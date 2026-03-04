Ir al contenido
GASTRO

La cafetera de goteo con más de 13.000 reseñas en Amazon que prepara 12 tazas de una sola vez

Gracias a su capacidad, su diseño sofisticado y su precio asequible, esta máquina se ha convertido en un éxito de ventas en el gigante del comercio electrónico

Vista de la cafetera de goteo Coffee 66 Heat.© Cecotec
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas
Tomar una taza de café, en cualquier momento del día, es una costumbre de millones de personas en el mundo. Esta bebida, casi milenaria, además de ser un gusto para el paladar, se convierte en esa excusa perfecta para verte con la familia, los amigos o cualquier ser querido.

Aunque se puede disfrutar en muchas cafeterías y locales, hacerlo en casa también tiene una magia especial. Para muchos se vuelve ese ritual sagrado con el que necesitan comenzar el día, siendo el combustible que les hace falta para despertar o tener más energía.

Por esta razón, contar con una buena cafetera lo facilita todo. Así que si quieres jubilar la máquina que ya tienes en casa, o te acabas de mudar, encontramos una de las mejores alternativas disponibles en Amazon. Se trata de un modelo que lo tiene todo: diseño, potencia, gran capacidad y un precio que no supera los 24 euros.

Esta es una de las cafeteras de goteo más vendidas en Amazon
Compra por 29,89€ en Amazon
Compra por 29,90€ en Cecotec

Así es esta cafetera de goteo Cecotec

Es toda una maravilla para quienes siempre se levantan tarde y necesitan ahorrar tiempo. El aparato tiene una potencia de 900 W, lo que permitirá tener la bebida lista en pocos minutos. Lo único que se debe hacer es agregar agua al depósito, poner café molido en el filtro y presionar un botón.

Su jarra de vidrio, muy resistente a las altas temperaturas y los golpes, tiene una gran capacidad de 1,5 l. Esto quiere decir que se podrán preparar hasta 12 tazas de café de golpe, por lo que es perfecta tanto si vives solo, en pareja o tienes una familia pequeña.

Un café con mejor sabor y siempre caliente

La máquina incorpora una tecnología ExtremeAroma, que garantiza una bebida con un aroma y un sabor más intenso en menos tiempo. Todo ello es gracias a su sistema de rociado y goteo continuo. Por otra parte, posee una placa calefactora que puede mantener la temperatura hasta por 40 minutos, lo que es todo un acierto para los amantes del café muy caliente.

Con acabados en acero inoxidable

Otro de los puntos fuertes de la Coffee 66 Heat es su diseño. Su estética bastante cuidada, en la que destacan sus acabados en acero inoxidable, se adapta perfectamente a cualquier cocina, aportando un toque de sofisticación. Y, para que todo sea mucho más sencillo cada día, el depósito cuenta con un práctico indicador del nivel de agua, y la jarra posee una boquilla que evita los derrames.

Una de las cafeteras más populares en Amazon

No hace falta más que echar un vistazo a su ficha de producto. Actualmente, tiene más de 13.000 valoraciones y cuenta con una nota media de 4,2 sobre 5. Los comentarios destacan principalmente lo sencillo de su funcionamiento y su relación calidad-precio.

“Es muy cómoda de usar, tiene filtro permanente, cuchara y el sistema de goteo es como el de la ducha con lo que el agua se reparte mejor por todo el café y se aprovecha más su aroma”, afirma uno de los usuarios de la plataforma de comercio electrónico.

En definitiva, esta cafetera de goteo es una gran opción para quienes buscan practicidad. Su tamaño compacto, su gran capacidad y su sistema que asegura una bebida con un mejor sabor forman parte de su éxito comercial.

Preguntas frecuentes sobre esta cafetera de goteo

¿Se apaga automáticamente?

Sí. La máquina cuenta con una función de apagado automático que se activa después de 40 minutos.

¿Incluye algún accesorio?

Sí. La cafetera viene con una cuchara medidora y, por supuesto, también contiene un manual de instrucciones.

¿Es fácil de limpiar?

Sí. Deberás extraer el filtro y limpiarlo (si es uno permanente). La jarra de vidrio puede lavarse con agua y jabón, mientras que para la carcasa bastará con pasar una bayeta de microfibra húmeda por las superficies. Tanto la jarra como el filtro se pueden meter en el lavavajillas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de marzo de 2026.

