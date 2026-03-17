He probado varias cafeteras italianas y esta es mi favorita

Ponemos a prueba cuatro modelos de cafeteras con las que preparar café de manera tradicional

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Bialetti Bialetti Moka Express Monix Monix Aroma Jocca Jocca cafetera italiana eléctrica Cecotec Cecotec Moking 600 Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quien busque una cafetera italiana tradicional y estéticamente bonita. Aquellas personas que quieran una cafetera con aspecto moderno. Quien prefiera una cafetera italiana que sea eléctrica. Quien busque una cafetera estética para darle un aspecto más ‘chic’ a la cocina. Por qué lo recomendamos Buena relación calidad, precio, capacidad para seis cafés y eficiente. Seis tazas, diseño moderno y mango recubierto para evitar quemaduras. Eléctrica, hasta seis tazas de café y jarra extraible. Diseño estético y apta para todo tipo de cocinas y lavavajillas. Medidas 4,5 x 6,6 x 8,7 cm 14 x 12 x 21 cm 13 x 20 x 25 cm 18 x 11 x 11 cm Peso 794 gr 700 gr 1,28 kg 480 gr Capacidad 270 ml 300 ml 320 ml 300 ml Detalles Apta para cocinas de gas y eléctricas; no compatible con lavavajillas. Apta para cocinas de gas y eléctricas; no compatible con lavavajillas. Eléctrica, botón de encendido… Apta para cocinas de gas y eléctricas; compatible con lavavajillas. Precio 30.59 € 24.99 € 28.5 € 29.9 €

La mejor cafetera italiana Nuestra experta ha escogido el modelo Bialetti Moka Express como ganador de la comparativa gracias al buen café que prepara, sus buenas prestaciones y su buena relación calidad-precio.

Para desayunar, después de comer o, incluso, tras la cena: los españoles tomamos una media de 3,6 cafés diarios entre semana, según el informe sobre los ‘Hábitos de Consumo de Café en España’ realizado por la cadena Café & Té. Y es que el café, aparte de ayudarnos a ‘despertar’, también es una fuente de antioxidantes que ayudan a retrasar el envejecimiento de células y tejidos, así como a regenerarlos para prevenir la aparición de muchas enfermedades.

Para preparar un buen café no es necesario recurrir a máquinas modernas, como las cafeteras superautomáticas , ya que existen opciones más tradicionales que permiten elaborar bebidas excelentes, como las cafeteras italianas. También conocidas como ‘mokas’, fueron creadas en 1933 por Alfonso Bialetti, dueño de la compañía homónima que a día de hoy continúa produciendo el mismo modelo, llamado ‘Moka Espress’.

Cómo hemos elegido y probado los productos:

Para realizar esta comparativa tan solo he tenido que hacer una cosa: preparar café. Y eso, para una persona amante de esta bebida ha sido fácil. He ido probando de manera alterna durante varias semanas las cafeteras italianas que participan en esta comparativa para preparar el café que tomo por la mañana y después de comer. Para ello he utilizado diferentes tipos de café, entre ellos algunos de los cafés mejor valorados por los usuarios de Amazon.A la hora de analizarlas y valorarlas, he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

⋅ Diseño: desde el punto de vista estético, hasta la calidad de construcción de los componentes y los materiales utilizados para ello.

⋅ Experiencia de uso: en este punto hemos tenido en cuenta si el proceso para preparar el café resulta fácil o, por el contrario, se complica; si la cafetera cierra correctamente y no gotea cuando el café está en ebullición; si hace ruido o es silenciosa; si su mango es ergonómico y no coge demasiada temperatura…

⋅ Sabor del café: como hizo nuestra compañera Regina de Miguel en esta comparativa de cafeteras superautomáticas, para poner nota a este criterio se ha contado con la colaboración de cuatro personas que han probado el café y nos han transmitido sus impresiones en cuanto a textura y aroma. La media de sus puntuaciones ha permitido la nota final.

⋅ Limpieza: ¿resultan fáciles de eliminar los restos de café? ¿puede meterse al lavavajillas o limpiarse únicamente bajo el grifo? ¿el filtro acumula demasiada suciedad?

⋅ Otros: en este punto se engloban el resto de características: el número de tazas que se pueden servir con ella, si puede utilizarse con cualquier cocina o, por el contrario, sólo está disponible para algunas en concreto…

Seis tazas: Bialetti Moka Express

Para quién es: usuarios que busquen una cafetera italiana tradicional y estéticamente bonita.

