Si buscas ahorrar espacio en tu cocina, este sistema de secado, tendencia en 2026, hará que te despidas del clásico escurreplatos

Un sistema de pared para secar tu vajilla no solo libera la encimera, también favorece el orden y evita la acumulación de humedad

La cocina se ha transformado de una estancia meramente funcional, a una más social. En ella, compartir junto a los amigos, compañeros de piso o pareja forma parte del día a día. Por ese motivo, buscar la manera en que se pueda liberar espacio, no solo ayuda a que preparar cualquier receta sea más sencillo, sino que da una sensación de mayor orden y paz.

El escurridor de platos, por ejemplo, es uno de esos utensilios donde podemos hacer un cambio, adoptando la tendencia que cada vez gana más terreno y que, en 2026, podría arrasar en muchos hogares. Hablamos de los sistemas de pared, que ofrecen una solución a los focos de humedad, el caos visual y las limitaciones de las superficies.

A continuación te contamos algunos de las ventajas de tener un escurreplatos de pared y te recomendamos uno de los más vendidos en Amazon.

Este escurreplatos de pared está hecho con acero inoxidable. © Amazon

Por qué invertir en escurreplatos de pared

Dile adiós a ese sistema tradicional donde pones los platos todos los días, esta alternativa es más eficiente. Estas son algunas de las razones por las que conviene tenerla en el hogar.

La vajilla se seca más rápido: al ser un sistema que se cuelga a la superficie, el aire puede circular mejor para que el agua se evapore más fácilmente. al ser un sistema que se cuelga a la superficie, el aire puede circular mejor para que el agua se evapore más fácilmente.

Evita la acumulación excesiva de humedad: el mismo aire hace que la cantidad de gotas de agua que caen pueda ser menor.

Libera el espacio de la encimera: estando adherido a la pared, el escurreplatos nunca más será un problema para que utilices la encimera libremente.

Aporta a nivel estético: la vajilla se verá más organizada (mejorando esa sensación de caos), además de que puedes tener acceso más fácilmente a ella.

El escurreplatos cuenta con una bandeja especial que facilita el proceso de drenaje. © Amazon

El escurridor de platos de pared que triunfa en Amazon

Cuenta con una estructura escalonada que se puede ajustar en función de la altura de los objetos que se quieran colocar. Es perfecto para almacenar vasos, cuencos, platos, tazas y otros utensilios de cocina que se usan a diario.

Es muy resistente e incorpora dos niveles, así que tendrás una amplia área que viene muy bien si hay varias personas en casa. Por otro lado, está hecho con acero inoxidable y tiene un revestimiento negro que ayuda a mejorar su resistencia a la corrosión.

Su instalación es bastante sencilla, ya que incluye todos los tornillos y fijaciones de montaje. Aunque una de sus características más importantes es que está equipado con una bandeja que facilita el drenaje del agua, así que se evitarán por completo los problemas relacionados por la acumulación de la humedad.

Las dimensiones del producto son 25,4 x 40,6 x 40 cm. Además, la parte colgante se puede desmontar para una limpieza más rápida. Por último, este sistema de pared supera las 300 valoraciones en Amazon y tiene una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas.

Este escurreplatos de pared es uno de los más vendidos en Amazon. © Amazon

