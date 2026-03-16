He probado cuatro frigoríficos por menos de 800 euros y elijo el mejor

He probado cuatro frigoríficos de menos de 800 euros y elijo el mejor para ti.

¿Mi conclusión? La combinación de sus prestaciones y un precio ajustado hace que se encuentren entre los frigoríficos con mejor relación calidad-precio del momento

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Whirlpool Whirlpool WHK 26404 Haier Haier 3D 60 Series 5 Cecotec Cecotec Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass Create Create FRIDGE STUDIO COMBI PRO 402 Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes busquen un frigorífico espacioso, con acabados de calidad y un precio muy competitivo Personas que busquen un modelo avanzado tecnológicamente que puedan controlar desde su móvil. Familias de 4 o 5 personas que necesiten el máximo de espacio posible tanto en el frigorífico como en el congelador. Usuarios que busquen un modelo compacto acorde con el color de los muebles de su cocina o que de un toque de color a la misma. Por qué lo recomendamos Capacidad, precio ajustado, acabados. Cajones en el congelador, app móvil, temperatura y humedad ajustables. Amplitud, temperatura estable, acabado moderno. Distintos colores disponibles, temperatura personalizable, sin escarcha. Medidas 203,5 x 59,7 cm x 70,7 cm 185 x 59,5 x 66,7 cm 201 x 59,5 x 66 cm 190 x 60 x 63,8 cm Peso 76 kg. 76 kg. 83 kg. 66 kg. Capacidad 355 litros 360 litros 456 litros 402 litros Decibelios 31 35 40 A consultar Precio 687.24 € 519 € 569 € 769.95 €

El mejor frigorífico barato Tras semanas de pruebas, el frigorífico por menos de 800 euros que ha conseguido una mejor puntuación en la comparativa es el Whirlpool WHK 26404 XP7E debido a su gran capacidad, funcionamiento silencioso y refrigeración estable.

Al igual que es difícil encontrar hoy en día cocinas sin un microondas (ya sea un microondas compacto , con grill o un modelo integrable ), no hay cocina que no tenga frigorífico. Pero a pesar de ser un producto tan común, encontrar un frigorífico de calidad por menos de 800 euros puede resultar un quebradero de cabeza. En un rango de precios donde hay modelos básicos, medianamente equipados y compactos, las diferencias en eficiencia energética, capacidad, ruido o tecnología de conservación pueden marcar la experiencia diaria.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Para esta comparativa he decidido probar y recomendar modelos para todos aquellos con un presupuesto ajustado que, en este caso, se ha establecido en 800 euros. Se trata de modelos con distintas alturas, pero siempre con un ancho de 60 cm y diseño tipo combi: con refrigerador arriba y congelador abajo. Para probarlos, los he instalado en casa y utilizado como frigoríficos principales, estableciendo la temperatura en 4 grados para la parte superior y -18 grados para el congelador.

Así, he valorado:

Diseño . Acabados, calidad de los materiales empleados, dimensiones y configuración de baldas y cajones…

Capacidad interior . Pese a que los distintos modelos pueden tener una altura similar, la distribución de su capacidad para refrigerador y congelador es distinta, y también su volumen interior útil en cada caso.

Consumo . Su clase energética y el consumo anual. En este caso, y por el rango de precio, todos los modelos participantes en la comparativa disponen de etiqueta E.

Configuración . La posibilidad de elegir entre distintas temperaturas para cada uno de los espacios y cómo se realiza.

Extras. Desde las tecnologías que emplean para mantener más tiempo frescos los alimentos, hasta su sistema No Frost, si tiene algún tipo de conectividad…

Calidad-precio: Whirlpool WHK 26404 XP7E

La altura del frigorífico Whirlpool WHK 26404 (203 cm) se hace notar en el exterior y en el interior. Cortesía de Amazon

Para quién es: quienes busquen un frigorífico espacioso, con acabados de calidad y un precio muy competitivo.

Por qué lo recomendamos: después de un mes usando diariamente este frigorífico puedo decir que ha cumplido con creces mis expectativas: es silencioso, espacioso y su precio es súper competitivo. Tiene 203 cm de altura y eso se nota tanto en la capacidad del frigorífico como en la del congelador. En la parte superior hay dos cajones amplios y cuatro estantes, y además he podido colocarlos de tal manera que en una de ellas caben tercios de pie. En la puerta también hay cinco apartados, en lugar de los cuatro de los modelos más compactos. Y en el congelador los cajones son mucho más altos, por lo que también caben más cosas. Sí que he notado, en este sentido, que las ‘paredes’ del electrodoméstico son algo más gruesas que en otros, y ahí se quita algo de espacio efectivo.

Su acabado, en acero inoxidable, está cuidadísimo. Y además repele bastante bien las huellas. Tengo dos niños pequeños a los que le gusta hacer imanes personalizados y jugar a cambiarlos de sitio, y no queda absolutamente ninguna marca cuando lo hacen.

