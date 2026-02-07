Terapia muscular desde casa: así es el electroestimulador más vendido en Amazon

El dispositivo EM 49 cuenta con 64 programas y 50 niveles de intensidad para que puedas adaptarlo a tus necesidades

Para esos días en los que la rutina deportiva se te ha ido de las manos y te has excedido con los ejercicios, tomarte un descanso es la mejor opción. De esta forma, dejas que el músculo se recupere al completo y te evitas sentir molestias que puedan llegar a convertirse en lesiones.

Sin embargo, existe un dispositivo que puede ayudarte a aliviar el dolor y mejorar la función muscular cuando tengas molestias después de hacer deporte: se trata del electroestimulador muscular.

¿Qué es un electroestimulador y cómo funciona?

Un electroestimulador muscular actúa mediante una serie de impulsos eléctricos que provocan que los músculos se contraigan y se relajen. Habitualmente cuenta con distintos tipos de frecuencia, que te permiten personalizar la intensidad y la potencia de la corriente para tratar dolores musculares específicos.

Los fisioterapeutas suelen utilizarlo en sus sesiones, pero también le puedes dar un uso doméstico. Hoy, en EL PAÍS Escaparate, hablamos del electroestimulador muscular más vendido en Amazon: se compraron 1.000 unidades el mes pasado y cuenta con más de 36.000 valoraciones.

Los usuarios que lo han probado están satisfechos con su funcionamiento: “He tenido varios accidentes de moto y me ha ido muy bien para hacer la recuperación”.

EM 49 de Beurer: el electroestimulador muscular más vendido

El aparato digital de corriente de estimulación EM 49 de Beurer ofrece una solución tres en uno. Este dispositivo cuenta con dos canales ajustables por separado y puede utilizarse para terapia del dolor, estimulación muscular o masaje.

Asimismo, incluye cuatro electrodos autoadhesivos (45 x 45 mm) y cuenta con un temporizador integrado, que apaga automáticamente el aparato cuando transcurre el tiempo ajustado (se puede limitar entre 5 y 100 minutos).

Alivio del dolor mediante TENS y calor

El objetivo de la TENS (Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea) es aliviar el dolor enviando impulsos eléctricos a las terminaciones nerviosas de la piel. Esto estimula el sistema nervioso y bloquea el dolor para que no llegue al cerebro.

El EM 49 alivia el dolor actuando directamente sobre la zona afligida sin medicación ni efectos secundarios. Para ello, cuenta con 12 programas TENS preprogramados y tres que pueden configurarse individualmente.

Estimulación muscular (EMS) para favorecer el desarrollo muscular

La EMS (Estimulación Eléctrica Muscular) se utiliza para estimular, estirar y fortalecer el tejido muscular. Concretamente, los aparatos de EMS emiten impulsos eléctricos que estimulan la contracción del tejido muscular. Esto mejora la circulación sanguínea y ayuda a fortalecer y rehabilitar los músculos debilitados.

En el caso del EM 49, la función EMS se puede utilizar para tonificar los músculos o regenerar grupos musculares individuales. Para llevar a cabo este entrenamiento específico, se han preconfigurado 32 programas EMS e, igualmente, se pueden programar tres individualmente.

Función de masaje para calmar tensiones

Otro de los beneficios de utilizar un electroestimulador muscular es que puede suavizar tensiones con la ayuda de masajes relajantes. Para ello, el EM 49 incluye 20 programas preconfigurados.

Preguntas frecuentes sobre este electroestimulador muscular

¿Qué funciones tiene?

El EM 49 actúa como una solución tres en uno para la estimulación muscular, el tratamiento del dolor y la relajación. En total, cuenta con 64 aplicaciones preconfiguradas y seis programas individualizables.

¿En qué partes del cuerpo se puede aplicar?

Se puede usar en la espalda, cuello, hombros, rodillas, caderas, pies, brazos, manos, muslos y pantorrillas.

¿Para qué tipo de personas no es adecuado este dispositivo?

No deben utilizarlo las personas con dispositivos eléctricos implantados o implantes metálicos, usuarios de bombas de insulina, personas con arritmia cardiaca conocida o aguda, personas con trastornos convulsivos, mujeres embarazadas o personas con cáncer.

