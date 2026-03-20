Pruebo varios robots de cocina con recetas y te digo cuál es mi favorito

Hemos probado cuatro robots de cocina con recetarios y conectividad wifi, y hemos escogido el mejor.

Elijo el mejor de estos cuatro pequeños electrodomésticos, con recetarios integrados que permiten ahorrar tiempo al tan solo tener que seguir las recetas al pie de la letra

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Taurus Taurus Mycook Next Tokit TOKIT C2 AI Omni Cook Ufesa Ufesa TotalChef RK7 Cecotec Cecotec Mambo Touch Valoración Recomendación 10 Muy bien Recomendación 9.75 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es quien quiera un robot de cocina de alta gama y con unas excelentes prestaciones. aquellos que quieran un robot de alta gama con muchas recetas integradas. quien quiera un robot de cocina más económico, pero con una buena capacidad de jarra. personas que busquen un robot de cocina de recetas integradas de gama media, pero con buenas prestaciones. Por qué lo recomendamos Pantalla táctil de 10 pulgadas, 30 funciones y amplio recetario. 21 funciones, pantalla de 7 pulgadas y miles de recetas integradas. Jarra de 4,5 litros, 150 recetas integradas y pantalla táctil de 7 pulgadas. Pantalla táctil de 5 pulgadas, 3,3 litros de capacidad y cientos de recetas integradas. Medidas 39 x 32 x 29 cm 35,6 × 24,4 × 36,4 cm 25 × 41 × 35 cm 29 x 44,5 x 32,5 cm Potencia 2.200 Vatios 1.500 Vatios 2.000 Vatios 1.600 Vatios Peso 6,73 kilos 7,4 kilos (con jarra) 6,74 kilos 6,3 kilos Capacidad 3,75 litros totales 2,2 litros totales 4,5 litros totales 3,3 litros totales Accesorios Vaporera de dos pisos, báscula integrada, cestillo, app MyCook Cestillo, conectividad wifi, báscula integrada Vaporera, cestillo, báscula integrada, espátula, conectividad wifi Vaporera, cestillo, conectividad wifi, app móvil Precio 792 € 1.14 € 449.99 € 348.98 €

El mejor robot de cocina con recetas Nuestra experta ha escogido como ganador de esta comparativa el modelo Taurus My Cook Next gracias a sus múltiples posibilidades de personalización, su gran pantalla táctil y sus excelentes prestaciones a la hora de cocinar de todo tipo de recetas.

Si eres de esas personas que sienten ansiedad cada mañana al preguntarse “¿y hoy qué hacemos para comer?”, tengo la solución. Los robots de cocina con recetas integradas se convertirán en tus mejores aliados al permitirte elaborar todo tipo de recetas al pie de la letra y de manera rápida, cómoda y saludable. Y es que estos pequeños electrodomésticos tienen grabados en su memoria un amplio recetario que engloba preparaciones de todo tipo: guisos, bizcochos, carnes, pescados, sopas y cremas… que indican ingredientes, cantidades, tiempos de cocción y van guiando paso a paso al ‘cocinero’ para que el plato se elabore de la mejor manera.

Además, los hay para todos los bolsillos, desde los robots de cocina más económicos hasta las alternativas a la popular Thermomix. En esta comparativa analizo cuatro modelos disponibles en Amazon para decirte cuál elegiría para mejorar mi día a día.

Cómo hemos elegido y probado los productos:

Durante un mes he estado elaborando todo tipo de recetas con los robots de cocina con recetas integradas que participan en esta comparativa. Para ello, los he ido utilizando de manera alterna, instalando varios en mi cocina y otros en la de la casa de mis padres del pueblo que es donde suelo pasar muchos fines de semanas. Así, he podido ir preparando cremas de verduras, arroz, pescado hervido, bizcocho de limón, masa para tortitas y muchas más elaboraciones con el fin de comprobar las prestaciones de cada producto. Además, a la hora de analizarlas y valorarlas, he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño: sus dimensiones y la facilidad para colocarlos de forma cómoda en la cocina, los materiales empleados para la jarra y complementos, el diseño de cada componente…

Opciones de conectividad: si se vinculan con el smartphone y qué se puede hacer a raíz de esta característica.

Recetario: cuántas recetas tiene, son sencillas de seguir, están bien explicadas…

Accesorios: desde vaporeras hasta tapas alternativas para picar alimentos, así como distintos adaptadores para colocar o sustituir las cuchillas.

