaparate siempre intentamos encontrar las zapatillas de montaña para mujer más idóneas en cada momento, la comodidad, la ligereza y que sean aptas para todos los terrenos, son tres premisas que siempre han de cumplirse. Como sucede con las siguientes propuestas de calzado femenino deportivas que llevar a las salidas al campo:

Zapatillas Salomon X Ultra Pioneer para ella

Con toda probabilidad, son una de las zapatillas de senderismo para mujer más cómodas del mercado. Su estructura SensiFit refuerza todo el contorno del pie para hacer de cada pisada un símbolo de comodidad, especialmente, en lugares más técnicos como descensos difíciles. Pero no solamente: su entresuela se conecta con la estabilización de toda la región de su suela mediante la amortiguación de espuma que incorpora.

40% de descuento, ahorra 56 euros.

Zapatillas Salomon X Ultra Pioneer para mujer. CORTESÍA DE AMAZON

Zapatillas Salomon Ultra Flow 2 para ella

“Son muy cómodas y anchas para tener el pie libre. Con buen ajuste también”, dice, con satisfacción, una compradora. Este modelo de zapatillas es de las más versátiles de la selección: pueden llevarse tanto en rutas urbanas, en actividades de gimnasio que se hagan al aire libre o en rutas por senderos, transiciones y también en media y alta montaña. Su confort es superior en todo momento, su agarre es muy seguro en cualquier condición y las podrás llevar en la práctica del trail running.

30% de descuento, ahorra 39 euros.

Zapatillas Salomon Ultra Flow 2 para mujer. CORTESÍA DE AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de febrero de 2026.

