Las películas ganadoras de los Goya ya están en Movistar Plus+ por menos de 10 euros

La casa del buen cine está en Movistar Plus+: disfruta ya de las triunfadoras de los Goya por menos de 10 euros.

Si no pudiste ir al cine para visionar estos títulos, no te preocupes. La plataforma española ofrece los filmes vencedores (y otros nominados) en su extenso catálogo

Los apasionados por el buen cine español tienen una cita ineludible en una de las plataformas de streaming con mejor catálogo del momento: nos referimos a Movistar Plus+. Una apuesta que no nace de ahora, pero sí que se ha visto incrementada en calidad con la inclusión de las películas más premiadas en la pasada noche de los Goya. La 40 edición de los premios propuestos por la Academia, celebrados en Barcelona, marcada por el inicio del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y con el trasfondo del conflicto en Palestina, dejó varios triunfadores y un solo filme conquistando los premios mayores: Los Domingos, la cinta dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. Si eres de los que no tuvo la oportunidad de disfrutar de las películas con más estatuillas en una butaca de cine, no desesperes. Puedes verlas todas en Movistar Plus+ a un módico precio.

La tarifa, en su suscripción única mensual, se queda por debajo de los 10 euros. Y con ella no solo se pueden degustar, visualmente hablando, las películas con más estatuillas nacionales, también de un catálogo extenso que abarca un estreno diario del mejor cine, las series más aclamadas y con mayor tirón (también las de corte internacional), los partidos de fútbol que merecen más la pena, el baloncesto más vibrante, así como otros torneos deportivos destacados. Sin permanencia, y con una oferta diversificada y en aumento.

Cartel de Movistar Plus+ con imágenes promocionales de películas de los Goya. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘Los Domingos’: cinco estatuillas, entre ellas, a la mejor película

El tercer largometraje de la realizadora de Barakaldo, Alauda Ruiz de Azúa, ha ido en una progresión ascendente dentro de la industria cinematográfica. Desde que recibiera el galardón a la Mejor dirección novel en 2023 tras dirigir Cinco Lobitos, el pasado 28 de febrero se consagró con su última cinta, Los Domingos, recibiendo cinco estatuillas que valen su peso en oro: premiada a la Mejor actriz de reparto, guion original, actriz protagonista, dirección y, por supuesto, a la Mejor película.

Los Domingos no deja de ser una historia que se repite de manera cíclica en muchas familias. La de tomar una decisión trascendental cuando se es muy joven y apenas se ha comenzado a transitar por los vericuetos que presenta la vida. Algo que le ocurre a su protagonista, una joven que desea entrar en comunión con Dios planteándose entrar en un monasterio de clausura. Sin obviar el torrente de sentimientos de sus familiares.

Cartel promocional de la película 'Los Domingos', que se estrena el próximo 27 de febrero en Movistar Plus+. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘Sirât’: el filme más premiado con seis ‘cabezones’

La propuesta del director Oliver Laxe ha llevado a su película, Sirât, a ser la más premiada en número de estatuillas en la reciente edición de los premios Goya: Mejor música original, dirección de producción, dirección de fotografía, montaje y dirección de arte. La historia lleva al espectador hasta un remoto lugar al norte de África donde un padre junto a su hijo pequeño, llevado por su ansiedad para buscar a su hija desaparecida, acaba compartiendo un viaje épico con una serie de extraños que comparten un mismo pulso vital.

Imagen promocional de la película ‘Sirât’, emitida en Movistar Plus+ y galardonada en los Goya 2026. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘La cena’: dos estatuillas de ocho nominaciones posibles

La tercera película con más estatuillas en los premios Goya ha sido la dirigida por Manuel Gómez Pereira y que tiene a Mario Casas entre sus protagonistas: Mejor guion adaptado y diseño de vestuario son las categorías en las que ha rubricado un papel excepcional en una comedia histórica que tiene como protagonista una cena de celebración en Hotel Palace tras la victoria del general Franco en la Guerra Civil.

Cartel promocional de la película española 'La cena', nominada a los Premios Goya. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Movistar Plus+: las otras películas premiadas en los Goya que también podrás ver

Aunque con menos estatuillas conseguidas y con muchas menos nominaciones que las tres citadas en la primera parte del artículo, Movistar Plus+ no deja atrás a otros filmes y documentales españoles que han dado que hablar en los últimos meses y que también han protagonizado las conversaciones entre los más cinéfilos de la familia. Entre las que se destacan en su amplio catálogo, se encuentran las siguientes:

Sorda (Mejor dirección novel, actor de reparto y actriz revelación).

Los Tigres (Mejores efectos especiales).

Maspalomas (Mejor actor protagonista).

Tardes de Soledad (Mejor película documental).

Valor sentimental (Mejor película europea). Se estrenará en Movistar Plus+ el próximo 27 de marzo. Está nominada a nueve premios Oscar, incluyendo, la categoría de Mejor película, dirección y actriz principal.

Ciudad sin sueño (Mejor actor revelación). Se estrenará en Movistar Plus+ el próximo 20 de marzo.

Una parte del elenco de la película 'Los Domingos' saluda a cámara en la gala de los Goya 2026. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Preguntas frecuentes sobre películas premiadas de los Goya en Movistar Plus+

¿Fue 2025 el mejor año de la historia del cine español?

El presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, así se expresó en unas declaraciones a Europa Press semanas antes de celebrarse la gala de los Goya. Mimbres hay para revalidar su argumento, desde luego: Sirât se ha llevado dos nominaciones a los Oscar, dos filmes españoles accedieron a Cannes, algo que solo había pasado una vez antes, y los datos en taquilla ratifican las buenas sensaciones: las previsiones se han superado y las nominadas a mejor película han tenido una gran aceptación entre el público.

¿Movistar Plus+ permite ver películas y series en lenguas cooficiales?

En efecto. La plataforma de streaming española ofrece la posibilidad de visionar muchos contenidos de su catálogo tanto en catalán como en euskera, sin olvidar que una parte de ellos son accesibles en Lengua de Signos Española.

¿Movistar Plus+ ha tenido un canal exclusivo de los Goya?

Así es. En su Dial 15 lo ha habilitado desde el pasado 12 de febrero y hasta el 3 de marzo. En él, se han emitido una selección exclusiva de las películas nominadas (y premiadas) de esta edición. En total, se han emitido más de 30 filmes.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de marzo de 2026.

