La freidora de aire Russell Hobbs más vendida alcanza hoy su precio mínimo histórico en Amazon

Las freidoras de aire se han convertido en uno de los principales electrodomésticos en nuestros hogares. Y esto no es solo porque esté de moda, sino porque nos ayuda muchísimo a comer más sano y a consumir menos energía eléctrica en nuestras casas. A priori, puede parecer que solo sirven para las mismas cosas que una freidora de aceite tradicional: preparar unas patatas fritas, hacer nuggets de pollo o apañar algo de forma rápida, pero cuando empiezas a sacarle todo su potencial, te darás cuenta de que puedes cocinar prácticamente cualquier plato que te imagines dentro de esta freidora, desde hacer un sándwich con su pan crujiente hasta preparar un postre sin necesidad de encender el horno.

Si todavía no tienes una freidora de aire en casa y llevas tiempo pensando en hacerte con una, no hay mejor oportunidad. Este modelo de Russell Hobbs es uno de los más vendidos y mejor valorados gracias a su gran versatilidad y calidad. Además, ahora tiene un 43% de descuento, hundiendo su precio por debajo de los 65 euros.

Gran capacidad para cocinar

Una de las cosas que más valoran los usuarios de estas freidoras es que sea lo suficientemente compacta y, a la vez, tenga gran capacidad para poder cocinar gran cantidad a la vez sin que te ocupe toda la encimera de la cocina. Este modelo tiene una capacidad de 8,3 litros, lo suficiente para preparar comida para varias personas sin necesidad de tener que cocinarla por tandas. Además, su potencia de 1800 W permite alcanzar temperaturas entre los 40 y 200 grados, lo que da margen para cocinar distintos alimentos sin miedo a que te queden crudos o a que no se cocinen bien si echas mucha cantidad.

9 programas preestablecidos, función de autoapagado y alarma para remover

Entre sus funcionalidades, esta freidora cuenta con una función de autoapagado para los más despistados. Esta función se encarga de apagarla automáticamente cuando termina el programa o si se retira el cesto. Y, por si eres de esas personas que prefieren utilizar programas predeterminados antes que ajustar la temperatura, este modelo incluye 9 programas pensados para activar en función de los alimentos que vas a cocinar. Además, también incorpora una alarma que te avisa en el momento más conveniente para dar la vuelta o remover los alimentos.

Apta para el lavavajillas

Una de las cosas que no le suele gustar a nadie de cocinar es el momento de la limpieza. Es cierto que con la freidora de aire se ensucia mucho menos y todo es mucho más fácil, pero también es cierto que cuando toca limpiarla suele ser un poco lío. Desmontarla y frotar hasta que se va la grasa y queda limpia del todo puede costar un rato que nadie quiere invertir en ello. Por este motivo, este modelo es apto para el lavavajillas gracias a su revestimiento antiadherente de cerámica.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de marzo de 2026.