La tecnología Dual No Frost, por otro lado, previene de la formación de escarcha. El tiempo que ha estado en marcha en ningún momento he visto que se haya formado en ninguna parte. La temperatura del interior se mantiene muy bien incluso cuando meto comida caliente. Y, por último, destacar que, gracias a su clase energética B, tiene un consumo anual de unos 140 kWh, lo que lo sitúa en un rango razonable para electrodomésticos de este tamaño

Sus puntos débiles: por su precio, no hay nada reseñable. Por destacar algo, aunque tiene alarma de puerta abierta tarda bastante tiempo en saltar, por lo que el frigorífico puede permanecer abierto por accidente más que en otros casos.

FICHA TÉCNICA Medidas: 203,5 x 59,7 cm x 70,7 cm Peso: 76 Kg Clasificación energética: Clase B (consumo anual aprox. 140 kWh/año) Volumen en litros: 355 litros (249 litros del frigorífico, 106 litros del congelador) Sistema de frío: Dual No Frost con refrigeración dinámica asistida por ventilador y tecnología Multi-Airflow (sin formación de escarcha) Otros: nivel de ruido 31 dB, bisagras con puerta reversible, iluminación interior LED, control de temperatura electrónico, función de congelación rápida y alarma de puerta abierta, clase climática SN-T

Con cajones: Haier 3D 60 Series 5 HTW5618ENMG

El frigorífico Haier 3D 60 Series 5 dispone de conexión wifi y 'app' móvil. Cortesía de Amazon

Para quién es: personas que busquen un modelo avanzado tecnológicamente que puedan controlar desde su móvil.

Por qué lo recomendamos: incluso sin ser un producto de gama premium, apuesta por la conectividad y las funciones inteligentes: algunas de sus funciones se pueden controlar desde una app que tuve que instalar en el móvil. Al principio era bastante escéptica, porque normalmente dejo de usar esta función en los electrodomésticos muy pronto, pero me ha resultado muy útil por ejemplo durante una escapada fuera de casa: puedo ver remotamente que la temperatura es estable y, por ejemplo, no ha saltado la luz. Pensando en su aplicación por ejemplo a las vacaciones de verano, cuando solemos pasar muchas semanas fuera, me parece una función muy interesante.

Otro aspecto que me ha parecido útil es que, en lugar de tener una puerta y cajones interiores para el congelador, opta por cajones: puedes abrir uno manteniendo estable la temperatura de los otros y, además, como no tienes que abrir la puerta salen más y se ve mejor lo que hay dentro.

No es el frigorífico más grande, pero el espacio está bien aprovechado. La iluminación interior es brillante y homogénea, no se acumula escarcha ni hielo y el frío se distribuye de forma uniforme: con algunos modelos que he probado en el pasado los quesos rallados que suelo colocar en el estante superior se estropeaban muy pronto, y aquí no lo he notado.

Sus puntos débiles: la clasificación energética E lo sitúa por debajo de otras opciones, y se percibe un poco más el ruido del motor cuando lo has abierto y cerrado varias veces seguidas y ha perdido temperatura interior.

FICHA TÉCNICA Medidas: 185 x 59,5 x 66,7 cm Peso: 76 Kg Clasificación energética: Clase E Volumen en litros: 360 litros (235 litros en frigorífico y 125 litros en congelador) Sistema de frío: No Frost con sistema Multi-Air Flow / Haier Air Surround Fresher Tech Otros: conectividad Wi-Fi y Bluetooth con control vía app hOn, panel de controle xterno, modo vacaciones, super congelación, My Zone (con temperatura ajustable), Humidity Zone (control de humedad para frutas y verduras), LED interior, nivel sonoro de 35 dB

Gran capacidad: Cecotec Bolero CoolMarket Combi 456 WhiteGlass

Este frigorífico combi de Cecotec es el más alto de la comparativa. Cortesía de Amazon

Para quién es: familias de 4 o 5 personas que necesiten el máximo de espacio posible tanto en el frigorífico como en el congelador.

Por qué lo recomendamos: es, con diferencia, el más amplio de entre todos los participantes en la comparativa, ¡y eso que no es el más alto! (aunque por poco). Cuando lo abrí por primera vez la sensación de espacio de su interior fue brutal: los días de compra podíamos colocarlo todo sin dificultades ni apilar unas cosas encima de otras. Además, suelo congelar bastante comida y tapers de caldo, y en ningún momento he tenido la sensación de que necesitara más espacio. Incluso se nota en la puerta, cuya bandeja inferior es prácticamente el doble de ancha que en otros modelos y caben muchísimas más cosas. El espacio está muy bien aprovechado en general.

En mi experiencia, los sistemas de refrigeración de este frigorífico se comportan muy bien en general. La combinación de Total No Frost con las tecnolgoías Cool Matrix y Multi AirFlow mantiene la temperatura estable y homogénea en todo el interior, algo que noté especialmente al guardar dentro comida caliente: la temperatura vuelve a su punto de equilibrio sin grandes oscilaciones, y no aparece escarcha en ningún compartimento. También probé las funciones Fast Cooling y Fast Freezing para enfriar rápidamente bebidas para una visita imprevista, y son sistemas solventes.

