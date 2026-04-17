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Cataluña
Socialdemocracia

Barcelona y Colombia estrechan lazos en la Biblioteca García Márquez

El presidente colombiano ha donado la última representación artística del escritor a la ciudad catalana

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, este viernes en Barcelona. EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
Laia Pujals
Barcelona -
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La Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona ha sido el escenario este viernes del encuentro entre Gustavo Petro, presidente de Colombia y Jaume Collboni, alcalde de la ciudad. Con mucho retraso, han coincidido en un evento que ha servido para “estrechar lazos con Latinoamérica y su literatura”, ha recalcado el alcalde, quien ha afirmado que “la tienen muy presente en Barcelona”.

El Gobierno colombiano, junto con el fotógrafo Mauricio Vélez, ha donado un retrato de García Márquez a la ciudad de Barcelona, de la que el presidente colombiano ha afirmado: “Ha sido y es revolucionaria”. Un representante de la delegación de Colombia ha descrito el retrato como “un patrimonio emocional y cultural” y que, con esta entrega, “se han fortalecido los lazos culturales con la ciudad de Barcelona”.

El presidente colombiano ha recalcado que “las palabras son superiores a las armas” y que cuando las primeras se juntan con las multitudes, todavía “tienen más fuerza”. Después, el presidente ha firmado el libro de la ciudad, donde ha escrito que Barcelona “es mágica como Colombia”, y que “en la invención siempre habrá revolución”. También ha asistido al acto Joan Manuel Serrat.

Un encuentro que se ha enmarcado en una semana en la también se ha celebrado la Global Progressive Mobilisation.

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