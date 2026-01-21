He probado varios robots de cocina alternativos a Thermomix y este es mi favorito

Estos modelos compiten con la todopoderosa Thermomix con funciones de cocinado avanzadas y un precio en ocasiones más económico

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Taurus My Cook Next Cecotec Mambo CooKing Victory Moulinex I-Companion Touch XL Bosch Cookit TOKIT Omni Cook Valoración Recomendación 10 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quien busque un robot de cocina de calidad y con varias opciones de personalización. Aquellos que quieran un robot eficiente y más económico. Quien quiera un robot de cocina con muchas recetas y buenos accesorios. Aquellas personas que quieran un robot con un gran recetario incluido. Quien busque un robot con funciones avanzadas. Por qué lo recomendamos Gran pantalla interactiva, fácil de utilizar y buenas prestaciones. Buena relación calidad-precio, fácil de utilizar y buena capacidad. Más de 2.000 recetas, 14 programas automáticos y apto para lavavajillas. Amplio recetario, pantalla táctil y tres modos de cocción. Pantalla integrada, buenas prestaciones y 21 funciones de cocinado. Medidas 39 x 32 x 29 cm 49,2 x 30,9 x 37,4 cm 35 x 31 x 32 cm 31,1 x 38,5 x 34,5 cm 54 x 38 x 34 cm Potencia 2000 W 1700 W 1550 W 600 W 1500 W Precio 792 € 444.78 € 969 € 849 € 1065 €

El mejor robot de cocina alternativo a Thermomix Nuestra experta ha escogido como ganador de esta comparativa el modelo Taurus My Cook Next gracias a sus múltiples posibilidades de personalización, su gran pantalla táctil y sus excelentes prestaciones a la hora de cocinar.

Thermomix ha sido durante mucho tiempo el robot de cocina de referencia del mercado. Sin embargo, en los últimos años han comenzado a surgir diferentes modelos que compiten con él y que ofrecen los mismos —e incluso mejores— servicios a la hora de cocinar. En esta comparativa he probado varios robots de cocina alternativos a Thermomix para aquellas personas interesadas en adquirir un modelo con las mejores funcionalidades.

Cómo hemos elegido y probado sus productos

Como mi madre tiene una Thermomix desde hace años, la he utilizado en bastantes ocasiones para realizar diferentes tipos de recetas. Sin embargo, no había puesto a prueba un robot de cocina de otra marca, por lo que en esta comparativa he podido disfrutar de cocinar con varios de ellos. Me encanta preparar todo tipo de recetas y, aunque soy más de elaborar yo misma las cosas desde cero, estos robots son realmente prácticos, sobre todo cuando se tiene poco tiempo. Con ellos he preparado durante un mes todo tipo de comidas: guisos, sopas, pisto, pollo, postres… Además, a la hora de analizarlas y valorarlas he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño : sus dimensiones y la facilidad para colocarlos de forma cómoda en la cocina, los materiales empleados para la jarra y complementos, el diseño de cada componente…

Opciones de conectividad: si se vinculan con el smartphone y qué se puede hacer a raíz de esta característica.

Capacidades : su desempeño y opciones como robot de cocina. Así, difieren en temperaturas de funcionamiento, opciones de programación, modos de uso e, incluso, en la capacidad de la jarra.

Accesorios: desde vaporeras hasta tapas alternativas para picar alimentos, así como distintos adaptadores para colocar o sustituir las cuchillas.

Con gran pantalla táctil: Taurus My Cook Next

Robot de cocina Taurus My Cook Next. © Amazon

Para quién es: quien busque un robot de cocina de calidad y con varias opciones de personalización.

Por qué la hemos elegido: su pantalla táctil de 10 pulgadas ocupa casi toda la parte frontal y hace que interactuar con el robot sea visual y muy directo, más parecido a usar una tablet que a un electrodoméstico tradicional. Enseguida lo conecté a la app Mycook y al Wi-Fi para explorar recetas: tiene muchísimas opciones, adaptadas según alérgenos o intolerancias, además de que permite crear menús semanales o que el propio robot los sugiera para ahorrar tiempo y quebraderos de cabeza pensando qué cocinar cada día de la semana. Además, puede controlarse por voz con Alexa o Google Assistant.

