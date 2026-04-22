Primer juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas, en directo | El exjefe de gabinete de Ábalos apuntala el papel de Koldo en Transportes: “Por su relación, dependía exclusivamente del ministro”
Ricardo Mar desliga al exministro de una nota clave para el rescate de air Europa | El exgerente del PSOE declara por los pagos en metálico a Koldo
El juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos acoge este miércoles su octava jornada. El primer testigo es Ricardo Mar, ex jefe de gabinete de Ábalos en el Ministerio de Transportes, que ha reforzado dos ideas: que por encima de Koldo García solo estaba Ábalos —“aunque orgánicamente colgaba del jefe de gabinete, la relación que tenía con el ministro hacía que fuese dependiente exclusivamente del señor Ábalos”— y que Víctor de Aldama acudía con frecuencia al ministerio a ver a Koldo. También ha desligado a Ábalos de la redacción de una nota de prensa que la investigación considera clave para el rescate de Air Europa, un texto que sirvió a la aerolínea para calmar a sus acreedores. Después, declarará el exgerente del PSOE sobre el sistema de pagos en efectivo del partido, y del ex jefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero, entre otros. En torno a una decena de testigos desfilan por el Tribunal Supremo en el juicio en el que también están acusados el exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.
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Turno para Mariano Moreno, exgerente del PSOE
Termina el testimonio de Ricardo Mar. Turno ahora para Mariano Moreno, exgerente del PSOE. En la instrucción, declaró que Koldo repartía el dinero de la caja destinado a las liquidaciones de gastos de la secretaría de Organización que dirigía Ábalos.
El ex jefe de gabinete de Ábalos desliga al ministro de la nota de prensa clave para el rescate de Air Europa
Ricardo Mar Ruipérez, ex jefe de gabinete de Ábalos, ha desligado al exministro de una nota de prensa que la investigación considera clave para el rescate de Air Europa y ha afirmado que la redacción la acordó el secretario de Estado de Transportes por entonces, Pedro Saura. En agosto de 2020, en un momento crítico para Air Europa, varios medios difundieron una comunicación del Ministerio de Transportes que adelantaba la intención del Ejecutivo de salvar a la aerolínea, un documento que, según la Fiscalía, sirvió a la empresa para tranquilizar a sus acreedores.
Un borrador de esta comunicación fue encontrado en los dispositivos de Víctor de Aldama, que trabajaba como asesor para la aerolínea. Javier Hidalgo, el ex consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, afirmó ayer que Aldama era un “canal de comunicación” con los diferentes ministerios para gestionar el préstamo.
El ex jefe de gabinete de Ábalos: “Aunque orgánicamente Koldo colgaba del jefe de gabinete, la relación que tenía con el ministro hacía que fuese dependiente exclusivamente del señor Ábalos”
El primer testigo de la sesión de este miércoles viene a reforzar dos ideas ya asentadas a lo largo del juicio: que por encima de Koldo García solo estaba José Luis Ábalos —“Aunque orgánicamente Koldo colgaba del jefe de gabinete, la relación que tenía con el ministro hacía que fuese dependiente exclusivamente del señor Ábalos”— y que Víctor de Aldama acudía con frecuencia al ministerio a ver a Koldo. Ricardo Mar Ruipérez, ex jefe de gabinete de Ábalos en Transportes, ha relatado que conoció al conseguidor de la trama porque fue a la sede del ministerio “como representante del Estado de Oaxaca (México)”.
Comienza la sesión con la declaración de Ricardo Mar Ruipérez, que fue jefe del gabinete de Ábalos
Declara Ricardo Mar Ruipérez, que fue asesor y posteriormente jefe de gabinete de José Luis Ábalos en Transportes.
Cada vez que un testigo llega a su asiento, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le pregunta: “¿Conoce usted a los acusados?”. Y el testigo les echa una mirada como si fuese una rueda de reconocimiento (“a ver, usted, levántese y dese la vuelta”). “Les conozco de la tele”, dijo uno la semana pasada. Varios afirman que sí, otros aclaran la relación con cada uno.
Están pero no se las suele percibir. Abren la puerta, reciben y despiden sin mayor intervención, arrancando poco más que un “hola” y un “adiós”. Ya sea en la administración pública o en la empresa privada, son personas llamadas al anonimato, al servicio discreto. Sin embargo, en el caso Koldo las secretarias han ejercido de auténticos testigos del tráfico ―de individuos, contactos y paquetes― que generaban las presuntas corruptelas para captar contratos mediante mordidas.
Buenos días. El juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos acoge este miércoles su octava jornada con el testimonio del exgerente del PSOE sobre el sistema de pagos en efectivo del partido, y del ex jefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero, entre otros. En torno a una decena de testigos desfilan por el Tribunal Supremo en el juicio en el que también están acusados el exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.