Elegimos los mejores comederos automáticos para perros y gatos

Estos cuatro modelos te ayudan programar el horario y cuánta cantidad de pienso quieres que coma tu mascota de manera fácil

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Bemoony Comedero automático Bemoony Amazon Basics Comedero automático Amazon Basics Petkit Comedero automático Petkit Puppy Kitty Comedero automático Puppy Kitty Valoración Recomendación 9.75 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para gatos y perro, interiores o exteriores y comida seca Para Perros y gatos, interiores y comida seca Para gatos y perros, interiores y comida seca Para gatos, interiores y comida seca Por qué lo recomendamos Recomendado por ser fiable, sencillo, seguro y de buena calidad a buen precio Recomendado por su simplicidad, seguridad y eficacia sin complicaciones Recomendado por su innovación, funciones extra y buena calidad, aunque es más caro Recomendado por funciones avanzadas como cámara y mensajes, pero depende totalmente de la app y precio elevado Medidas 17,78 x 17,78 x 20,32 cm 32 x 17,5 x 30,73 cm 28 x 18,8 x 33 cm 33 x 21,5 x 19,5 cm Potencia Precio 45.99 € 12.5 € 69.99 € 85.49 €

Mejor comedero automático para mascotas Hemos elegido el comedero automático para mascotas Beemony como el mejor de la comparativa, ya que permite programar raciones y su configuración es muy sencilla.

Si tienes perro o gato, seguramente te habrás encontrado en la situación de que, en alguna que otra ocasión, no has podido darle de comer a la hora que te hubiese gustado. Y es que, con el actual ritmo de vida, es muy probable que algunos días no estés en casa a la hora habitual de alimentar a tu mascota. Por suerte, la tecnología se ha puesto de tu parte y todo lo que necesitas es un comedero automático para perros y gatos. En EL PAÍS Escaparate hemos probado y comparado cuatro modelos para elegir el mejor.

Características Beemony Amazon Basics Petkit Puppy Kitty Capacidad 3 L y 1,25 kg 2,72 kg 3 L y 1,33 kg 4 L Raciones programables 6 Ninguna 10 5 Grabación de voz Sí No No Sí Materiales Plástico Plástico Plástico y acero inoxidable Plástico y acero inoxidable

¿Qué comederos automáticos para mascotas hemos elegido y cómo los hemos probado?

En el mundo de los comederos automáticos para perros y gatos, nos hemos encontrado con una gran variedad de dispositivos y características. Sus diferencias van desde el hecho de que sean electrónicos o no, así como las posibilidades de configuración y la posibilidad de controlarlos mediante aplicaciones para el móvil. Es por ello que en esta comparativa hemos seleccionado cuatro modelos con diferentes prestaciones: Beemony, Amazon Basics, Petkit y Puppy Kitty.

Las pruebas de esta comparativa han consistido en comprobar el funcionamiento general de cada comedero en el uso diario, desde la puesta en marcha hasta la dispensación de las raciones. Durante varios días, hemos verificado que la programación se mantuviera estable y que los horarios y cantidades no se alteraran con el paso del tiempo. También hemos evaluado si cada modelo era capaz de dispensar la cantidad correcta de comida en cada toma, sin atascos ni liberaciones irregulares. Asimismo, hemos probado su comportamiento con distintos tipos de alimento seco para comprobar su compatibilidad y fiabilidad en situaciones reales.

Probamos los mejores comederos automáticos para mascotas Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cuál es el mejor comedero automático para mascotas?

Lo que más me ha convencido del comedero automático Bemoony es su sencillez y fiabilidad: permite programar hasta seis comidas al día sin depender del móvil, incluye grabación de voz y funciona con pilas en caso de corte eléctrico. Es práctico y fácil de limpiar, aunque su plástico no es el más robusto.

Comedero automático Bemoony. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

La razón por la que he elegido el comedero automático para mascotas Bemoony como el mejor de la comparativa es porque se trata del más sencillo de utilizar. Este modelo permite programar hasta seis comidas al día, cuya configuración se realiza fácilmente desde los botones ubicados en la parte frontal del aparato y la pantalla LCD. Es cierto que no cuenta con una aplicación para móviles que ayude a controlarlo, pero a mí me ha resultado más práctico este funcionamiento sin más dispositivos.

