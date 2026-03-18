Pruebo las mejores básculas inteligentes para controlar el peso (y otros parámetros de salud)

Esta selección se sincroniza con el móvil por medio de una aplicación que, además de medir el peso, hace un análisis de otras variables relacionadas con la salud

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Renpho Renpho Elis 1 Vitafit Báscula Vitafit Withings Withings Body Smart Runstar Báscula Runstar Cecotec Cecotec Surface Precision 10400 Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para los que buscan una báscula muy completa y sencilla de utilizar. Para los que buscan una báscula con buena relación calidad-precio. Para los que buscan una báscula con distintos modos. Para los que buscan una báscula con un diseño atractivo. Para los que buscan una báscula con una pantalla grande. Por qué lo recomendamos 13 mediciones, conexión USB, intuitiva Bonito diseño, pilas AAA, sincronización con apps de salud Distintos modos, hasta 8 usuarios, pantalla a color Pantalla LCD, app sencilla, vidrio templado Autoapagado, diseño extraplano, incluye cinta métrica Medidas 28 x 28 cm 27,94 x 27,94 x 2,41 cm 32,26 x 32,26 x 2,54 cm 27,99 x 27,99 x 1,98 cm 30 x 30 x 2,2 cm Peso Peso máximo: 180 kg Peso máximo: 182 kg Peso máximo: 200 kg Peso máximo: 180 kg Peso máximo: 180 kg Accesorios Aplicación móvil Renpho Health Vitafit App App Withings+ Aplicacion móvil Runstar Aplicación móvil Surface Precision Precio 29.99 € 17.99 € 99.95 € 29.99 € 67.03 €

La mejor báscula inteligente Nuestra experta ha elegido Renpho Elis 1 porque es muy intuitiva, fácil de usar y bastante precisa en la medición del peso y otros indicadores.

¿Qué tipo de báscula tienes en casa? ¿Todavía tienes una de las de toda la vida, que solo pesa? Lo cierto es que ese tipo de productos se están convirtiendo en auténticas reliquias debido a los modelos inteligentes que se vinculan a una aplicación que se instala en el teléfono móvil (Android o iOS). Como resultado, esta app recopila y registra información referida no solo al peso, sino también a otros indicadores de salud como la masa muscular y corporal, porcentaje de grasa, cantidad de agua que acumula el organismo…

Estas mediciones se consiguen gracias al método del análisis de la impedancia biométrica que emplean estas básculas inteligentes. Esto significa que cuando el usuario se sube a una de estas básculas su cuerpo envía una cantidad de corriente eléctrica pequeña (es imperceptible) que recorre todo el organismo y que es la encargada de realizar estas mediciones y ofrecernos todos los datos anteriormente mencionados: empieza por una de las plantas de los pies y concluye en la otra. Hay que tener en cuenta que están desaconsejadas para las personas que usan marcapasos y otros dispositivos médicos internos. Eso sí, las mediciones registradas deben tomarse como una referencia o aproximación porque su fiabilidad absoluta no es comparable a los resultados de una máquina médica.

Cómo hemos elegido y probado los productos

En casa tengo una báscula inteligente bastante antigua, por lo que me apetecía probar otros modelos más novedosos y que midiesen numerosos parámetros. Todos los modelos de básculas inteligentes los he probado durante un mes junto con mi pareja, que practica ciclismo, y que necesita pesarse frecuentemente para potenciar sus entrenos. Así y, para sacarles el máximo partido, tuve en cuenta las siguientes características:

Diseño: entre otros aspectos, su apariencia, calidad de fabricación, legibilidad de la pantalla digital y facilidad de limpieza.

Valores de medición: como se ha indicado anteriormente, además del peso, estos modelos registran otros indicadores relacionados con la salud. Aunque las básculas son similares, no todas recopilan los mismos datos.

Aplicación: ¿el proceso de instalación de esta app y su vinculación a la báscula es sencillo? También su facilidad de uso, interfaz, interpretación de la información, su integración con apps de terceros…

Experiencia: si la báscula cumple con su cometido, si es eficaz en los registros que ofrece o cómo es la lectura de las variables que recopila, entre otros.

Con batería: Renpho Elis 1

Cortesía de Amazon.