Por qué la recomendamos: tras 90 años, el modelo más clásico de las cafeteras italianas sigue comercializándose. La Moka Express se caracteriza por su diseño tradicional: fabricada en aluminio 100% reciclable, está compuesta por un tanque para llenar de agua que cuenta con una válvula que indica el nivel de ésta; un embudo en el que colocar el café y una parte superior o depósito. También dispone de un mango ergonómico de termoplástico que se adapta a la forma de la mano para que resulte más cómodo de utilizar a la hora de servir el café.

La experiencia de uso de este modelo es muy buena: el café tarda unos 10 minutos en hacerse y la cafetera no tiene fugas de agua en el momento de la ebullición; además de que no es necesaria apretarla con excesiva fuerza antes de ponerla sobre el fuego. En este punto recomendamos también llenar el tanque hasta la válvula, porque si no el café que se obtiene queda demasiado aguado, así como no poner el fuego a demasiada temperatura para que vaya liberándose poco a poco. Si se hace de manera correcta, el sabor es realmente bueno y con una textura adecuada, sin que aparezca una capa aceitosa sobre él. Los fabricantes recomiendan utilizar el café en grano Perfetto Moka, fabricado por la marca homónima, para que el resultado sea aún mejor, aunque puede utilizarse cualquier marca.

Tiene una capacidad de 270 ml, lo que se traduce en unas seis tazas de cappuccino. Y a la hora de la limpieza y los cuidados, si el objetivo es que la cafetera dure el mayor tiempo posible, la marca recomienda lavarla únicamente a mano. Para ello, solo hay que introducirla debajo del grifo, enjuagar sus partes y secarla con un trapo limpio. No recomendamos utilizar jabón o cualquier detergente, ya que podría contaminar el producto y que el café adquiriese un sabor extraño.

Y para una limpieza más profunda, recomendada cada cierto tiempo para que la cafetera se conserve lo mejor posible, se puede limpiar el filtro si está obstruido con un cepillo de dientes o con la punta de una aguja. Puede utilizarse tanto para cocinas de gas y eléctricas. También puede usarse en inducción pero es necesario contar con un adaptador de la misma marca, que se vende aparte.

Sus puntos débiles: nada reseñable.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 4,5 x 6,6 x 8,7 cm Peso: 794 g Capacidad: 270 ml Materiales: aluminio y termoplástico Otros: apta para cocinas de gas y eléctricas; no compatible con lavavajillas

Diseño moderno: Monix Aroma

Para quién es: aquellas personas que quieran una cafetera con aspecto moderno.

Por qué la hemos elegido: en cuanto a su diseño, esta cafetera de marca Monix apuesta por un depósito alargado y en forma cilíndrica y por un mango largo y recto. El material en el que está fabricada es acero inoxidable y se complementa con unas tiras negras de silicona que revisten el mango y la unión del depósito con el tanque de agua. Tiene una capacidad de 300 ml, lo que se traduce en unas seis tazas de café.

Su uso es sencillo y bastante eficiente: con ella se obtiene un café con buen sabor y textura. No es necesario apretarla con fuerza para unir las dos partes que la conforman y no tiene fugas de agua. El mango no coge temperatura y se adapta cómodamente a la mano, pues tiene un diseño curvo que hace que sea ergonómico. Puede utilizarse con cualquier tipo de cocina: gas, eléctrica e inducción; y con todas los resultados son buenos. Se limpia fácilmente con agua, bajo el grifo; aunque también se recomienda pasar un trapo húmedo por las zonas internas y el filtro para eliminar mejor las partículas y manchas.

Sus puntos débiles: el revestimiento de silicona se sale con facilidad si se manipula la cafetera demasiado rápido.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 14 x 12 x 21 cm Peso: 700 g Capacidad: 300 ml Materiales: aluminio y silicona Otros: apta para cocinas de gas y eléctricas; no compatible con lavavajillas

Eléctrica: Jocca cafetera italiana

La cafetera italiana Jocca dispone de base eléctrica y capacidad para unas seis tazas. Cortesía de Amazon

Para quién es: quien prefiera una cafetera italiana que sea eléctrica.

Por qué la hemos elegido: lo que más me llamó la atención de este modelo fue su planteamiento híbrido entre la moka tradicional y un pequeño electrodoméstico eléctrico. Y es que a diferencia del resto de modelos que participan en esta comparativa, esta cafetera no se utiliza en vitrocerámica, inducción o cocina de gas, sino que elabora el café de la misma manera que lo hace una cafetera italiana al uso, pero conectado a un enchufe. Tiene capacidad para unas seis tazas (unos 300 ml), una potencia de alrededor de 450-480 W y una base giratoria de 360 grados que permite colocar la jarra en cualquier posición, además de un sistema sin cables para servir el café directamente en la mesa.

