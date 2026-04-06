Ni un euro más de lo necesario: 7 joyas para tu cocina que cuestan menos de 20€

Una selección de artículos prácticos, asequibles y de gran calidad para tener una cocina bien equipada

Para tener una cocina bien equipada, no hace faltar desembolsar grandes cantidades de dinero. Y es que hay utensilios, pequeños electrodomésticos y gadgets de cocina bastante prácticos y, sobre todo, a precios muy asequibles.

A la hora de elegir exprimidores, picadoras, tablas de picar u otros aparatos, hay que tener en cuenta su funcionalidad, la limpieza, el espacio que disponemos, etc. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado siete joyas que, por menos de 20 euros, agradecerás tener en tu cocina: útiles, de gran calidad y de tamaño compacto por si tienes problemas de espacio.

Báscula digital de VIBOOS

El éxito en la cocina depende no solo de los ingredientes adecuados, también de la precisión en las cantidades. Seguir las recetas al pie de la letra garantiza resultados exquisitos. Es por eso que una báscula de cocina puede ser una gran aliada en la cocina. Hecha de acero inoxidable, esta báscula digital de VIBOOS es un top ventas en Amazon.

Verduras, cereales, fruta, arroz... En ella se pueden pesar hasta 10 kilogramos con exactitud. Además, es muy fácil de utilizar: dispone de dos botones, una tara rápida y una pantalla LCD donde poder leer las medidas. “Me ha encantado. Es práctica, funciona muy bien y muy intuitiva“, dice una de las más de 3.000 valoraciones en el comercio electrónico.

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Báscula digital de VIBOOS. Cortesía de Amazon

Picadora manual de JATA Hogar

Este utensilio es tan práctico que no puede faltar en tu cocina: pica todo tipo de alimentos de forma rápida y sencilla. Además, podrás llevarla a todos lados porque es una picadora manual. Su funcionamiento es simple: dispone de una cuerda que deberás tirar para accionar la cuchilla, que tiene cuatro alturas de corte. Para picar los alimentos en tamaños más pequeños, solo tendrás que tirar más de la cuerda.

Se trata de un aparato versátil, ya que con ella también podrás preparar salsas o cremas. Además de la cuchilla, dispone de otro accesorio que la convierte en una batidora: una pala para batir y mezclar. Por eso, quienes la han comprado están encantados con ella: "Me ha sorprendido lo bien que corta. Las cuchillas cortan mucho, mejor que la eléctrica que tengo. Recomendable“, afirma una usuaria.

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Picadora manual de JATA Hogar. Cortesía de Amazon

Cafetera de goteo de Cecotec

Para los coffee lovers, un día no empieza sin una buena taza de café. Y es que la cafetera se ha convertido en un imprescindible en todos los hogares. De cápsula, espresso, prensa francesa, moka... Pero, para quienes prefieren hacer un café exquisito de forma rápida y cómoda, la mejor opción es una cafetera de goteo. Gracias a su tecnología ExtremeAroma, con esta de Cecotec podrás disfrutar de un café deliciosamente intenso.

Tiene una potencia de 700 vatios, lo que garantiza un calentamiento rápido y eficaz. Dispone de una boquilla antigoteo para no derramar ni una sola gota y, además, cuenta con un termo portátil de 420 mililitros, así podrás llevarte el café a donde quieras. Los compradores aprecian, entre otras cosas, su tamaño compacto: "Es una marca de garantía, es bonita, ocupa poco espacio y funciona perfectamente“, dice uno de ellos.

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Cafetera de goteo de Cecotec. Cortesía de Amazon

Tostadora de Amazon Basics

Es un electrodoméstico pequeño, pero potente. Gracias a sus 800 vatios y sus siete niveles de tostado, podrás tomarte las tostadas con el dorado que más te guste. Pero no te dejes engañar por sus dimensiones porque cuenta con dos ranuras extra anchas para una tostar una gran variedad de pan.

Además, incluye una rejilla extraíble que se coloca sobre la tostadora con el objetivo de calentar o descongelar productos horneados, como panecillos o cruasanes. Después de cada uso, solo tendrás que retirar la bandeja de la parte posterior para quitar las migas. "Llevo tres semanas con ella y estoy muy contenta, tuesta de maneral uniforme. Buena relación calidad-precio“, comenta una compradora.

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Tostadora de Amazon Basics. Cortesía de Amazon

Exprimidor electrónico de Braun

Disponible en dos colores, este exprimidor de Braun cuenta con cinco niveles para ajustar la pulpa del zumo. Tiene un funcionamiento bastante intuitivo: solo tienes que presionar la fruta sobre el cabezal para que se ponga en marcha y se detiene una vez dejas de hacer presión. El recipiente tiene una capacidad de 350 mililitros, por lo que es perfecto para que empieces las mañanas con un zumo natural.

Con una puntuación de 4,6 estrellas de 5 y más de 21.000 reseñas en el comercio electrónico, es uno de los exprimidores más deseados: “Este exprimidor es el mejor. Es bonito, bueno y barato“, dice un usuario.

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Gofrera de Breston

Las gofreras no se pueden considerar un electrodoméstico básico, pero si eres un amante de los gofres es algo que debes tener sí o sí en casa. Con esta gofrera de Breston, disponible en cinco colores, podrás disfrutar de estos dulces caseros cuando más te apetezca.

Mide 10 centímetros de diámetro, un formato mini para un mejor almacenamiento en la cocina, y cuenta con un revestimiento antiadherente. Así, la masa no se quedará pegada y será fácil de limpiar. Para que no se te quemen o peguen, dispone de un control automático de temperatura y un indicador de preparación. “Se ve de buena calidad y realmente lo es“, asegura un comprador.

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Gofrera de Breston. Cortesía de Amazon

Bol para hacer palomitas de Lékué

Si eres de los que prefieren unas buenas palomitas caseras, este bol de silicona te interesa. Está diseñado para hacer las palomitas de la forma que más te gusten: solo tienes que añadir los granos de maíz, tus ingredientes favoritos y meterlo en el microondas. En unos minutos, tendrás unas palomitas que nada tienen que envidiar a las del cine.

“Producto muy útil. El objetivo era dejar de comprar palomitas de bolsa y poderlas hacer más sanas“, valora uno de los usuarios. Tiene una capacidad de 2.800 mililitros y resiste a temperaturas de hasta 220 grados. Además, puedes guardarlo en cualquier sitio porque se pliega.

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Bol para hacer palomitas de Lékué. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre estas joyas para tu cocina

¿Puedo meter el bol de palominas en el lavavajillas?

Sí, pero es recomendable lavarlo a mano.

¿Ocupan mucho espacio?

No, todos los artículos de esta lista son de dimensiones pequeñas. Se pueden guardar fácilmente en un cajón de la cocina o, si se dejan a la vista, no requieren mucho espacio.

¿La cafetera de Cecotec se apaga sola?

Sí, tiene un sistema de apagado automático para mayor seguridad.

¿Qué masas se pueden usar en la gofrera?

Funciona con diferentes tipos de masas, desde densas hasta más líquidas.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de abril de 2026.

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