Para quién es: para los que buscan una báscula muy completa y sencilla de utilizar.

Por qué la recomendamos: uno de los reclamos de esta báscula inteligente es que no se ‘alimenta’ de pilas como otros modelos: en este caso, incorpora una batería que se recarga a través de una conexión USB ubicada en la parte superior. El cable viene incluido, aunque no el transformador, pero esto no supone un problema porque es posible utilizar cualquiera que se tenga en casa. En total recopila 13 mediciones corporales diferentes: peso, IMC, grasa corporal, peso libre de grasa, grasa subcutánea, grasa visceral, agua corporal, músculo esquelético, masa muscular, masa ósea, proteína, TMB y edad metabólica. Igualmente, cuenta con cuatro electrodos en los que colocar los pies.

La primera vez que se utiliza hay que sincronizarla con la aplicación a través de Bluetooth y con ella se pueden consultar gráficos que muestran el historial del peso, se pueden establecer ciertos objetivos, agregar nuevos usuarios, también ofrece la opción de compartir los progresos alcanzados… Es muy intuitiva y todos los datos los registra de forma automática y bastante precisa. Para comprobarlo, me pesé durante varios días seguidos y también la utilizó mi pareja y la comparamos con la báscula que tenemos en casa: los datos fueron muy fiables y precisos. También me gustó que registra datos relacionados con otras medidas. Si necesitas medirte la cintura para comprarte una prenda determinada también lo registra. Igualmente se puede pesar a los bebés y a las mascotas. En mi caso, pesamos a mi mascota en varias ocasiones (con él encima) ya que se encuentra en una época en la que está perdiendo peso debido a una enfermedad y no hubo cambios con respecto a una báscula más profesional. El hecho de que ofrezca tanta información alrededor del peso te hace una idea de cómo está tu cuerpo y si quieres hacer algún cambio importante. Puede, por otro lado, sincronizarse con las siguientes aplicaciones de terceros: Fitbit , Google FiT, Samsung Health y MyFitnessPal. Se puede guardar en cualquier parte ya que es bastante compacta y fina.

Sus puntos débiles: el móvil tiene que estar bastante cerca de la báscula para que se registren los datos correctamente. La aplicación es muy intuitiva pero si se ponen varios perfiles, va un poco más lenta.

Ficha técnica Medidas: 28 x 28 centímetros Peso máximo soportado: 180 kilos Indicadores de salud: peso, IMC, grasa corporal, peso libre de grasa, grasa subcutánea, grasa visceral, agua corporal, músculo esquelético, masa muscular, masa ósea, proteína, TMB y edad metabólica Aplicación: Renpho Health Otros: cable USB de carga, modo bebé y mascota, opción de sincronizarse con apps Fitbit, Google FiT, Samsung Health y MyFitnessPal

Modo bebé y niños: Vitafit

Cortesía de Amazon.

Para quién es: para los que buscan una báscula con buena relación calidad-precio.

Por qué la recomendamos: es el modelo de báscula más económico de toda la comparativa y soporta hasta 182 kilos. El diseño es metálico y bastante bonito, por lo que se puede colocar en cualquier parte de la casa. No obstante, yo la guardé bajo el mueble del baño. También tiene cuatro electrodos para colocar los pies en la posición correcta y la pantalla LED en la que se indica el peso se ve muy bien. Funciona con tres pilas AAA (incluidas) y se sincroniza con la aplicación de la báscula para poder visualizar los 13 parámetros que mide (peso, IMC, grasa corporal, porcentaje de agua, masa muscular, masa ósea, proteínas…).

El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo y en el momento en el que te subes a la báscula, todos los datos aparecen en la app casi al instante. Es muy completa y se pueden añadir varios usuarios (sin límite). Una cuestión que me pareció curiosa es que tiene un modo para pesar a los bebés (menores de 2 años) y a niños entre los 2 y los 18 años. El modo para niños lo probé con mis sobrinos (que tienen edades comprendidas entre los 4 y los 13 años) y fue bastante exacto y fiable, además de que ofrece otros parámetros de interés. Todos los datos se pueden sincronizar con otras apps de salud como Apple Health, Google Fit, Samsung Health y Fitbit. En general es una báscula bastante completa y con un precio muy competitivo.

