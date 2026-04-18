Un abril de cine llega a Movistar Plus+: de la acción de 'Laberinto en llamas' a la comedia romántica de 'Coartadas'.

Matthew McConaughey y Jaime Lorente protagonizan dos grandes películas en una plataforma que no para de aumentar su extenso catálogo cinéfilo al mejor precio

La plataforma de contenidos en streaming de Movistar Plus+ no para de aumentar su gran catálogo de cine con nuevos títulos de gran calado. Pese al buen tiempo que impone la primavera, siempre hay un hueco para seguir disfrutando de buenas películas, grandes actores y mejores historias que conecten con el espectador desde el primer minuto. Algo que sucederá, sin lugar a duda, con dos de las entregas más esperadas del mes de abril por parte de todos sus suscriptores: de la acción de Laberinto en llamas a la comedia romántica de Coartadas. Es decir, del magnético Matthew McConaughey enfrentándose a la adversidad de un incendio sin precedentes al exitoso remake español de la comedia francesa Alibi.com con Jaime Lorente de actor principal. Estas dos cintas y muchas otras están a un precio módico mensual en Movistar Plus+: por solo 9,99 euros.

La apuesta de Movistar Plus+ con el cine de calidad, aquel que conmueve el corazón de todos aquellos usuarios que deciden sentarse frente al televisor cada día, es un hecho. No solo por la decisión de hacerse con los títulos más atractivos de las películas de los Goya o el repertorio principal de las películas nominadas a los Oscar. También por la estrategia de éxitos internacionales premiados en Cannes, el cine de reconocidos directores, las mejores sagas infantiles o las joyas del cine independiente actual.

Imagen promocional de varias de las películas emitidas en Movistar Plus+. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘Laberinto en llamas’: sobrevivir a un fuego letal a bordo de un autobús

Emoción y suspense a raudales es lo que ofrece la última película protagonizada por el gran Matthew McConaughey, personificado en la piel de un conductor de autobús. La historia, basada en uno de los incendios más catastróficos que asolaron la ciudad de Paradise en 2018, en el Estado de California, mantendrá el pulso del espectador muy elevado en un entorno donde la siguiente decisión a tomar es crucial.

Los que más disfrutarán de ella son aquellas personas a los que les encante los escenarios extremos y los personajes llevados al límite. Con un ritmo trepidante, la tensión psicológica y el espíritu de supervivencia no faltarán en los muchos minutos de este largometraje.

Imagen promocional de la película de estreno en Movistar Plus+ 'Laberinto en llamas'. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘Coartadas’: cuando la mentira se convierte en enamoramiento

Y del más puro cine de acción a una de las comedias románticas españolas que más darán que hablar en este 2026. Los actores Jaime Lorente y Adriana Torrebejano darán vida a Miguel y Noelia, respectivamente. Dos personas con valores muy diferentes pero que se acabarán enamorando no sin muchos enredos de por medio. La mentira como solución no sirve cuando tienes enfrente al amor de tu vida y, encima, es jueza.

A esto es a lo que debe enfrentarse toda la película un protagonista que es maestro en fabricar coartadas y excusas personalizadas ante situaciones comprometidas. El cómico Leo Harlem también entrará en escena para aportar un toque de humor extra a esta comedia tanto ligera como entretenida.

Imagen promocional de la película de comedia romántica 'Coartadas'. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

¿Qué otros estrenos de películas hay en Movistar Plus+ en abril?

Movistar Plus+ sigue engrosando el catálogo de películas en un abril marcado por estrenos muy interesantes. Como ocurre con la cinta Aferburn (Zona Cero) donde una tormenta solar ha convertido al planeta Tierra en un lugar inhóspito para vivir. O en el filme denominado Golpes: su historia relata los cambios acaecidos en la España de inicios de la década de los años 80, una época convulsa también en lo económico. La ambición, los robos y los vínculos familiares afloran y se unen estrechamente en una película protagonizada por el último copresentador de la Gala de los Goya, el multifacético Luis Tosar.

Imagen promocional de la película 'Golpes', estrenada en abril en Movistar Plus+. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Preguntas frecuentes sobre cine de estreno en Movistar Plus+

¿Cuándo se estrena la película ‘Laberinto en llamas’ en Movistar Plus+?

El filme se puede visionar desde el 17 de abril.

¿La suscripción mensual de Movistar Plus+ tiene permanencia?

En absoluto. Se puede dar de baja en cualquier momento y no se necesita contratar ningún pack adicional de Internet para suscribirse.

¿Qué incluye la suscripción a Movistar Plus+?

Además de un montón de canales, varios estrenos de películas al día, las mejores competiciones deportivas o las series más en tendencia, la suscripción de Movistar Plus+ incluye dos reproducciones simultáneas, la posibilidad de descargar y ver después sin conexión, visionar un contenido desde el inicio de manera inmediata o retroceder en medio de un programa en directo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de abril de 2026.

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