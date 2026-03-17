Los costes en cotizaciones sociales crecieron en 2025 un 4,5%, un punto más que los salarios

El montante que las empresas dedican a pagar a los empleados repuntó al cierre de 2025 y alcanzó los 3.382 euros por trabajador

En un contexto de fuerte crecimiento económico en España y de márgenes empresariales en máximos históricos, las compañías asisten a un incremento de los costes para retribuir a sus empleados. El coste laboral por trabajador en España fue en el último trimestre de 2025 de 3.382 euros, un 3,8% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos distribuidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esos 3.382 euros mensuales, 2.531 se dedican al salario del empleado (un 3,6% más que un año antes), 790 a cotizaciones sociales (+4,5%) y 62 a otros conceptos (+2,7%).

Estos datos profundizan en una tendencia que se observa desde hace varios trimestres: en plena crisis demográfica y con las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar los ingresos del sistema de pensiones [a la vez que se mantiene el poder adquisitivo de todas las prestaciones, con al menos la revalorización respecto al IPC], el coste en cotizaciones crece con más fuerza que el salarial.

En el mismo trimestre de 2024 el coste salarial creció un 3,5% y el de cotizaciones un 4%; y en el ejercicio anterior, el primero ascendió un 4% y el segundo un 7%. Desde 2023, cuando entró en vigor la última gran reforma de pensiones, el primer concepto ha crecido un 7,3% y el segundo un 8,7%. Si se echa la vista más atrás, a 2019 (antes de la pandemia), el coste en retribuciones ha crecido un 22% y el de cotizaciones un 26,2%.

La estadística del INE permite desagregar cada uno de estos apartados con aún más detalle. El coste en cotizaciones se compone del dedicado a contingencias comunes (557 euros, 3,9% más que el año anterior), el de desempleo (151 euros, +3,8%) y otras cotizaciones obligatorias (82 euros, +10,3%). El coste salarial se compone del ordinario (2.081 euros, +3,5%), de pagos extraordinarios (388 euros, +1,9%) y de atrasos (62 euros, +20%).

Hay otras partidas que, sumadas a las anteriores, forman el coste laboral total. Entre ellas destaca el coste en incapacidad temporal, de 24 euros por trabajador en promedio, un 6,6% más que un año antes. Los datos provistos este martes por el INE también detallan cuántas horas mensuales se dedican en promedio a bajas laborales, al alza en los últimos años: son 8,4 horas por trabajador, muy cerca del máximo que se llegó a alcanzar en 2022 en uno de los rebotes del coronavirus. Son casi tres horas más que antes de la pandemia (5,7).

Subidón en la educación

De vuelta al coste laboral, los mayores incrementos interanuales se dan en educación (+7,8%), transporte (+6,2%) y actividades científicas y técnicas (+6,1%), mientras que retrocede en las actividades artísticas (-5,9%) y en las industrias extractivas (-0,4%). Más allá de tendencias, el mayor coste laboral por empleado es el del suministro de energía (6.512 euros mensuales) y el menor el de la hostelería (2.016).

Esta estadística no recoge datos ni del sector agrario ni del empleo doméstico, que en promedio ofrecen salarios aún peores que los de bares y restaurantes. Este matiz, a la vez, eleva el promedio del coste laboral total, al no formar parte de la estadística actividades que de media retribuyen peor que el resto.

Por comunidades autónomas, el mayor coste laboral es el de las comunidades con economías más desarrolladas y menor presencia de sectores precarios. Es el caso de la Comunidad de Madrid (4.059 euros), Euskadi (3.849) y Navarra (3.748), con el reverso en la Región de Murcia (2.969), Canarias (2.805) y Extremadura (2.756). El mayor incremento del coste laboral se da en La Rioja (+7,4%) y retrocede levemente en Asturias (-1%).

Cabe destacar que esto no tiene por qué responder a una contracción salarial (no es el caso de Asturias, al revisar la estadística de convenios colectivos), sino a un posible efecto composición derivado de un cambio en la estructura sectorial o etaria del mercado laboral.