Otra de sus grandes cualidades es que permite grabar hasta 10 segundos de voz, de manera que se pueda llamar la atención de tu mascota cada vez que se libera una nueva ración. Además, esto también ayuda a que las mascotas se sientan acompañadas cuando no hay nadie en casa. Pero lo mejor es que, en caso de que se vaya la luz, puede seguir funcionando con pilas para evitar que tu mascota se quede sin comida.

Me ha gustado también el hecho de que este comedero cuenta con un doble cierre bien sellado, lo que evita que la comida se derrame. Es cierto que está construido en un plástico que no se siente igual de sólido que otros modelos de la comparativa, pero aun así se siente suficientemente resistente para un uso normal. Desde luego, todas sus partes son fáciles de desmontar para darles una limpieza regular y sencilla.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Se pueden programar hasta seis comidas al día.

Configuración directamente en el aparato.

Permite grabar hasta 10 segundos de voz.

Pilas de respaldo cuando se va la luz.

Doble cierre sellado.

A mejorar:

Sus partes de plástico se sienten más frágiles que en otros modelos.

Otras alternativas al mejor comedero automático para mascotas

Dispensador de comida para mascotas Amazon Basics

En este caso, lo que más me ha convencido del comedero Amazon Basics es su simplicidad absoluta: funciona por gravedad, no requiere electricidad ni configuraciones y resulta muy robusto y fácil de limpiar. Es práctico y económico, aunque no permite controlar las raciones, por lo que no es adecuado para mascotas con dieta.

Comedero automático Amazon Basics. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

A pesar de que el comedero automático para mascotas Amazon Basics es el único de la comparativa que no es electrónico, lo he colocado en segundo lugar por su facilidad de uso. Es cierto que presenta la desventaja de que no se puede programar ni regular la liberación de raciones como en el resto de modelos, pero en su lugar evitar tener que preocuparse por configuraciones ni aplicaciones. Su funcionamiento es por simple gravedad: cuando el nivel de alimento es bajo, el depósito libera más automáticamente, de manera que nunca falta pienso en el plato.

A pesar de su diseño y la forma en que funciona, me ha gustado que la comida de tu mascota no se derrama nunca fuera del plato. Lo que es cierto es que este método no permite regular la cantidad de alimento que puede comer la mascota en cada ración, puesto que el pienso sigue cayendo. Por este motivo, no lo recomiendo para perros o gatos que se encuentren a dieta o que tengan problemas para controlar su apetito.

Más allá de sus carencias digitales, la construcción de este comedero me ha parecido muy sólida. La tapa cierra muy bien, por lo que es difícil que un perro o gato puedan abrirla. Asimismo, todas las partes son desmontables para facilitar la limpieza y su construcción me ha dado la impresión de ser muy sólida y resistente al uso diario. Lo mejor es que, como no requiere energía eléctrica ni baterías, no le afectan los cortes de luz, además de que su precio es muy bajo.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

No necesita configuraciones ni el uso de aplicaciones.

El plato nunca queda vacío.

No requiere energía eléctrica ni baterías.

Precio muy bajo.

A mejorar:

No permite racionar las comidas.

Dispensador de comida automático para mascotas Petkit

El comedero automático Petkit me ha parecido el más avanzado a nivel tecnológico: permite programar raciones y horarios desde el móvil, consultar el nivel de pienso y hasta controlarlo con Alexa. Funciona con mucha precisión y fluidez, aunque su precio es elevado y prescinde de la función de grabación de voz.

Comedero automático Petkit. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

Las posibilidades tecnológicas del comedero automático para mascotas Petkit son, sin duda, su mayor atractivo. Este dispensador se puede configurar para liberar hasta 10 raciones al día, en las cantidades y los horarios deseados. Todo esto se puede programar fácilmente desde una aplicación en el móvil, donde también se puede consultar la cantidad de pienso que queda en el recipiente. Y, si se quiere prescindir de la app en algún momento, un botón físico al costado del aparato libera una ración al instante.

