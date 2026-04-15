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EscaparateEstilo de vida
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Estilo de vida

Equipa tu cocina desde cero por menos de lo que imaginas: los 30 básicos que cuestan menos de 10€

Utensilios de todo tipo para hacerte el día a día en la cocina lo más fácil y cómodo posible

Los utensilios de cocina más útiles para el día a día.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
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Equipar una cocina desde cero de un día para otro es una tarea casi imposible; a grosso modo necesitarás sartenes y ollas sin antiadherentes tóxicos, platos, vasos, cubiertos y todo este tipo de productos básicos que se utilizan en el día a día. Pero, en realidad, a medida que van pasando los días y te pones a cocinar y a hacer uso de la cocina, te vas dando cuenta de que siempre falta algún detalle: una espumadera, un dispensador de aceite, una freidora de aire, un microondas mejor... Y la lista puede ser interminable, ya que cada vez hay más y más accesorios de cocina que nos hacen la vida más fácil.

Si estás a punto de mudarte a una nueva casa o simplemente quieres renovar lo básico de tu cocina, desde EL PAÍS Escaparate hemos elaborado una lista de productos básicos para cocina que te harán sentir que ahora sí, de una vez por todas, ya no te falta ningún accesorio.

2 delantales para cocina

Un pack de delantales perfecto para cocinar en pareja. Es impermeable y se ajusta perfectamente a la altura de cada persona con facilidad.

Básicos de cocina sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 8,49€ EN AMAZON

Báscula de cocina

Esta báscula digital te ayuda a medir con precisión las cantidades para que cuides tu dieta de la forma más fácil posible.

Básicos de cocina sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 9,99€ EN AMAZON

Soporte para rollos de cocina

Lo mejor de este soporte es que deja el rollo de papel muy a mano sin ocupar sitio en la encimera y sin necesidad de taladrar la pared.

Básicos de cocina sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 7,58€ EN AMAZON

Termómetro de cocina digital

El accesorio perfecto si te planteas hacer recetas que necesitan un punto muy exacto de calor para que el guiso o la cocción salgan de la mejor forma posible.

Básicos de cocina sobre fondo blanco.
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Dispensador y pulverizador de aceite

Este dispensador dos en uno, además de no manchar, es perfecto para cocinar, ya que puedes pulverizar sin usar gran cantidad de aceite al cocinar, a la vez que puedes verter un chorro para aliñar una ensalada fácilmente.

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Soporte para cortar

Si eres de los que se corta con facilidad cuando le toca partir verduras, este accesorio te vendrá muy bien para evitar accidentes y, a la vez, hacer cortes más uniformes.

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Tijeras de cocina

Unas tijeras de calidad que marcan la diferencia, ya que sirven tanto para abrir envases como para cortar alimentos rápidamente.

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Paños de microfibra

16 unidades perfectas para tener siempre a mano para la limpieza diaria.

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6 espátulas de silicona

Las espátulas de silicona son las más recomendadas por profesionales, ya que no rallan las sartenes y se lavan muy fácilmente.

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Forros antiadherentes para horno

Este es el tipo de accesorio que no sabes que llevas toda la vida necesitando hasta que lo usas por primera vez. Gracias a él evitarás tener que limpiar el horno después de cada uso.

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Pelador

Pelador de la marca Arcos que te facilita la tarea de pelar patatas, frutas o verduras.

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Espumador de leche

Si te gusta la espuma en el café, tener uno de estos en casa hará que sientas que tu café de por la mañana ha sido preparado por un barista profesional.

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“Angry Mama” limpiador de microondas

Un simpático muñeco que tiene la función de facilitar enormemente la limpieza del microondas de forma rápida y sin esfuerzo.

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Mandolina de cocina

Este modelo es ajustable para que las rodajas tengan el grosor que deseas de forma uniforme.

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Estropajo suave

Pack de 12 unidades para limpiar sin rayar utensilios delicados como las sartenes.

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Afilador de cuchillos

Si tus cuchillos pierden el afilado frecuentemente, tener un afilador como este a mano te hará ahorrar mucho dinero en cuchillos nuevos.

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Bote para jabón y esponja

Si siempre tienes el bote de lavar los platos y la esponja tirados alrededor del fregadero, con este bote podrás mantener el entorno más ordenado.

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Prensador de ajo

La forma más efectiva de evitar que las manos te huelan a ajo después de picarlo y, además, ahorrarás mucho tiempo haciéndolo.

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Organizador para fregadero de acero inoxidable

Si, además del jabón y la esponja, tienes más productos de limpieza como bayetas o productos antigrasa, este organizador te hará mantenerlo todo ordenado y en su sitio.

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Pinzas de cocina

Uno de los accesorios más útiles si sueles cocinar con la freidora de aire. Estas pinzas te permiten sacar, remover y voltear los alimentos sin quemarte fácilmente.

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Colgador con ganchos para espátulas

Si te gusta tener las espátulas a mano colgadas sin ocupar mucho espacio, este colgador es perfecto si no quieres hacer agujeros en el mueble.

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Pinzas de precisión

Pack de dos pinzas de cocina perfectas para manipular alimentos pequeños y hacer emplatados dignos de un restaurante de lujo.

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Papel para freidora de aire

Seguro que para todos cocinar en la freidora de aire es mucho más cómodo y limpio, pero es cierto que las cestas son bastante complicadas de limpiar, por lo que utilizar este papel es perfecto para evitar que se ensucien con facilidad.

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Rallador de acero inoxidable

Si te gusta rallar queso y ponérselo a la pasta o hacer bizcochos con piel de limón o naranja, este rallador te será muy útil.

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Trapos de cocina

Pack de 6 trapos clásicos de cuadros para secarse las manos o los platos después de lavarlos.

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Cubo de basura Tatay

Si el cubo de basura de tu casa va necesitando un cambio, este modelo de 21 litros de capacidad es muy cómodo. Cuenta con un pedal para que puedas abrirlo sin necesidad de usar las manos.

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Moldes de silicona para freidora de aire

Juego de dos piezas reutilizables. Es perfecto si quieres evitar ensuciar la freidora de aire, pero no quieres comprar papel de usar y tirar.

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Rodillo de amasar de madera

Un básico que en algún momento siempre hace falta, especialmente si te gusta hacer pizza, pan o repostería.

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Espumadera de plástico reciclado

Esta espumadera es muy resistente, está hecha de materiales reciclados y es perfecta para cocinar sin dañar superficies antiadherentes.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es lo primero que debería comprar si apenas tengo accesorios?

Lo más útil suele ser lo que usas con más frecuencia a diario: un juego de espátulas, trapos de cocina, tijeras o un rallador.

¿Es mejor comprar packs o utensilios sueltos?

Eso depende de cada hogar y sus necesidades. Los packs suelen ser más rentables para familias con muchos miembros, donde todo se utiliza mucho más y se desgasta antes.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de abril de 2026.

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