Fallece un hombre de 25 años por disparos en una calle de Torrevieja
La Guardia Civil investigan las circunstancias del tiroteo que sucedió el sábado por la noche
Un hombre de 25 años ha fallecido en la noche de este sábado en una calle de Torrevieja (Alicante) a causa de un tiroteo en circunstancias que indaga la Guardia Civil, según han informado fuentes de la investigación.
El suceso ocurrió sobre las 22.30 horas en la calle Bergantín, en las proximidades de la playa del Cura, donde se detonaron varios disparos y la víctima, de nacionalidad argelina, ya había fallecido cuando llegaron al lugar los primeros agentes.
Todo apunta a que el individuo murió por impacto de bala aunque se está a la espera de la autopsia en el Instituto de Medicina de Legal para confirmar la causa exacta del fallecimiento.
Con el apoyo del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Alicante, el equipo territorial de la policía judicial de la Guardia Civil de Torrevieja ha asumido la investigación para recabar todas las pruebas posibles que permitan esclarecer lo sucedido, dentro de una investigación que lleva un juzgado de la ciudad sin detenciones hasta el momento.
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