El acabado en cristal blanco le da además un aire moderno y limpio, y un toque más premium que los acabados en blanco convencional, aunque es todo un imán para las huellas. La puerta tiene una pantalla táctil para ajustar las temperaturas y seleccionar los ciclos rápidos de los que hablaba antes.

Sus puntos débiles: está clasificado en clase energética C, lo que supone un consumo aproximado al año de 190 kWh; cifra superior al ganador de la comparativa.

FICHA TÉCNICA Medidas: 201 x 59,5 x 66 cm Peso: 83 Kg Clasificación energética: Clase C Volumen en litros: 456 litros (314 litros el frigorífico y 142 litros el congelador) Sistema de frío: Total No Frost con sistema Multi AirFlow / Cool Matrix Otros: display digital exterior, funciones Fast Cooling y Fast Freezing, cajón XL para frutas y verduras, puertas reversibles, iluminación interior LED, nivel sonoro de 40 dB

A todo color: Create FRIDGE STUDIO COMBI PRO 402

Este combi de Create permite configurar temperaturas diferentes para cada zona del frigorífico. Cortesía de Amazon

Para quién es: usuarios que busquen un modelo compacto acorde con el color de los muebles de su cocina o que de un toque de color a la misma.

Por qué lo recomendamos: cubre las necesidades de familias de 3-4 personas, ya que su tamaño está bastante bien aprovechado. Aun así, en familias de más miembros o que hagan grandes compras mensuales, se quedará un poco justo. Me ha llamado bastante la atención que, pese a que he probado modelos más altos en esta comparativa, aquí caben muy bien tapers grandes o bandejas de comida tamaño familiar. Las balconeras de la puerta están colocadas de forma muy original: es algo puramente estético.

Mientras en otros modelos la temperatura que seleccionas para la zona del frigorífico es común a todo el espacio, desde la pantalla de este modelo he podido seleccionar también una temperatura específica para el cajón grande de la parte inferior entre tres opciones: 0°C para carnes/pescados refrigerados o bebidas, 4°C para frutas y 7°C para verduras. Normalmente es el lugar donde guardo la fruta y verdura, así que en mi caso lo he puesto a 4º mientras el resto del frigorífico continúa a 8ºC. La idea es que aguante más tiempo en buen estado, y lo cierto es que tomates o fresas han permanecido en perfecto estado más de una semana.

Por último, destacar que este frigorífico está disponible en muchos más colores que el resto: además de blanco y acero, también está en negro, blanco roto, sage (verde), arena, moca… Es el más original de todos.

Sus puntos débiles: aunque este frigorífico incorpora tecnología Inverter que mejora eficiencia frente a compresores clásicos, su clasificación energética E y el consumo anual aproximado de ~274 kWh no están entre los más bajos del mercado.

FICHA TÉCNICA Medidas: 190 x 60 x 63,8 cm Peso: 66 Kg Clasificación energética: E Volumen en litros: 402 litros (252 litros el frigorífico + 150 litros el congelador) Sistema de frío: No Frost con Multi Air Flow e Inverter Otros: tecnología Space Pro, cajón Care+ con 3 modos de temperatura, panel táctil, alarma acústica y visual de puerta abierta, modo vacaciones

Otros modelos de frigoríficos económicos interesantes

Si estás buscando un frigorífico que conserve mejor carnes y pescados: Bosch KGN362WED Este combi tiene una tecnología específica que conserva las carnes y pescados a una temperatura cercana a 0 °C y mantiene tus frutas y verduras frescas durante más tiempo. También incorpora la función Congelación Súper con la que los productos recién introducidos se congelan rápidamente sin afectar al resto del congelador.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencias hay entre un frigorífico económico y uno caro?

Un frigorífico económico suele ofrecer funciones básicas de refrigeración y congelación y menos extras tecnológicos (como dispensadores de agua, conectividad inteligente o sistemas avanzados de frío). Sin embargo, los modelos más asequibles pueden ser eficientes y duraderos si se ajustan bien a tus necesidades y su etiqueta energética es buena.

¿Qué capacidad necesito según el tamaño de mi familia?

La capacidad interna ideal varía según cuántas personas usen el aparato. Se recomienda entre 150 y 250 litros en hogares con 1 o 2 personas; entre 250 y 350 para 3 o 4 personas y más de 350 litros para más de 5.

¿Qué es la etiqueta energética y por qué importa?

La etiqueta energética indica cuánta electricidad va a consumir el frigorífico, y es clave porque este aparato funciona 24 h al día. Los modelos con mejor clasificación (por ejemplo, A o B) consumen menos energía, lo que se traduce en facturas más bajas y menor impacto ambiental a lo largo de la vida útil del aparato.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de marzo de 2026.

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