Sus puntos débiles: en algunos momentos le costaba conectarse a la app pero eran tan solo unos segundos de más.

Ficha técnica Medidas: 27,94 x 27,94 x 2,41 centímetros Peso máximo soportado: 182 kilos Indicadores de salud: peso, IMC, grasa corporal, peso libre de grasa, grasa subcutánea, grasa visceral, agua corporal, músculo esquelético, masa muscular, masa ósea, proteína, TMB y edad metabólica Aplicación: Vitafit App Otros: modo bebé y niño, opción de sincronizarse con apps Apple Health, Google Fit, Samsung Health y Fitbit.

Hasta 15 meses de autonomía: Withings Body Smart

Cortesía de Amazon.

Para quién es: para los que buscan una báscula con distintos modos.

Por qué la recomendamos: además de contar con una aplicación en la que se indican distintos parámetros para medir el peso, en la pequeña pantalla a color de la báscula se indica, además del peso una vez que te has subido a ella, otros como la frecuencia cardíaca o la grasa visceral. Esto resulta muy cómodo porque no es necesario revisar la aplicación inmediatamente después de bajarse de la báscula. Se puede sincronizar a través de WiFi o Bluetooth y funciona con 4 pilas AAA que vienen incluidas (el fabricante promete hasta 15 meses de autonomía).

Durante las pruebas, me pareció un modelo muy completo y muy sencillo de utilizar. También dispone de distintos modos (bebé, embarazo, deportistas), adaptándose a distintas situaciones. Un modo que me pareció muy curioso es el de ‘ojos cerrados’, que es para aquellas personas que no quieren ver su peso en pantalla. En ese caso, no aparece la cifra pero sí mensajes motivacionales u otros indicadores interesantes para la pérdida de peso. En mi caso, mi pareja practica ciclismo por lo que usó el modo atleta. Así, le indicaba todos los parámetros adaptando el algoritmo a su composición corporal y esfuerzo físico. Le gustó mucho porque le ofrecía muchos datos útiles para sus próximos entrenos. Detecta hasta 8 usuarios y es compatible con otras aplicaciones de salud.

Sus puntos débiles: tiene un precio algo elevado.

Ficha técnica Medidas: 32,26 x 32,26 x 2,54 centímetros Peso máximo soportado: 200 kilos Indicadores de salud: peso, composición corporal (grasa corporal, masa muscular, masa ósea, agua corporal), índice de grasa visceral, la tasa metabólica basal y la frecuencia cardíaca. Aplicación: Withings+ Otros: modo bebé, embarazo, atleta y ojos cerrados. Opción de sincronizarse con apps Apple Health, Google Fit, Samsung Health y Fitbit.

En tres colores: Runstar

Fabricada en vidrio templado, esta báscula destaca por su durabilidad y resistencia.

Para quién es: para los que buscan una báscula con un diseño atractivo.

Por qué la recomendamos: soporta hasta 180 kilos de peso y en la pantalla LCD se muestran 6 datos clave: peso, índice de grasa corporal, IMC, masa muscular, índice de agua corporal y masa ósea, aunque analiza un total de 13 parámetros. Disponible en tres colores, este modelo está fabricado con vidrio templado, por lo que me pareció bastante resistente en el tiempo e ideal para que la puedan utilizar personas de distinto peso.

En el momento de las pruebas, nos resultó muy sencilla de utilizar y de vincular a la aplicación a través del teléfono móvil ya que tan solo hay que escanear un código QR para instalarla y ponerla en funcionamiento. Ofrece bastante precisión en el peso y los datos son muy fáciles de interpretar a través de la app, ya que se muestran bastante legibles y ordenados. La pantalla, aunque no es muy grande, se ve muy bien incluso en condiciones con poca luz y te muestra 6 parámetros esenciales sin necesidad de sacar el móvil, por lo que me resultó muy cómoda en momentos en los que tienes más prisa.

Además, es bastante firme gracias a las patas de silicona antideslizantes con las que cuenta, independientemente del tipo del suelo en el que la coloques. A mi pareja le pareció muy intuitiva, con o sin app, para pesarse de forma semanal e ir comprobando el efecto de sus entrenos de ciclismo.

