Probamos los mejores dispositivos de ‘streaming’ para TV

Para sacar el máximo partido a estos reproductores de contenido multimedia en ‘streaming’ solo necesitamos configurarlos y añadirlos a la red wifi doméstica

Características Amazon Strong Thomson Xiaomi Resolución Full HD 4K 4K Full HD Dolby Atmos No Sí Sí No HDR10 Sí Sí Sí No Interfaz Fire TV Google TV Google TV Google TV Asistente de voz Alexa Google Assistant Google Assistant Google Assistant

Mejor dispositivo de ‘streaming’ para TV Hemos elegido el dispositivo de ‘streaming’ Amazon Fire TV Stick HD como el mejor de la comparativa, ya que su interfaz ha sido nuestra favorita y su fluidez es muy buena.

Elegir un dispositivo de streaming hoy no va sólo de “ver Netflix”. Va de rapidez, de cómo se organiza el contenido, de si el mando responde sin retrasos o de si el sistema se siente ligero o desesperante. Por lo tanto, en EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos para centrarnos en lo que de verdad importa frente al televisor: fluidez, calidad de imagen y experiencia de uso. Todo esto, con el fin de elegir el mejor y convertir cualquier televisor en un centro de entretenimiento de última generación.

Características Amazon Strong Thomson Xiaomi Resolución Full HD 4K 4K Full HD Dolby Atmos No Sí Sí No HDR10 Sí Sí Sí No Interfaz Fire TV Google TV Google TV Google TV Asistente de voz Alexa Google Assistant Google Assistant Google Assistant

¿Qué dispositivos de streaming hemos elegido y cómo los hemos probado?

Si bien la lógica indica que un dispositivo de streaming capaz de reproducir contenido en 4K es siempre la mejor opción, en esta comparativa hemos querido comprobarlo. Para ello, hemos elegido también modelos limitados solamente al Full HD. Asimismo, la selección incluye reproductores tanto con el ecosistema Fire TV como con el de Google TV. A partir de estas consideraciones, las cuatro marcas elegidas son: Amazon, Strong, Thomson y Xiaomi.

Las pruebas comenzaron frente al televisor, reproduciendo contenidos en distintas calidades para comprobar cómo se comporta cada dispositivo con señales 4K y HDR cuando el hardware lo permite. Después, hemos salido del ecosistema propio para forzarlos con aplicaciones exigentes como Netflix y Amazon Prime Video. El mando a distancia también ha tenido su momento: hemos probado el control por voz en situaciones reales para ver si el asistente de voz respondía de forma fiable. A lo largo de las sesiones, hemos prestado especial atención a la calidad final de imagen —nitidez, contraste y gestión del color— y hemos cerrado las pruebas comprobando el alcance y la estabilidad de la conexión WiFi.

Los mejores dispositivos de ‘streaming’ para TV Vídeo: EL PAÍS Escaparate

¿Qué dispositivo de streaming ha sido el ganador?

El rendimiento es lo que más me ha convencido del Amazon Fire TV Stick HD. Es rápido, fluido y muy fácil de manejar gracias a una interfaz intuitiva. Aunque se limita a resolución Full HD y no ofrece Dolby Atmos, compensa con HDR10+, Alexa integrada, buen control parental y un soporte de seguridad prolongado, lo que lo convierte en una opción muy equilibrada para televisores que no son 4K.

Amazon Fire TV Stick HD. AMAZON

¿Cómo funciona?

Tras todas las pruebas realizadas, mi dispositivo de streaming favorito en esta comparativa ha sido el Amazon Fire TV Stick HD. La razón principal es que su funcionamiento ha sido el más fluido de todos, con aplicaciones que abren rápidamente, contenidos que se reproducen casi al instante —aunque esto también depende de la velocidad de la red WiFi— y una navegación sin cortes. En esto, además, ayuda mucho su interfaz, que me ha parecido muy intuitiva en cada una de las pantallas disponibles, así como en sus menús y apartados de configuración.

Es cierto que su principal debilidad es que no es compatible con 4K, pues su resolución se ve limitada a Full HD (1920 x 1080 píxeles). Por lo tanto, no es el modelo adecuado para quienes cuentan con un televisor 4K; pero, para el resto de usuarios, sin duda es la elección perfecta. Además, me ha gustado que permite reproducir imágenes en HDR10+, una tecnología que mejora el contraste y los colores. No es posible, eso sí, escuchar sonido en Dolby Atmos —para audio envolvente—, sino que solamente ofrece Dolby Audio en estéreo.