Lo que más me sorprendió al cocinar fue la versatilidad de funciones que ofrece. No solo puedes elaborar básicos como purés, salsas o masas gracias a la función de amasado, que funciona realmente bien incluso con masas densas, sino que también tiene modos como cocción lenta (slow cooking), cocción al vacío tipo sous-vide (que baja la temperatura durante horas para conseguir los mejores resultados de cocción salteado con inducción hasta 140 °C, algo que no es habitual en todos los robots de cocina. Esto se traduce en platos más sabrosos y mejor textura, porque el control de temperatura es muy preciso gracias a la tecnología de inducción Next Induction. Con ella he cocinado diversas recetas: carrilleras al vino tinto (mi especialidad), puré de patata, un potaje de garbanzos, sofritos o postres. Todas mis elaboraciones quedaron estupendas, con un sabor y una textura perfectos.

Otra de sus características es que viene con una báscula de 1 g integrada, lo que evita tener que usar otra balanza aparte. Y su jarra de acero inoxidable, con alrededor de 3,75 L de capacidad, es suficiente para una familia de cuatro o cinco personas. Por otro lado, incluye una vaporera de varios niveles, lo que permite preparar guarniciones al mismo tiempo que la receta principal.

En cuanto a limpieza, la función de pre-limpieza automática es bastante útil: en solo un par de minutos la jarra queda bastante libre de restos, aunque siempre termino desmontando las cuchillas y accesorios para un lavado a fondo. Los accesorios incluidos —como el cestillo, la espátula o la paleta mezcladora— son aptos para lavavajillas, algo que me facilita mucho la rutina diaria.

Sus puntos débiles: nada reseñable.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 39 x 32 x 29 centímetros Peso: 6,73 kilos Tamaño jarra: 3,75 litros totales Tamaño vaporera: 5 litros Pantalla táctil: Si, 10 pulgadas Motor: 2000 Watios Tensión: 220 – 240 V Funciones: 12 automáticas Temperatura máxima de cocción: 140ºC Accesorios: vaporera de dos pisos con bandeja extraíble, cestillo colador, paleta mezcladora, espátula, cubierta anti salpicaduras, tapón inferior para cocinar en modo olla y vaso medidor

Otros: accesorios aptos para lavavajillas, compatible con Google Home y Alexa, app Mycook, báscula integrada

45 funciones: Cecotec Mambo CooKing Victory

Robot de cocina Cecotec Mambo CooKing Victory. © Amazon

Para quién es: aquellos que quieran un robot eficiente y más económico.

Por qué lo hemos elegido: La primera vez que lo encendí me fijé en su pantalla táctil de 7 pulgadas con recetario integrado y que también funciona junto con la app de Cecotec para poder seguir recetas guiadas e incluso programar el inicio de los cocinados.

Lo he usado de forma muy variada: para preparar salsas y cremas o hacer masas para pan o pizza. Con hasta 45 funciones diferentes, incluye funciones para picar, triturar,emulsionar, cocinar al vapor o realizar guisos. Una de las características que más me sorprendió es el sistema autodispensador ChefCrown. En varias recetas, sobre todo de repostería, simplemente coloqué los ingredientes en los compartimentos del dispensador y el robot se encargó de añadirlos en el momento justo según lo que marcaba la receta. Esta función acaba siendo muy útil para que el proceso sea más sencillo.

La jarra de acero inoxidable de 4,5 L tiene bastante capacidad, por lo que con ella se puede preparar comidas para varias personas sin ningún problema. Además, la posibilidad de cocinar hasta cuatro preparaciones a la vez con la vaporera y el cestillo integrados ahorra bastante tiempo. Su potencia es también bastante buena, ya que cuenta con 19 velocidades distintas y un motor potente, y los programas predefinidos y la posibilidad de ajustar la temperatura de forma precisa hacen que incluso platos delicados, como cremas o sopas, queden bastante bien sin tener que supervisar constantemente.

Sus puntos débiles: no tiene limpieza automática y la interfaz de la pantalla a veces se queda un poco ‘colgada’.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 49,2 x 30,9 x 37,4 centímetros Peso: 11 kilos Tamaño jarra: 4,5 litros totales Tamaño vaporera: 5 litros Pantalla táctil: Si, 7 pulgadas Motor: 1700 Watios Funciones: 45 automáticas Temperatura máxima de cocción: 180ºC Accesorios: vaporera de dos niveles, cuchilla, mariposa, cestillo para hervir, escápula, vaso medidor Otros: accesorios aptos para lavavajillas, báscula integrada…

Con cinco accesorios: Moulinex I-Companion Touch XL

Robot de cocina Moulinex I-Companion Touch XL. © EL CORTE INGLÉS

Para quién es: quien quiera un robot de cocina con muchas recetas y buenos accesorios.