Otra gran ventaja de este comedero es que se puede sincronizar con Alexa, el asistente de voz de Amazon. De esta manera, puedes pedirle que libere comida en cualquier momento y desde cualquier lugar, tanto en casa como fuera de ella. También me ha gustado que presenta un diseño que evita que el pienso se quede atascado, por lo que su funcionamiento es muy fluido. La gran desventaja es que su precio es mucho más elevado que los dos modelos anteriores y que, a diferencia del producto ganador, no permite grabar voces para llamar la atención de tu mascota.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Permite configurar hasta 10 raciones al día.

Se puede controlar desde la app o por Alexa.

Botón físico para liberar raciones manualmente.

Diseño antiatascos.

A mejorar:

No es posible grabar voces.

Precio elevado.

Comedero automático con cámara para mascotas Puppy Kitty

Más que convencerme por necesidad, el comedero automático Puppy Kitty destaca por su despliegue tecnológico: permite programar raciones desde la app, grabar mensajes de voz y vigilar a tu mascota en tiempo real gracias a su cámara con audio bidireccional. Es muy completo y robusto, aunque su precio elevado lo hace poco imprescindible.

Comedero automático Puppy Kitty. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

Tecnológicamente, el comedero automático para mascotas Puppy Kitty es el más avanzado de los que he probado. Al igual que el modelo anterior, su configuración se realiza por completo desde la app oficial para el móvil. En esta interfaz es posible programar hasta cinco raciones de comida al día y ajustar la cantidad que se libera en cada una. La diferencia es que este dispensador sí permite grabar un clip de voz de hasta 10 segundos para llamar la atención de tu mascota con cada entrega de pienso.

Pero donde realmente destaca este comedero es que incorpora una cámara con audio bidireccional, por lo que puedes ver a tu perro o gato en tiempo real, así como escucharlo y hablarle en directo. También dispone de un botón para liberar comida de forma manual al instante y su construcción me ha parecido de las más sólidas de la comparativa. No obstante, a pesar de sus ventajas, el problema es que hay que pagar por ellas, ya que se trata del modelo más caro de los que he probado y esas funciones extra no son imprescindibles.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Se pueden programar hasta cinco raciones diarias.

Permite grabar un audio de hasta 10 segundos.

Cámara con audio bidireccional integrada.

Configuración directamente en la aplicación.

A mejorar:

Es el modelo más caro de la comparativa.

Preguntas frecuentes sobre comederos automáticos para mascotas

¿Es bueno un comedero automático para una mascota?

Este accesorio resulta de gran utilidad para mantener una rutina alimentaria estricta y saludable. Su tecnología permite que el animal reciba su ración exacta en horarios fijos, incluso durante la ausencia del dueño en casa. Gracias a este sistema, la mascota reduce los niveles de ansiedad por la comida al predecir el momento preciso del suministro. Además, estos aparatos previenen el sobrepeso, ya que evitan que el perro o gato consuma todo el contenido del saco de una sola vez. La estabilidad en las horas de ingesta favorece una digestión óptima y un metabolismo equilibrado a largo plazo.

¿Cuál es el mejor tipo de comedero para mascotas?

La elección ideal depende de las necesidades específicas de cada hogar, pero los modelos con conexión Wi-Fi son los más buscados. Estos dispositivos permiten el control remoto desde el móvil para ajustar porciones o verificar el nivel del depósito. Si conviven varios animales en la casa, los dispensadores con lector de microchip son la opción superior, pues sólo abren la tapa ante la mascota indicada. Por otro lado, los recipientes de acero inoxidable o cerámica impiden la acumulación de suciedad y protegen la dermis del mentón contra el acné felino.

¿Los veterinarios recomiendan los comederos automáticos para mascotas?

La mayoría de veterinarios avala el empleo de esta herramienta, especialmente en pacientes con diabetes o problemas de obesidad. Los expertos resaltan que el control de calorías es la medida preventiva más eficaz contra enfermedades crónicas. No obstante, sugieren que el dueño no delegue el afecto por completo en la máquina, pues el vínculo social durante el juego y la caricia sigue como prioridad vital. Los profesionales sanitarios insisten también en la limpieza semanal del aparato para evitar la oxidación del pienso y asegurar que el agua siempre esté fresca cerca del área de nutrición.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.