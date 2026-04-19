Ni sartén ni freidora de aire: este es el ‘gadget’ que cocina huevos sin aceite en un minuto

Un primer plano de una tostada de pan integral con aguacate y un huevo poché.

Se trata de un recipiente de silicona para microondas que permite preparar este alimento en muy poco tiempo, sin apenas esfuerzo ni limpieza

Para nadie es un secreto que las freidoras de aire se han apoderado de las encimeras de muchos hogares, ya que son electrodomésticos que ayudan a cocinar los alimentos de una forma rápida y saludable. Pero si eres de los que siempre comen huevo en el desayuno, entonces hemos encontrado un gadget que bate tanto a estos aparatos como a cualquier olla o sartén.

Hablamos de un recipiente de silicona, de la reconocida marca Lékué, que está hecho para usarse en el microondas sin ningún problema. No tendrás que agregar mantequilla ni aceite, tan solo el huevo y esperar tan solo unos segundos para poder disfrutarlo.

En definitiva, es una de las mejores soluciones para quienes nunca tienen tiempo u odian esperar. En este artículo te contamos cuáles son sus características y cómo funciona.

Estos cocedores de huevo están hechos con una silicona muy resistente. © Amazon

Cocedor de huevos Lékué

Está fabricado con una silicona resistente a las altas temperaturas, que se puede usar de forma segura y requiere una limpieza básica. Su diseño ayuda a controlar el vapor para que no explote dentro del microondas, además de que se puede meter sin ningún inconveniente en el lavavajillas.

¿Cómo se usa este cocedor de huevos?

Definitivamente, este es uno de sus puntos más fuertes, ya que su funcionamiento es muy sencillo. Este paso a paso lo resume muy bien.

Agregas el huevo al contenedor.

Lo metes en el microondas.

Esperas entre 30 a 70 segundos.

Desmoldas con ayuda de una cuchara.

¡Eso es todo, ya puedes disfrutar de tu comida! Como truco, puedes agregar sal y otros condimentos para conseguir una receta más elaborada.

El cocedor de huevos se usa en el microondas. © Amazon

Un gadget que ahorra tiempo de verdad

Aunque puedas usar una sartén antiadherente para freír los huevos, lo cierto es que suele tardar más tiempo. Asimismo, lo más seguro es que utilices un poco de aceite para asegurarte de que no se pegue en ningún momento. Con el cocedor de silicona que te presentamos hoy, esto no pasará.

El recipiente ayuda a obtener resultados en tiempo récord. No se trata de magia sino de diseño, ya que al meterlo en el microondas, el huevo se empieza a cocinar desde dentro, ayudado por el vapor y el calor del propio electrodoméstico.

Así lo califican los usuarios de Amazon

En esta plataforma de venta online la ficha del producto tiene más de 300 valoraciones y cuenta con una nota media de 4,1 sobre 5. Las opiniones destacan principalmente la calidad de sus materiales de fabricación, la rapidez de sus resultados y lo fácil que es de limpiar.

“La verdad es que es muy práctico para hacerte unos huevos en muy poco tiempo. También se puede utilizar para hacer tortillas con una textura muy curiosa, quedan como un suflé”, asegura uno de los usuarios de Amazon.

Este cocedor de huevos sirve para una amplia variedad de preparaciones. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre este cocedor de huevos

¿Cuánto tiempo tarda en cocerse un huevo?

Entre 30 y 70 segundos. Esto dependerá del punto en el que quieras el alimento.

Yema líquida: 30 a 40 segundos.

Punto medio: 40 a 50 segundos.

Yema firme: 50 a 70 segundos.

Cabe destacar que estos tiempos pueden variar dependiendo del tipo de microondas que tengas.

¿Para quién está hecho?

Para todas las personas que no tienen tiempo en su día a día. Es perfecto para quienes viven solos o con su pareja, quienes consume mucho este alimento y quienes quieren evitar ensuciar la cocina.

¿Cuántos huevos se pueden cocer a la vez?

Uno. Esta puede ser una desventaja, aunque entre los comentarios de Amazon hay usuarios que afirman que funciona bien con dos huevos.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de abril de 2026.

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