Por qué lo hemos elegido: Este robot dispone de una jarra con capacidad de hasta 3 litros útiles (4,5 totales) y un sistema de accesorios con distintos tipos de cuchillas o mezcladores fáciles de utilizar. Me llamó la atención que, a diferencia de otros modelos, en el interior de la jarra no hay cuchilla, sino que hay un accesorio en el que se van colocando diferentes herramientas en función de la receta que se quiera preparar. Esto hace que la limpieza sea sencilla, ya que solo hay que retirarlos y lavarlos en el lavavajillas cómodamente.

En cuanto a sus funciones, permite ajustar la temperatura entre 30ºC y 150ºC, tiene 13 velocidades y un rango de tiempo entre 5 segundos y 2 horas. Por otro lado, ofrece 14 programas automáticos preestablecidos y desde la pantalla se puede acceder a más de 2.000 recetas para seguir paso a paso, ya que dispone de videotutoriales. De su plataforma, me gustó especialmente que permite explorar opciones en función de los ingredientes, el número de personas, la ocasión… y que además ofrece consejos sobre técnicas o trucos para que las elaboraciones queden perfectas.

Sus puntos débiles: eché en falta una báscula, que en este caso no viene integrada y se puede adquirir como accesorio adicional que se conecta por Bluetooth.

FICHA TÉCNICA Tamaño jarra: 4,5 litros totales (3 útiles). Pantalla táctil: Si, 4,3 pulgadas. Motor: 1550 Watios. Funciones: 14 programas automáticos. Temperatura máxima de cocción: 150ºC Accesorios: cuchilla ultra blade, cuchilla para amasar/triturar, batidor, mezclador, cesta de vapor, espátula y caja para almacenar accesorios

Más de 1.7000 recetas: Bosch cookit

Robot de cocina Bosch cookit. © BOSCH

Para quién es: aquellas personas que quieran un robot con un gran recetario incluido.

Por qué lo hemos elegido: con un diseño robusto pero estético, este robot de cocina alternativo a Thermomix dispone de una pantalla táctil integrada y una función de recetas guiadas paso a paso: eliges un plato desde la interfaz o desde la app Home Connect, sigues las indicaciones y el robot se encarga de la temperatura, el tiempo y las velocidades sin que tengas que estar pendiente cada minuto.

Con él he preparado guisos, sopas, purés, arroces y masas básicas, y todas ellas las cocinó con precisión y rapidez. Se calienta de forma eficaz y mantiene el control de temperatura incluso en preparaciones algo más difíciles de conseguir, especialmente con cocciones al vapor y técnicas más avanzadas como cocinar al vacío.

En cuanto a sus accesorios, está dotado de cuchilla universal, mezcla 3D para remover sin cortar, doble batidor, discos para rallar y cortar, accesorios para vapor y una espátula, lo que me permite desde laminar verduras hasta montar nata o preparar salsas. Además, tiene báscula integrada que pesa los ingredientes directamente en el bol. Me gustó especialmente que Cookit ofrezca diferentes modos de uso: el modo de recetas guiadas para cuando quiero seguir platos concretos, el modo automático con programas preestablecidos y el modo manual para ajustar temperatura y tiempos al gusto. Y aunque la capacidad del bol (3 L) no es enorme para familias muy numerosas, sí es suficiente para un par de personas.

Sus puntos débiles: el bol tiene menos capacidad que otros modelos y la báscula a veces se bloquea un poco.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 31,1 x 38,5 x 34,5 centímetros Peso: 8,9 kilos Tamaño jarra: 3 litros totales Pantalla táctil: si Motor: 600 Watios Funciones: recetas guiadas, cocción manual, 24 programas automáticos y multifunción (amasar, picar, batir, saltear, cocinar, vapor, rallar/cortar) Temperatura máxima de cocción: 200 ºC Otros: báscula integrada, sincronización app…

Con modo prelimpieza: TOKIT Omni Cook

Robot de cocina TOKIT Omni Cook. © Amazon

Para quién es: quien busque un robot con funciones avanzadas.