Otras de sus grandes ventajas de este dispositivo es que incorpora el asistente de voz Amazon Alexa, al que se le pueden dar órdenes desde el micrófono integrado en el mando a distancia. De esta manera, no solamente se pueden reproducir contenidos solamente con la voz, sino que también se pueden controlar los aparatos y la domótica compatibles de todo el hogar.

También me ha parecido muy positivo el sistema de control parental del que dispone el Fire TV Stick. Este escudo genera un perfil con contenidos adecuados para los niños y permite establecer un PIN de seguridad para evitar que se libere dicha restricción. Asimismo, recibe actualizaciones de seguridad durante, al menos, cuatro años después de que deje de estar a la venta en Amazon, para garantizar la mejor protección ante amenazas virtuales.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Funcionamiento muy fluido.

Compatible con HDR10+.

Incluye Amazon Alexa.

Control parental.

Actualizaciones por cuatro años después de salir de venta.

A mejorar:

Resolución limitada a Full HD.

No es compatible con Dolby Atmos.ç

Otras alternativas al mejor dispositivo de streaming para TV

TV box con Google TV Strong Leap S3

Definitivamente, el Strong Leap S3 es una muy buena alternativa para quienes buscan dar el salto al 4K: reproduce contenidos en Ultra HD con HDR10+ y es compatible con Dolby Atmos, algo que lo sitúa claramente por encima del modelo ganador en el apartado audiovisual. Su interfaz Google TV es fluida y fácil de usar, incorpora Google Assistant para el control por voz y ofrece buenas opciones de control parental, aunque la experiencia general me ha resultado algo menos afinada que la del ecosistema Fire TV.

TV box con Google TV Strong Leap S3. AMAZON

¿Cómo funciona?

La gran ventaja que ofrece el dispositivo de streaming Strong Leap S3 sobre el modelo ganador de la comparativa es que este sí permite reproducir contenidos en 4K, que es una resolución cuatro veces más definida, así como con HDR10+. Por lo tanto, se trata de la elección que recomiendo para quienes tienen televisores con esta capacidad. Por si fuera poco, también es compatible con los contenidos y sistemas de sonido Dolby Atmos, para escuchar audio envolvente en series y películas.

En este caso, el dispositivo utiliza la interfaz de Google TV, que también es muy intuitiva y fácil de utilizar tanto en sus diferentes pantallas como en sus menús y apartados de configuración. Sin embargo, personalmente me ha gustado más la experiencia de usuario que ofrece el ecosistema de Amazon Fire TV —si bien es evidente que esto depende de las preferencias personales—. Aun así, el funcionamiento ha sido fluido en todo momento.

No obstante, no se queda atrás en cuestión de versatilidad, ya que en este caso incorpora Google Assistant para poder operar el dispositivo con la voz, gracias al micrófono ubicado en el mando. Asimismo, se puede controlar cualquier aparato inteligente del hogar que sea compatible con Google Home. Destaca, además, el control parental que ofrece Google, si bien en este caso no ofrece la opción de establecer un PIN para desbloquear contenidos.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Funcionamiento muy fluido.

Resolución 4K.

Compatible con Dolby Atmos y HDR10+.

Incluye Google Assistant.

Control parental.

A mejorar:

La interfaz me ha gustado menos que la de Amazon Fire TV.

Streaming stick Thomson

Similar al modelo anterior, el dispositivo de streaming Thomson cumple bien en el apartado técnico: ofrece reproducción en 4K con HDR10+ y sonido Dolby Atmos en un formato tipo stick que queda oculto tras el televisor. Sin embargo, su principal punto débil es la menor fluidez del sistema frente a otros modelos con Google TV, además de unas actualizaciones demasiado frecuentes que terminan afectando a la experiencia de uso diario.

Streaming stick Thomson. AMAZON

¿Cómo funciona?

Al igual que el modelo anterior, el dispositivo de streaming Thomson también es capaz de reproducir contenidos en 4K y HDR10+, así como sonido envolvente Dolby Atmos. En este sentido, es ideal para disfrutar de series y películas con la mejor calidad. Su ventaja es que se trata de un stick que se conecta directamente al puerto HDMI del televisor y, por lo tanto, queda oculto sin ocupar más espacio, a diferencia del segundo puesto de esta comparativa.

