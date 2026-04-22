Salvador Illa niega que el Govern ocultara la causa contra su jefe de gabinete

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este miércoles en defensa de su jefe de gabinete, Eduard Rivas, investigado por presuntas irregularidades durante su etapa como alcalde de Esparreguera (Barcelona). El president ha revelado que conocía la existencia del procedimiento judicial “desde hace algunas semanas” y ha defendido la transparencia con la que, asegura, se ha actuado desde el primer momento. En su primera reacción pública, ha cerrado filas con su jefe de gabinete -“Le mantengo la confianza”- al tiempo que ha pedido respetar el desarrollo de la causa y la presunción de inocencia de Rivas.

En una entrevista en Onda Cero, el jefe del Govern ha negado que desde su Ejecutivo se haya tratado de ocultar información sobre Rivas, al no hacer pública la investigación en enero, el momento en que tuvo conocimiento de ella. “Hemos explicado todo lo que hay”, ha insistido Illa, subrayando que lo relevante, a su juicio, es la disposición de Rivas a colaborar “de manera absoluta” con la justicia para esclarecer los hechos “lo más rápidamente posible”.

El presidente ha remarcado que su jefe de gabinete le ha asegurado que actuó “en todo momento conforme a las leyes” y que fue justamente el alto cargo quien le informó de la investigación. Los Mossos d’Esquadra le habían incautado el 15 de enero el móvil a Rivas por orden del titular del juzgado número 7 de Martorell, pocos días antes de que el propio Illa tuviera que ser ingresado al hospital por una osteomielitis púbica.

“Me lo dijo y me contó lo que había hecho. La actitud que vi era la correcta y, por tanto, le mantengo la confianza”, ha afirmado Illa, en la primera reacción pública tras conocerse, el pasado martes, la imputación del jefe de gabinete.

El procedimiento judicial que afecta a Rivas se remonta a su etapa al frente del Ayuntamiento de Esparreguera. En el punto de mira están los convenios suscritos con la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL). A principios de 2025, los agentes ya habían llevado a cabo otra operación, con diversos registros, uno en la FIL, y la detención de tres personas vinculadas con fundación.

La investigación ha generado tensiones políticas, con la oposición reclamando explicaciones al Ejecutivo catalán por mantenerlo en un puesto de máxima confianza, si bien los socios parlamentarios -Erc y Comuns- han sido menos beligerantes. El pasado martes, al conocerse los hechos, la propia portavoz del Ejecutivo, Sílvia Paneque, había pedido respetar la presunción de inocencia. “Esperamos que los grupos igual que en otras investigaciones atiendan la presunción de inocencia y valoren el ánimo de máxima colaboración pata aclarar estos hechos en beneficio del propio Rivas”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

“El criterio que aplico es muy claro: estándares muy estrictos en materia de comportamiento ético, pero también justicia”, ha señalado Illa en Onda Cero. “Está haciendo lo que tiene que hacer, que es colaborar. No tengo por qué tomar ninguna decisión; al contrario, hemos de esperar a ver en qué se resuelve esto”, ha añadido, expresando su convicción de que la causa se resolverá de forma “satisfactoria” para Rivas, a quien ha descrito como una persona que conoce bien.

El presidente de la Generalitat ha querido diferenciar este caso de otros episodios de corrupción que han afectado a su espacio político y en los que, ha recordado, se actuó “con contundencia y prontitud” cuando existían evidencias claras. “Si tuviera evidencias de él o de cualquier persona de mi equipo, actuaría con contundencia como corresponde, incluso apartándolos”, ha asegurado.