También incluye un botón de encendido con indicador luminoso, filtro extraíble para facilitar la limpieza y una tapa transparente que permite controlar visualmente la extracción del café. Utilizarla es muy sencillo: hay que añadir el café, el agua en el depósito y encenderla para que ella misma vaya elaborando la bebida. Durante mis pruebas, he podido comprobar que el tiempo de preparación ronda los siete minutos, algo similar a una moka tradicional, pero con la comodidad añadida de no tener que controlar el fuego. Además, con ella se prepara un café con buen sabor y textura.

Sus puntos débiles: al ser eléctrica y con el cuerpo de plástico transmite menos robustez que una moka clásica de aluminio o acero inoxidable, lo que puede afectar su duración a largo plazo.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 13 x 20 x 25 cm Peso: 1.28 kg Capacidad: 320 ml Materiales: plástico, cristal y aluminio Otros: eléctrica, botón de encendido…

Apta para todo tipo de cocinas: Cecotec Moking 600

Para quién es: quien busque una cafetera estética para darle un aspecto más chic a la cocina.

Por qué la hemos elegido: lo primero que llama la atención al sacar esta cafetera de la caja es su diseño: fabricada en acero inoxidable, su parte superior presenta un color cobrizo con efecto espejo, debido a una pegatina que tiene incorporada y la parte inferior está diseñada en negro; lo que le aporta un estilo moderno a la vez que clásico. Su mango es ergonómico y termoresistente. Tiene una capacidad para seis tazas (unos 300 ml) y es apta para cualquier superficie térmica: inducción, gas, cocina eléctrica o vitrocerámica.

Resulta cómoda a la hora de utilizar: el filtro de su interior es también de acero inoxidable y en su parte inferior cuenta con una válvula de seguridad que indica el límite de agua a añadir. También dispone de una junta de cierre de silicona que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua. El tiempo que tarda en preparar el café ronda los 10 minutos y el resultado es una bebida con buen sabor y textura adecuada. Y en cuanto a la limpieza, sus piezas se desmontan fácilmente y puede lavarse bajo el grifo y, según sus fabricantes en el lavavajillas; aunque no recomendamos meterla en este electrodoméstico porque las altas temperaturas favorecen que se despegue la película cobriza que recubre su parte superior y desgasta de manera notable la calidad de sus materiales.

Sus puntos débiles: tras varios usos, la pegatina cobriza se acaba despegando por algunas zonas, dejando un aspecto como manchado y tiene menos capacidad.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 18 x 11 x 11 cm Peso: 480 g Capacidad: 300 ml Materiales: aluminio y silicona Otros: apta para cocinas de gas y eléctricas; compatible con lavavajillas

Otro modelo de cafetera italiana interesante:

Si estás buscando una cafetera de gran capacidad Este modelo de la marca UPOHYEE tiene una capacidad de 450 mililitros, lo que se traduce en hasta 10 tazas de café. Está fabricada en acero inoxidable y es compatible con cocinas de gas, inducción y vitrocerámica.

Preguntas frecuentes sobre las cafeteras italianas

¿Qué es una cafetera italiana o moka?

Es una cafetera de fogón o vitro que prepara café por presión de vapor. No es espresso (como el de bar), pero sí un café más intenso que el de filtro.

¿Qué tipo de café se usa?

Café molido medio-fino (similar a sal de mesa). No se recomienda café demasiado fino tipo espresso porque puede amargar y obstruir el filtro.

¿Cuánta presión genera una moka?

Entre 1 y 2 bares, mucho menos que una máquina espresso (9 bares). Por eso no produce crema como la de un espresso profesional.

¿Cuánto café produce?

Depende del tamaño: 1 taza: 40–50 ml; 3 tazas: ~150 ml; 6 tazas: ~300 ml. Las ‘tazas’ italianas son pequeñas, no como una taza grande de desayuno.

¿Qué agua debo usar?

Agua mineral o filtrada si tu agua es muy dura. El agua dura crea cal y cambia el sabor del café.

¿Se puede usar en inducción?

Sí, pero solo si es de acero inoxidable, o tiene base compatible con inducción. Las de aluminio necesitan adaptador o no funcionan.

¿Cómo se limpia?

Solo con agua caliente (sin jabón fuerte). Después, secar bien para evitar oxidación y no meter en lavavajillas (especialmente las de aluminio).

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de marzo de 2026.

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