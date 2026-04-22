Primer juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas, en directo | El exjefe de gabinete de Ábalos apuntala el papel de Koldo en Transportes: “Por su relación, dependía exclusivamente del ministro”

Ricardo Mar desliga al exministro de una nota clave para el rescate de air Europa | El exgerente del PSOE declara por los pagos en metálico a Koldo

El juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos acoge este miércoles su octava jornada. El primer testigo es Ricardo Mar, ex jefe de gabinete de Ábalos en el Ministerio de Transportes, que ha reforzado dos ideas: que por encima de Koldo García solo estaba Ábalos —“aunque orgánicamente colgaba del jefe de gabinete, la relación que tenía con el ministro hacía que fuese dependiente exclusivamente del señor Ábalos”— y que Víctor de Aldama acudía con frecuencia al ministerio a ver a Koldo. También ha desligado a Ábalos de la redacción de una nota de prensa que la investigación considera clave para el rescate de Air Europa, un texto que sirvió a la aerolínea para calmar a sus acreedores. Después, declarará el exgerente del PSOE sobre el sistema de pagos en efectivo del partido, y del ex jefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero, entre otros. En torno a una decena de testigos desfilan por el Tribunal Supremo en el juicio en el que también están acusados el exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.

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