El problema de este dispositivo es que su fluidez es más lenta si se compara con la del modelo anterior. Esto, a pesar de que también utiliza la interfaz de Google TV —y su control parental—, sin duda empeora la experiencia en el día a día. Además, durante las pruebas me ha extrañado que el aparato recibiera actualizaciones tan constantes, ya que llegan a ser molestas después de unas cuantas veces. Lo bueno es que también es posible utilizar Google Assistant desde el micrófono del mando.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Resolución 4K.

Compatible con Dolby Atmos y HDR10+.

Incluye Google Assistant.

Control parental.

Tamaño compacto.

A mejorar:

La navegación es menos fluida.

Fue más de mi gusto la interfaz de Fire TV.

Actualizaciones muy constantes.

Dispositivo de streaming Xiaomi Mi TV Stick

Si se requiere para un uso básico, el Xiaomi Mi TV Stick me ha parecido una opción válida. Funciona con Google TV, permite acceder a todas las plataformas y cuenta con Google Assistant y control parental. Sin embargo, su rendimiento es el más lento de la comparativa y se queda en Full HD, sin HDR ni Dolby Atmos, por lo que sólo lo recomendaría para televisores secundarios.

Dispositivo de streaming Xiaomi Mi TV Stick. AMAZON

¿Cómo funciona?

Lo mejor que tiene el dispositivo de streaming Xiaomi Mi TV Stick es que funciona con Google TV, por lo que la interfaz, si bien no ha sido mi favorita, permite acceder a los contenidos de todas las plataformas. El problema es que su resolución se queda en Full HD y no es compatible con HDR10 ni con Dolby Atmos. Si bien estas características son muy similares a las del modelo ganador, la diferencia ha estado en que este producto ha sido el más lento de la comparativa.

Más allá de eso, la parte positiva es que sí permite utilizar Google Assistant, gracias al micrófono incorporado en el mando a distancia. Asimismo, permite configurar el control parental que ofrece Google TV por defecto. Por lo tanto, no es una mala opción para un uso básico o para televisores secundarios; aunque definitivamente hay mejores opciones por el precio.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Incluye Google Assistant.

Control parental.

Tamaño compacto.

A mejorar:

Resolución limitada a Full HD.

Funcionamiento más lento que el resto.

Fue más de mi gusto la interfaz de Fire TV.

Preguntas frecuentes sobre dispositivos de streaming

¿Qué es un dispositivo de streaming?

Este equipo electrónico actúa como un puente entre la conexión a internet y el monitor de visualización. Su hardware especializado decodifica datos digitales para transformar señales de red en imágenes de alta resolución y sonido envolvente. Marcas como Google, Amazon o Roku lideran el sector con unidades compactas que se conectan directamente al puerto HDMI. Gracias a su sistema operativo interno, el usuario accede a catálogos extensos de cine, series o música sin necesidad de descargas previas. Básicamente, este accesorio convierte cualquier pantalla en un centro de entretenimiento interactivo con acceso global a la nube.

¿Cómo poner streaming en la TV?

Para poner streaming en la TV, basta con conectar un reproductor multimedia a un televisor con entrada HDMI. El proceso resulta sencillo incluso para perfiles sin experiencia técnica previa:

Primero, inserta el conector del reproductor en la ranura correspondiente del televisor y enchufa el cable de alimentación a una toma eléctrica.

Acto seguido, selecciona la fuente de entrada adecuada mediante el mando a distancia tradicional.

Una vez que aparezca la interfaz en pantalla, configura la clave del Wi-Fi para establecer el enlace de datos.

Finalmente, descarga las aplicaciones de las plataformas deseadas, introduce tus credenciales de suscriptor y disfruta de la programación.

Algunos modelos modernos permiten, además, el envío de contenido directo desde el teléfono móvil mediante protocolos de duplicación inalámbrica, como Google Chromecast o Apple AirPlay.

¿Necesitas un dispositivo de streaming con un televisor inteligente?

Aunque una Smart TV ya incluye aplicaciones nativas, la compra de un periférico externo ofrece ventajas competitivas importantes. Los fabricantes de pantallas suelen detener las actualizaciones de software tras pocos años, lo cual provoca que las herramientas queden obsoletas o sufran lentitud. Un dispositivo externo posee un procesador más ágil y recibe mejoras constantes que aseguran la compatibilidad con los nuevos estándares de vídeo. Además, la fluidez de navegación en un aparato dedicado supera con creces la experiencia de los menús integrados en las gamas medias o básicas de televisión. Por tanto, esta adquisición garantiza una vida útil superior para tu inversión audiovisual.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de enero de 2026.

