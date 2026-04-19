Gica Hagi volverá a entrenar a la selección rumana un cuarto de siglo después

La leyenda del fútbol rumano Gica Hagi volverá a dirigir a la selección de su país un cuarto de siglo después, anunció este domingo la Federación de Fútbol de Rumania (FRF). Su regreso ya estaba previsto a principios de esta semana cuando el máximo organismo regidor del deporte rey en este país de la Europa del Este decidió iniciar la negociación para incorporarlo al equipo técnico tras la marcha de Mircea Lucescu. Pero, las conversaciones se aplazaron por la muerte del antiguo seleccionador el pasado 7 de abril, pocos días después de que el combinado rumano cayera eliminado en la fase de repesca para el Mundial de Norteamérica de este verano. El exatacante del FC Barcelona y Real Madrid será presentado el lunes de manera oficial junto al presidente y el director técnico de la federación, Răzvan Burleanu y Mihai Stoichiță.

El Rey, también conocido como el Maradona rumano , empezará su nuevo cargo con dos partidos amistosos en junio: contra Georgia, en Tiflis el 2 de junio; y contra Gales, en Bucarest el 6 de junio. También disputará la Liga de las Naciones contra Suecia, Bosnia-Herzegovina y Polonia. Hagi, de 61 años, fue también el entrenador del equipo nacional entre septiembre de 2001 y noviembre del mismo año. Sólo comandó a los Tricolores en cuatro partidos: dos de los preliminares de la Copa del Mundo de 2002 en la victoria contra Hungría por 2-0 en Budapest y un empate a uno ante con Georgia; y dos de la repesca clasificatoria que acabaron uno en derrota 2-1 en Liubliana y 1-1 en Bucarest.

Entre 1982 y 2001, el futbolista zurdo que lideró la generación de oro del fútbol rumano —llevó a la selección a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos de 1994— ganó siete títulos ligueros —tres en Rumania y cuatro en Turquía— tres Copas rumanas, cuatro supercopas españolas (dos con el Real Madrid y otras dos con el Barcelona), una Copa turca una, Supercopa turca, una Copa de la UEFA con el Galatasaray y dos Supercopas europeas, con Steaua Bucarest y Galatasaray. Visitó la elástica de la selección rumana 125 veces y marcó 35 goles, máximo goleador junto con Adrian Mutu.

Como entrenador, ha sido dos veces el mejor técnico rumano del año y ha levantado cinco trofeos: dos títulos en la SuperLiga, la Copa de Rumania y la Supercopa de Rumania con el Faro Contanța y la Copa de Turquía con el Galatasaray. A lo largo de su carrera, Gica Hagi también entrenó en Bursaspor, Poli Timisoara, FCSB y Viitorul (actual Faro). La última aparición de Hagi en público se produjo durante el funeral de Lucescu. Visiblemente afligido, se acercó al estadio Arena Nacional de Bucarest en los dos días de vigilia. ¡Fue tan importante en mi vida! Una persona tan querida que confió en mí desde el principio. Siempre me apoyó cuando tenía que hacerlo", dijo.