Gran pantalla táctil: Taurus Mycook Next

El robot de cocina Taurus MyCook Next dispone de una pantalla táctil de 10 pulgadas. Cortesía de Amazon

Para quién es: quien quiera un robot de cocina de alta gama y con unas excelentes prestaciones.

Por qué lo hemos elegido: lo que más destaca de este modelo es su pantalla táctil de 10 pulgadas, que ocupa casi toda la parte frontal y hace que interactuar con el robot sea visual y muy directo, más parecido a usar una tablet que a un electrodoméstico tradicional. Enseguida lo conecté a la app Mycook y al Wi-Fi para explorar recetas: tiene muchísimas opciones, adaptadas según alérgenos o intolerancias, además de que permite crear menús semanales o que el propio robot los sugiera para ahorrar tiempo y quebraderos de cabeza pensando qué cocinar cada día de la semana. Además, puede controlarse por voz con Alexa o Google Assistant.

Lo que más me sorprendió a la hora de cocinar fue la versatilidad de funciones que ofrece. No solo pude elaborar básicos como purés, salsas o masas gracias a la función de amasado, que funciona realmente bien incluso con masas densas, sino que también tiene modos como cocción lenta (slow cooking), cocción al vacío tipo sous-vide (que baja la temperatura durante horas para conseguir los mejores resultados de cocción salteado con inducción hasta 140 °C, algo que no es habitual en todos los robots de cocina. Esto se traduce en platos más sabrosos y mejor textura, porque el control de temperatura es muy preciso gracias a la tecnología de inducción Next Induction. Con ella he cocinado diversas recetas: carrilleras al vino tinto (mi especialidad), puré de patata, un potaje de garbanzos, sofritos o postres. Todas mis elaboraciones quedaron estupendas, con un sabor y una textura perfectos.

Otra de sus características es que viene con una báscula de 1 g integrada, lo que evita tener que usar otra balanza aparte. Y su jarra de acero inoxidable, con alrededor de 3,75 L de capacidad, es suficiente para una familia de cuatro o cinco personas. Por otro lado, incluye una vaporera de varios niveles, lo que permite preparar guarniciones al mismo tiempo que la receta principal.

En cuanto a limpieza, la función de pre-limpieza automática es bastante útil: en solo un par de minutos la jarra queda bastante libre de restos, aunque siempre terminé desmontando las cuchillas y accesorios para un lavado a fondo. Los accesorios incluidos —como el cestillo, la espátula o la paleta mezcladora— son aptos para lavavajillas, algo que me facilita mucho la rutina diaria.

Sus puntos débiles: nada reseñable.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 39 x 32 x 29 centímetros Peso: 6,73 kilos Tamaño jarra: 3,75 litros totales Tamaño vaporera: 5 litros Pantalla táctil: sí, 10 pulgadas Motor: 2.000 Watios Tensión: 220 – 240 V Funciones: 12 automáticas Temperatura máxima de cocción: 140ºC Accesorios: vaporera de dos pisos con bandeja extraíble, cestillo colador, paleta mezcladora, espátula, cubierta anti salpicaduras, tapón inferior para cocinar en modo olla y vaso medidor Otros: accesorios aptos para lavavajillas, compatible con Google Home y Alexa, app Mycook, báscula integrada

Con 21 funciones en 1: TOKIT C2 AI Omni Cook

El robot TOKIT C2 AI Omni Cook dispone de más de 3.000 recetas y 21 modos diferentes. Cortesía de Amazon

Para quién es: aquellos que quieran un robot de alta gama con muchas recetas integradas.

Por qué lo hemos elegido: al igual que el modelo anterior, este robot de cocina con recetas integradas cuenta con una pantalla táctil de buen tamaño (7 pulgadas) desde la que se controlan todas sus funciones y se puede acceder a su recetario. Para ello, hay que conectarlo vía Wi-Fi y de forma casi inmediata el dispositivo descarga y actualiza directamente una biblioteca de más de 3.000 recetas guiadas paso a paso que puedes seguir en la propia pantalla sin tener que sacar el móvil ni un libro de cocina. Esa experiencia es precisamente lo que más me ha gustado: tiene desde guisos sencillos hasta técnicas más elaboradas como cocción al vacío tipo sous-vide, todo con instrucciones claras, tiempos y temperaturas predefinidos.

Casi todos los platos que elaboré (cremas, arroces, salsas e incluso un pan casero elaborando la masa) salieron con buena calidad y con un sabor y texturas perfectas. Esto se debe en parte al control de temperatura y velocidad que combina calentamiento, mezcla y pesaje en un solo proceso: el robot pesa los ingredientes directamente en el bol y ajusta los parámetros según lo que indica la receta.

