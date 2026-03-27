No compres una tostadora sin ver esto: las 3 joyas de Moulinex con mejor valoración en Amazon

Tostadoras con una o dos ranuras, gran variedad de modos de tueste y diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades de cada casa

Mucha gente pensará que elegir cualquier electrodoméstico es cuestión de simples cosas básicas como la calidad que avala la marca y que el precio esté dentro del presupuesto que tenemos. Aunque esas son las dos premisas básicas, una vez determinadas, es de vital importancia tener en cuenta aspectos técnicos y de diseño que van a impactar directamente en nuestro día a día de una forma u otra. Por ejemplo, a la hora de elegir una tostadora es muy importante pensar en qué tipo de pan solemos comprar, ya que no te vale una tostadora con rendijas estrechas si te gustan las tostadas de pan natural de corte grueso, al igual que no te sirve una cafetera italiana con capacidad para 3 tazas si quieres hacer café para un grupo grande de personas.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una selección de 3 tostadoras de la marca Moulinex, una de las marcas de electrodomésticos de cocina mejor valoradas del momento, con unos precios muy accesibles para que escojas. Merece la pena fijarte en esos pequeños detalles que marcan la diferencia para que tu elección se adapte lo mejor posible a tu día a día.

Tostadora Moulinex con paredes abiertas

Este modelo de paredes abiertas tiene capacidad para hacer hasta 4 tostadas pequeñas al mismo tiempo. Lo mejor de este modelo es que sirve para todo tipo de pan, desde rebanadas gruesas o un croissant hasta una rebanada fina de pan de molde. Si buscas una tostadora que no ocupe mucho espacio, pero tenga buena capacidad, este es el modelo perfecto.

Cortesía de Amazon.

Tostadora Moulinex con ranura larga

Este es uno de los modelos que más encontramos en la mayoría de las casas y no es casualidad. Es una opción muy versátil si sueles comprar pan de barra o cortar tú mismo las rebanadas para hacer el desayuno para toda la familia. La ranura larga de 25 cm te permite tostar pocos trozos más grandes o muchos trozos pequeños. Además, no tienes que preocuparte por el grosor del pan, ya que la ranura también es bastante ancha y puedes regular el tostado con sus 7 niveles de tueste, incluido el modo descongelar, el cual es perfecto si sueles guardar el pan en el congelador.

Cortesía de Amazon.

Tostadora Moulinex con doble ranura larga

Si buscas una tostadora más grande y con más funcionalidades, este es tu modelo. La Moulinex Subito está diseñada para adaptarse a distintas necesidades y situaciones. Puedes usar solo una ranura si vas a tostar una única rebanada, o usar ambas si sois muchos para desayunar. Al igual que el modelo anterior, cuenta con 7 niveles de tueste y un modo para descongelar. Además, también incluye una función ECO con la que podrás ahorrar hasta un 37% de energía y un modo de recalentamiento para calentar las tostadas si se quedan frías, sin necesidad de tener que tostarlas más.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Se limpian fácilmente?

Los modelos que tienen las paredes recubiertas incluyen bandejas recogemigas extraíbles, lo que facilita enormemente la limpieza. La tostadora con las paredes abiertas permite una limpieza sencilla ya de por sí.

¿Se pueden tostar diferentes tipos de pan?

Sí, pero no todas lo hacen igual de bien. Si sueles alternar entre pan fino, grueso o bollería, es mejor elegir una tostadora con ranuras más amplias.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de marzo de 2026.

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