Por qué lo hemos elegido: al igual que los modelos anteriores, cuenta con una pantalla táctil integrada, con recetas digitales paso a paso que puedes seguir directamente sin recurrir a libros o móviles. Está situada en un lateral del robot y es bastante fácil e intuitiva. Lo he usado prácticamente para cocinar diversos platos: cremas, carnes, guisos… Y la verdad es que la función de recetas guiadas es bastante eficiente porque permite controlar tiempos y temperaturas sin tener que estar pendiente de cada detalle.

Otro punto que me sorprendió es la versatilidad de funciones: este robot integra hasta más de 21 modos de cocina diferentes, incluyendo emulsionar, batir, amasar, cocción sous-vide, triturar hielo, entre otros. La báscula integrada funciona también bastante bien, pues permite medir los ingredientes directamente en el bol. Además, la función de autolimpieza me ha ahorrado más de una vez el tener que fregar inmediatamente después de cocinar: normalmente añado agua y un poco de detergente, pulso el programa y en pocos minutos la jarra queda mucho más limpia de lo que esperaba.

Sus puntos débiles: tiene poca capacidad y su precio es bastante elevado.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 54 x 38 x 34 centímetros Peso: 10,36 kilos Tamaño jarra: 2 litros totales Pantalla táctil: Si, 7 pulgadas Motor: 1500 Watios Funciones: 21 automáticas Temperatura máxima de cocción: 180ºC Otros: báscula integrada, autolimpieza…

Otro modelo de robot de cocina alternativo a Thermomix interesante

Si estás buscando un robot de cocina muy económico

Este modelo de la marca NEWLUX es un robot de cocina multifunción económico y versátil. Con una capacidad de 5 litros, permite cocinar cómodamente para familias medianas o preparar varias raciones a la vez, y su gran cubeta con recubrimiento antiadherente facilita tanto la cocción como la limpieza posterior.

Robot de cocina NEWLUX. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre los robots de cocina

¿Qué es exactamente un robot de cocina?

Un robot de cocina es un electrodoméstico multifunción que integra varias tareas en un solo aparato: triturar, picar, batir, amasar, cocinar, cocer al vapor, pesar ingredientes y seguir recetas guiadas. Su objetivo es ahorrar tiempo, simplificar procesos y reducir errores en la cocina.

¿Qué puede hacer un robot de cocina y qué no?

Puede preparar cremas, guisos, salsas, masas, arroces, risottos, purés, postres, mermeladas y platos al vapor. No sustituye del todo a una cocina tradicional: no fríe como una sartén, no dora igual una carne ni reemplaza el horno para asados grandes o repostería avanzada.

¿Es difícil aprender a usar un robot de cocina?

No. La mayoría incorpora recetas guiadas paso a paso, por lo que incluso alguien sin experiencia puede empezar desde el primer día. Con el uso, se aprende a cocinar en modo manual, ajustando tiempos y temperaturas a gusto.

¿Merece la pena si sé cocinar?

Sí, especialmente si valoras ahorrar tiempo, precisión y comodidad. Aunque sepas cocinar, el robot te quita trabajo repetitivo (picar, remover, controlar tiempos) y te permite organizar mejor las comidas.

¿Qué diferencia hay entre un robot de cocina y una batidora?

Una batidora solo tritura o mezcla. Un robot de cocina cocina activamente: controla temperatura, tiempos, pesa ingredientes y ejecuta recetas completas sin supervisión constante.

¿Cuánta capacidad tienen y para cuántas personas sirven?

Lo habitual es entre 2 y 4,5 litros, suficiente para 3–5 personas. Para familias grandes conviene fijarse en la capacidad útil del vaso y los accesorios de vapor.

¿Consumirá mucha electricidad?

No especialmente. Aunque tenga potencia alta, los tiempos de uso son cortos y sustituye a varios electrodomésticos funcionando por separado. Su consumo es similar al de una placa de inducción pequeña.

¿Es necesario pagar suscripción para las recetas?

Depende del modelo. Algunos requieren suscripción para acceder al recetario oficial, mientras que otros ofrecen recetas gratuitas, comunidades abiertas o uso totalmente manual sin coste adicional.

¿Se pueden crear recetas propias?

Sí. Todos permiten modo manual, aunque algunos modelos más avanzados dejan guardar recetas personalizadas o adaptarlas dentro del sistema.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.