Por otro lado, dispone de 21 funciones que incluyen sous-vide, emulsionar, mezclar, batir, amasar, moler, picar hielo… Y tiene una capacidad de 2 litros. Además, sus cuchillas de acero inoxidable son bastante potentes, gracias al motor de 40 a 12000 RPM.

Sus puntos débiles: su capacidad es algo más limitada que la del modelo anterior, así que estaría recomendada para familias compuestas por dos miembros.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 35,6 × 24,4 × 36,4 centímetros Peso: 7,4 kilos (con jarra) Tamaño jarra: 2,2 litros totales Tamaño vaporera: incluye accesorio de vapor (generalmente cesta/steamer, con capacidad variable según montaje) Pantalla táctil: si, 7 pulgadas Motor: 1.500 Vatios Tensión: 220 – 240 V Funciones: 21 automáticas Temperatura máxima de cocción: 180ºC Accesorios: cuchillas de acero inoxidable, cestillo/canasta de cocción al vapor, espátula y raspador, jarra de acero inoxidable Otros: báscula integrada con precisión ±1 g, conectividad Wi-Fi para descargar recetas, modo de pre-limpieza automática, sistema de seguridad con bloqueo de tapa

Jarra de gran capacidad: Ufesa TotalChef RK7

Este robot de Ufesa hace gala de una jarra de 4,5 litros y 30 funciones diferentes. Cortesía de Amazon

Para quién es: quien quiera un robot de cocina más económico, pero con una buena capacidad de jarra.

Por qué la hemos elegido: este robot de cocina dispone de una pantalla táctil de 7 pulgadas, similar al del modelo anteriormente analizado, desde la cual se puede acceder a todas las recetas que tiene incluidas. Entre las que probé —desde guisos sencillos hasta alguna preparación de vapor más elaborada—, todas se cocinaron de forma eficiente y con buenos resultados. Y es que el hecho de que el robot pese automáticamente los ingredientes, proporcione los tiempos y ajuste la temperatura sin que tengas que estar mirando un reloj, mejora mucho la experiencia de uso. De hecho, en el día a día, la parte de recetas integradas es sin duda lo que más me ha gustado: tiene alrededor de 150 recetas, que además se actualiza periódicamente.

Ofrece 30 funciones diferentes y 8 programas automáticos, que van desde triturar o picar hasta cocinar al vapor, hervir o amasar, con un rango de temperaturas que va de 37 a 140 °C y un temporizador de hasta 90 minutos. Su potencia de 2.000 W se nota, especialmente al trabajar con masas o cuando se trituran ingredientes más duros, y la jarra de 4,5 litros con asa ergonómica permite preparar comidas abundantes.

Sus puntos débiles: tiene menos recetas que algunos modelos más avanzados.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 25 × 41 × 35 centímetros Peso: 6,74 kilos Tamaño jarra: 4,5 litros totales Tamaño vaporera: 2 niveles Pantalla táctil: sí, 7 pulgadas Motor: 2.000 Vatios Tensión: 220 V Funciones: 30 automáticas Temperatura máxima de cocción: 140ºC Accesorios: cuchilla mezcladora, paleta de remover, batidor, espátula, cesta vaporera de doble nivel… Otros: báscula integrada (hasta 5 kg con función “tara”), conectividad Wi-Fi para descargar +150 recetas guiadas paso a paso, apagado automático de seguridad, accesorios compatibles con lavavajillas…

37 funciones: Cecotec Mambo Touch

El robot de cocina Mambo Touch es el más económico de la comparativa, pero sigue manteniendo un comportamiento más que aceptable. Cortesía de Amazon

Para quién es: personas que busquen un robot de cocina de recetas integradas de gama media, pero con buenas prestaciones.

Por qué lo hemos elegido: dispone de una pantalla táctil TFT de 5 pulgadas desde la cual se controla el recetario incorporado. Desde ella se pueden seleccionar y seguir recetas paso a paso, con indicaciones claras de tiempos, temperaturas y velocidades. Y si eso no te convence, la app Mambo te permite navegar, seleccionar y enviar recetas desde el móvil al robot, con notificaciones que llegan cuando toca añadir un ingrediente o cambiar de fase.