Sus puntos débiles: aunque parece resistente, con el paso del tiempo puede sufrir desgaste sobre todo si no se guarda en un armario y se deja en el suelo.

FICHA TÉCNICA Medidas: 27,99 x 27,99 x 1,98 centímetros Peso máximo soportado: 180 kilos Indicadores de salud: Peso corporal, índice de masa corporal (IMC), porcentaje de grasa corporal, grasa visceral, grasa subcutánea, masa muscular, músculo esquelético, masa ósea, agua corporal, proteínas corporales, metabolismo basal (BMR/TMB), edad metabólica o edad corporal y peso libre de grasa / masa magra Aplicación: Runstar Otros: compatible con Android e iPhone, pantalla LCD, 4 electrodos de alta sensibilidad y 4 sensores de alta precisión

600 mAh: Cecotec Surface Precision 10400

Cortesía de Cecotec.

Para quién es: para los que buscan una báscula con una pantalla grande.

Por qué la recomendamos: una vez que te subes a la báscula, este modelo ofrece todos los datos importantes en la pantalla, un poquito más grande que el resto de modelos. Además del peso muestra el porcentaje de agua, la masa muscular o el índice de masa corporal. No obstante, en la aplicación se ofrece un seguimiento más preciso de esos datos y de otros muchos. También cuenta con otras funciones interesantes como pulsómetro o la de autoapagado, encendido rápido o indicador de sobrecarga (en caso de sobrepasar los 180 kilos de máximo). Otra cuestión que me gustó mucho es que funciona a través de una batería de 600 mAh y su diseño es extraplano, por lo que es muy cómodo subirse a la báscula y también guardarla en cualquier parte.

Durante las pruebas, me gustó que además incluyera una cinta métrica porque permite medir el volumen del cuerpo para ocasiones en las que se necesite. Con una precisión de 100 gramos, el peso es bastante fiable (al compararlo con los otros modelos) y la pantalla se ve muy bien (aunque le esté dando la luz de forma directa). En la app se pueden crear distintos perfiles, aunque no cuenta con modos ‘específicos’ como tal.

Sus puntos débiles: no dispone de modos específicos y a veces le cuesta sincronizarse con la aplicación.

Ficha técnica Medidas: 30 x 30 x 2,2 centímetros. Peso máximo soportado: 180 kilos. Indicadores de salud: peso, IMC, % grasa corporal, peso sin grasa, grasa subcutánea, grasa visceral, % de agua, masa muscular, masa ósea, % músculo esquelético, proteína, BMR, edad corporal, frecuencia cardiaca, equilibrio corporal. Aplicación: Surface Precision. Otros: creación de distintos perfiles en la app e incluye cinta métrica.

Otras básculas inteligentes interesantes:

Si estás buscando una muy económica. Senssun tiene un precio inferior a los 15 euros y mide hasta 15 parámetros diferentes.

Cortesía de Amazon.

Si estás buscando una con un asa magnética. Arboleaf 8 cuenta con un asa magnética que permite realizar mediciones más precisas.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes sobre las básculas inteligentes

¿Son precisas?

Pueden ser muy precisas, especialmente cuando se utilizan correctamente y se siguen las recomendaciones del fabricante.

¿Qué factores pueden afectar en la precisión?

La hidratación, la hora del día, la actividad física reciente y la superficie donde se coloca la báscula pueden influir en las mediciones.

¿Qué hay que hacer si la medición parece incorrecta?

Siempre hay que verificar que la báscula esté sobre una superficie plana y dura, que no haya humedad, y que estés en la posición correcta.

¿Cómo se calibran las básculas?

Por lo general se calibran automáticamente, pero si se mueven es recomendable volver a calibrarlas colocando un pie sobre la plataforma hasta que aparezcan ceros en la pantalla y luego retirarlo.

¿Son adecuadas para todo el mundo?

No son recomendables para personas con marcapasos o atletas de alto rendimiento, ya que la bioimpedancia, la técnica que se utiliza para estimar la composición corporal de una persona, puede no ser precisa en estos casos.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de marzo de 2026.

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