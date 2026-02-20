Adiós a limpiar la freidora de aire cada vez que la usas: este accesorio superventas es todo lo que necesitas.

Gracias a las esquinas flexibles de este recipiente, exento de BPA y disponible en dos tamaños, se adapta muy bien a la cavidad del aparato. Tiene una rebaja del 20%

Las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos de moda para facilitarnos la vida en la cocina, sobre todo, a las personas más cocinillas. Hay muchos recipientes y accesorios que pueden adaptarse a las exigencias culinarias del día a día, aunque hay algunos que sobresalen en múltiples aspectos gracias al diseño, el rendimiento o la facilidad de limpieza de los mismos. De hecho, estas tres premisas son las que reúne la cesta de silicona para freidora de aire con mejor relación calidad-precio del momento. Pertenece a la popular marca Lékué, presenta descuento, se vende en dos tamaños y su precio es muy bajo: se queda por debajo de los 12 euros.

Se trata de un producto que se acerca a los dos centenares de valoraciones y registra ya una nota media elevada: de 4,5 sobre 5 estrellas. Los usuarios que ya lo han probado indican que su calidad es espectacular, el ajuste también es perfecto y su facilidad de uso está fuera de toda duda. “Una maravilla de cesta de silicona, he comprado el tamaño XL para mi freidora de aire de 7 litros de capacidad, y le viene perfecta”, argumenta uno de ellos.

Cesta de silicona para freidora de aire​ de la marca Lékué. CORTESÍA DE AMAZON

Cesta de silicona para freidora de aire: adaptable a todos los modelos

Pese a que muchos de nosotros haya comprado alguna vez un pack de bandejas desechables donde colocar los ingredientes en el interior de la air fryer, este procedimiento no es el más adecuado de todos. Por eso, hemos elegido este tipo de cesta de silicona como una solución integral, en especial, a la hora de no ensuciar demasiado el interior de nuestro pequeño electrodoméstico. Porque ¿a quién no le ha pasado de tener que rascar con denuedo la base de la freidora de aire para retirar los restos adheridos a ella?

Pues bien, esto ya no nos sucederá más gracias al molde de silicona especial que hemos fichado en Amazon. Con él se aprovecha al máximo el espacio útil de cocinado, siendo un accesorio modulable no solo en tamaño, sino también con respecto a la forma del receptáculo. Ello se debe a que sus esquinas son flexibles, asegurando un encaje óptimo en todo momento. Por eso, será más fácil preparar las recetas favoritas manteniendo bien alejadas las manchas de grasa o de aceite.

Ahorra tiempo en limpiar el interior de la freidora de aire con este accesorio. CORTESÍA DE AMAZON

Cesta de silicona para freidora de aire: con asas extensibles regulables en altura

Otra de las ventajas de este recipiente radica en que sus dos asas laterales son antiadherentes y extensibles, por lo que ofrecen un agarre más cómodo y, sobre todo, seguro. Ya no habrá riesgo de quemaduras indeseadas. Además, dichas asas tienen un diseño especial, en concreto, de doble posición: se pueden quedar más bajas cuando insertamos el producto dentro de la freidora de aire o, incluso, elevarlas al manipularlo, según la necesidad.

“Se nota la diferencia con otras marcas. Es muy fácil de limpiar, no queda nada adherido a la silicona y cumple perfectamente su función”, comenta una segunda compradora. Por último, y una de las razones por las que tiene tanto éxito, es que el producto cuenta con una superficie de drenaje para lograr separar la grasa que expulsan los alimentos de ellos mismos. Así, se consigue siempre un acabado crujiente y una textura superior.

Esta cesta de silicona tiene dos asas antiadherentes y regulables en altura. CORTESÍA DE AMAZON

