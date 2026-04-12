Por qué el papel puede incendiarse en la freidora de aire y el accesorio que lo evita.

Cocina con tranquilidad, en este pequeño electrodoméstico tan versátil como cómodo de usar, con una serie de imanes resistentes que van fijados a su cesta

El amplio universo de las freidoras de aire siempre tiene un nuevo producto que los apasionados de este pequeño electrodoméstico, quizá, ni siquiera conocen. Pese a que ya existen numerosos moldes y recipientes para usarlos dentro de ella o, incluso, un accesorio superventas con el que decir adiós a limpiarla en profundidad cada vez que la usemos; lo cierto es que en EL PAÍS Escaparate nos ha sorprendido muy positivamente el nuevo descubrimiento que os servimos en bandeja: nos referimos a un lote de imanes para colocar en el papel de la freidora de aire y evitar incómodas sorpresas en cada cocinado.

Este set de pequeños imanes, a la venta en Amazon en un grupo de una docena de unidades, cobrarán una vital importancia cada vez que usamos el papel de horno ubicado en la cesta de la airfryer. De momento no son tan conocidos por el gran público. Es por eso por lo que no llegan al centenar de valoraciones, pero su nota media es excelente.

De hecho, entre los comentarios más positivos que se recogen, nos gustaría resaltar uno de ellos como resumen de todo lo bueno que supone confiar en ellos: “Vienen suficientes piezas para sujetar bien las cuatro paredes de la cesta”. Y añade: “Estoy contenta con el agarre porque mantienen durante todo el cocinado el papel en su sitio y esto hace que se doren los alimentos de manera uniforme”, confirma, con satisfacción, un comprador.

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Set de doce imanes para colocar en el papel de horno en una freidora de aire. CORTESÍA DE AMAZON

¿Para qué sirven los imanes para colocar en la freidora de aire?

Aunque su función protagonista es la de mantener el papel en su sitio y sin que se mueva de forma accidental o por el efecto del calor emanado, también hay otros beneficios asociados que convierten a este tipo de imanes en unos grandes aliados al cocinar en una freidora de aire. Entre los más destacados se encuentran los siguientes:

Evitan que se levante el papel o se queme: este puede tocar las resistencias, impedir el flujo de aire o, incluso, llegara a incendiarse por un descuido.

Ofrecen una cocción uniforme en todo momento: se impide que haya zonas de alimentos que se queden crudas al calentarse toda la superficie por igual.

Promueven una limpieza más cómoda: si el papel no se dobla ni se levanta a causa de la ventilación, la comida no podrá pegarse en la cesta.

Son tan fáciles de colocar como parecen: no necesitan de ninguna instalación adicional y se alojan en el borde metálico de la cesta con facilidad.

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Estos imanes para la freidora de aire soportan temperaturas muy elevadas. CORTESÍA DE AMAZON

Imanes para sujetar el papel de la freidora de aire: soportan altas temperaturas

Este lote de imanes para sujetar el papel de cualquier freidora de aire del mercado se vende en dos grupos: cuatro de ellos son alargados y los ocho restantes tienen un diseño circular y son más pequeños de tamaño. Sin embargo, todos ellos están fabricados en silicona. Algo a tener en cuenta por dos ventajas: resisten mucho mejor el calor (en este caso, temperaturas de hasta 240 grados) y aportan una fuerza magnética estable.

Esto, además, conlleva a que no se deformen con el uso ni se derriten con el calor intenso de muchas preparaciones. Con una premisa fundamental: alejan la posibilidad de que el papel de horno acabe fundido en las resistencias ubicadas en la parte superior la freidora sin aceite. Por si fuera poco, el fabricante indica que poseen una resistencia magnética elevada, un diseño ergonómico y elástico muy logrado y son fáciles de limpiar.

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Estos imanes para freidora de aire son fáciles de colocar y también de limpiar. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre imanes para usar en la freidora de aire

¿Estos imanes tienen otros usos en la cocina?

En efecto. Se puede recurrir a ellos si deseamos sujetar anotaciones, papeles o pequeñas pizarras en lugares como el frontal del frigorífico, por citar un ejemplo.

¿En qué superficies de menaje de cocina no deben usarse estos imanes?

No funcionan bien en superficies acabadas en cristal, aluminio o cerámica.

¿Cuándo hay que retirar estos imanes de la freidora de aire?

Siempre hay que sacarlos del recipiente de metal o cesta antes de que saquemos los ingredientes o alimentos de su interior.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de abril de 2026.

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