El Mambo Touch cuenta con un motor de doble engranaje que trabaja de forma eficiente con diferentes ingredientes para conseguir desde mezclas suaves hasta masas densas, y la báscula integrada facilita cocinar con cantidades exactas sin necesidad de balanzas externas. Además, tiene 37 funciones predefinidas, que incluyen desde picar, triturar o sofreír hasta cocinar al vapor, confitar, fermentar o hacer yogur, todo con ajustes de tiempo, temperatura y velocidad personalizados. La capacidad de la jarra es de 3,3 litros, que es más que suficiente para menús familiares y, gracias a la combinación de cestillo y vaporera de dos niveles, puedes preparar hasta cuatro elementos simultáneamente, lo que en varias ocasiones me ahorró muchísimo tiempo y esfuerzo.

Sus puntos débiles: su pantalla es más pequeña y su recetario a veces es algo limitado en cuanto a recetas más complejas.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 29 x 44,5 x 32,5 centímetros Peso: 6,3 kilos Tamaño jarra: 3,3 litros totales Tamaño vaporera: 2 niveles Pantalla táctil: sí, 5 pulgadas Motor: 1.600 Vatios Tensión: 220-240 V Funciones: 37 automáticas Temperatura máxima de cocción: 120ºC Accesorios: cuchara MamboMix, cestillo para hervir, mariposa, vaporera de dos niveles, espátula, manual y recetario en app… Otros: báscula integrada de precisión, conectividad Wi-Fi y control vía app con acceso a recetas, cistema OneClick para cambiar accesorios rápidamente, funcción AutoCleaning para limpieza rápida…

Otro modelo de robot de cocina con recetas integradas interesante:

Si estás buscando un modelo económico: Por 170 euros puedes conseguir este robot de cocina de la marca CREATE que destaca por integrar hasta 24 programas automáticos y permitirte cocinar al vapor, hervir, picar, amasar o triturar con solo seleccionar la receta en la app. Su cesta vaporera de dos niveles permite preparar hasta tres platos simultáneamente, mientras que la báscula integrada pesa los ingredientes al gramo para mayor precisión.

Preguntas frecuentes sobre los robots de cocina con recetas integradas:

¿Qué significa que un robot de cocina tenga recetas integradas?

Significa que incluye un recetario dentro de su sistema —ya sea en la pantalla del propio aparato o accesible mediante una app— con instrucciones detalladas paso a paso sobre qué ingredientes poner, en qué orden y con qué ajustes de tiempo, temperatura y velocidad debe cocinarse cada receta. Esto facilita mucho a la hora de cocinar platos variados sin tener que improvisar o consultar libros externos.

¿Necesito estar conectado a Internet para usar las recetas integradas?

Depende del modelo: algunos robots permiten descargar las recetas en el dispositivo y usarlas offline, mientras que otros requieren conexión Wi-Fi para acceder a nuevos menús o actualizar la biblioteca de recetas. Cuando están conectados, suelen actualizar el catálogo automáticamente con propuestas nuevas creadas por chefs o por la comunidad de usuarios.

¿Se paga por acceder a las recetas integradas?

En muchos robots de cocina actuales las recetas integradas vienen sin coste adicional, aunque algunos fabricantes ofrecen planes de suscripción para acceder a catálogos más amplios, funciones extra o contenido exclusivo. En cualquier caso, la mayoría de modelos incluyen decenas o cientos de recetas útiles desde el primer día.

¿Las recetas guiadas son fáciles de seguir?

Sí. Una de las ventajas principales de las recetas integradas es que vienen con instrucciones claras y visuales que van indicando cuándo añadir ingredientes, cambiar modos de cocción o ajustar la velocidad/temperatura, lo que reduce errores comunes de principiantes y hace la cocina más accesible. Si bien algunas recetas complejas pueden requerir práctica, la guía paso a paso acelera el aprendizaje en la cocina.

¿Puedo personalizar las recetas o crear las mías propias?

Muchos robots de cocina con recetas integradas ofrecen herramientas para editar o adaptar recetas, ajustar porciones o incluso guardar tus propias creaciones, ya sea desde la pantalla del aparato o a través de una app conectada. En algunos casos hay funciones que permiten guardar, importar o compartir recetas personalizadas dentro de la comunidad de usuarios.

¿Las recetas integradas funcionan para dietas específicas o necesidades especiales?

Sí: en general los catálogos de recetas incluyen filtros o categorías para dietas vegetarianas, veganas, sin gluten o bajas en calorías, lo que facilita encontrar opciones que se adapten a tus preferencias o necesidades nutricionales sin tener que pensar en cada paso.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de marzo de 2026.

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