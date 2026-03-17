El concejal de Altea, de Compromís, denunciado por abofetear a su pareja, renuncia a su acta

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio de Altea, Rafael Ramón Mompó, de Compromís, a su salida del juzgado de Denia donde ha declarado tras haber sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja.

El concejal de Compromís en el ayuntamiento de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó, detenido el pasado domingo por abofetear y causar lesiones leves a su pareja sentimental, ha renunciado este martes a su acta en la corporación municipal, según ha informado el Ayuntamiento alicantino.

En un comunicado, el consistorio de Altea ha informado de que la renuncia del hasta ahora edil delegado de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio ha sido aceptada por el alcalde, Diego Zaragozí, también de Compromís y que gobierna el consistorio junto al PSPV-PSOE.

En la nota, el equipo de gobierno municipal ha expresado “la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas”.

Mompó fue arrestado la noche del pasado domingo por un presunto caso de malos tratos contra su pareja. Al parecer, el edil alteano la abofeteó y le causó lesiones leves en su domicilio en el transcurso de una discusión. Mientras se esclarecen los hechos y hasta que se conozca la información oficial, el alcalde, Diego Zaragozí, de la misma formación política, decidió retirarle las competencias de manera cautelar. El partido también lo suspendió cautelarmente de militancia.

A mediodía del lunes, la plaza número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia (Alicante) acordó la libertad para el concejal, que queda investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves. Ninguna de las partes ha solicitado la orden de protección y el Juzgado no la ha acordado por considerar que no se daban los requisitos para ello. La víctima se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar y no ha ratificado la denuncia.

La plaza judicial ha elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm para su enjuiciamiento, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La detención tuvo lugar en torno a las 21 horas de anoche en la vivienda de la pareja, situada en la localidad de Xàbia, donde, presuntamente, tuvo lugar el episodio de maltrato después de una pelea entre Mompó y su pareja de la que no han trascendido las causas. Según adelanta la agencia Efe, no constan antecedentes de violencia machista en el ámbito de la pareja.

El arresto generó una reacción inmediata en todos los ámbitos de Compromís, que lamenta que “el machismo nos atraviesa como sociedad” y que, “desgraciadamente, estos casos también pueden darse entre nuestras filas”. Por este motivo, alegan fuentes oficiales de la formación nacionalista, “tenemos instrumentos orgánicos que aplicaremos con toda la contundencia para hacer frente a la violencia de género, venga de donde venga”. El partido convocará a su comisión de igualdad para “analizar qué medidas concretas deben aplicarse en este caso, una vez que se conozcan los detalles del procedimiento”.