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EscaparateEstilo de vida
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Estilo de vida

Estos packs de collares antiparasitarios protegen a tus perros y te ayudan a ahorrar durante meses

Packs de collares antiparasitarios para perros de dos o 4 unidades, pensados para que mantengas a tus perros protegidos durante más de un año

Los mejores collares para mantener a tu perro a salvo de parásitos.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
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Un producto que cuide de su salud es uno de los mejores regalos para tu mascota, sin ninguna duda, mucho más útil y efectivo que los graciosos chubasqueros para perros. Todos los que tenemos perro sabemos de la importancia de mantenerlo libre de parásitos, tanto para su bienestar como para todos los que lo rodeamos. Si alguna vez has notado que tu perro se pasa el día rascándose sin parar después de un paseo o de volver de una ruta por el campo, seguro que, cuando le has revisado el pelaje, has encontrado pulgas o garrapatas. Para evitar que los parásitos ataquen a tu perro con facilidad, es importante que lo protejas con un collar antiparasitarios para evitar males mayores.

Desde EL PAÍS Escaparate te recomendamos estos packs de collares antiparasitarios para diferentes tipos de perro, para que no tengas que estar pendiente de ir a comprar uno nuevo cada vez que lo necesites. Estos packs son especialmente útiles si tienes más de un perro o no quieres darte cuenta de que el collar de tu perro ya no sirve y te veas sin un repuesto para volver a protegerlo de los temidos parásitos.

Pack de 4 unidades de collares antiparasitarios

Si buscas collares de larga duración, este pack es el perfecto. Incluye 4 unidades con 24 meses de duración, por lo que solamente tendrás que preocuparte una vez cada 6 meses de renovar el collar. Además, es muy fácil de poner: tan solo tienes que colocarlo alrededor de su cuello, tomar la medida metiendo dos dedos entre el cuello y el collar para que no apriete demasiado y cortar el sobrante para que no estorbe ni el perro se lo pueda quitar.

Collares antiparasitarios sobre fondo blanco.
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Pack de 2 unidades de collares antiparasitarios para perros grandes

Este collar está diseñado para perros grandes que superen los 25 kg. Al igual que el modelo anterior, es muy fácil de ajustar y ofrece una protección de 4 meses cada una de las dos unidades. Además, está fabricado con ingredientes activos de origen natural, extraídos de aceites esenciales de plantas aromáticas, lo que es perfecto si quieres evitar el uso de químicos innecesarios.

Collares antiparasitarios sobre fondo blanco.
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Pack de 2 unidades de collares antiparasitarios para perros medianos y pequeños

Este pack es el mismo que el anterior, pero en esta ocasión está diseñado para proteger durante 4 meses a perros que no superan los 25 kg de peso. Se pone igual de fácil que los modelos anteriores y es cómodo, resistente al agua y muy práctico para el día a día.

Collares antiparasitarios sobre fondo blanco.
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Pack de 4 unidades de collares antiparasitarios con ingredientes naturales

Este pack está diseñado a partir de una fórmula 100% natural, enriquecida con aceite de menta, citronela y linaloe, que, además de ahuyentar a los parásitos, huele increíblemente bien. Este modelo destaca por su gran calidad y es una gran protección contra pulgas, garrapatas, mosquitos, piojos y cualquier tipo de parásito que quiera atacar a tu perro.

Collares antiparasitarios sobre fondo blanco.
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Pack de 2 unidades de collares antiparasitarios con ingredientes vegetales

Este pack apuesta por ingredientes vegetales y un formato sencillo de usar. Contiene 3 ingredientes vegetales: extracto de margosa, geraniol y aceite de lavandino, y además cuenta con un ajuste automático con una hebilla de seguridad que garantiza que el perro no se lo pueda quitar fácilmente.

Collares antiparasitarios sobre fondo blanco.
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Pack de 2 unidades de collares antiparasitarios

Este pack, de la misma marca que el primero de esta lista, es su versión reducida: en vez de tener una duración efectiva de 24 meses, en este caso las 2 unidades tienen una duración de 12 meses, lo que te permite tener un collar antiparásito a su pleno rendimiento durante un año y después cambiarlo si quieres probar otras marcas u otros modelos.

Collares antiparasitarios sobre fondo blanco.
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Preguntas frecuentes

¿Cada cuánto tiempo debes cambiar el collar antiparasitario?

Depende del modelo, pero lo habitual es entre 4 y 12 meses. Los packs te facilitan tener recambios a mano cada vez que los necesites.

¿Se puede mojar el collar o hay que quitárselo?

No hace falta quitárselo. Estos collares están diseñados para el día a día, así que tu perro puede bañarse, correr bajo la lluvia o meterse en charcos con el collar puesto sin problema.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de marzo de 2026.

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